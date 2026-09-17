Asesinato de estudiante de la UAEM en Morelos causa indignación entre mexicanos residentes en Granada

Claudia Tacoronte. Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

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La comunidad de mexicanos residentes en Granada manifestó su pesar por el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante canaria de la Universidad de Granada (UGR), ocurrido el pasado sábado en Cuautla, Morelos. El caso sucedió durante un programa de intercambio entre la institución española y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La asociación Mexicanos en Granada trasladó sus condolencias a la familia y al entorno de la joven, y al mismo tiempo, expresaron el impacto que provocó que una alumna española viajara al país latinoamericano para estudiar y conocerlo, pero terminara asesinada.

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Asimismo, la representante de la junta directiva del colectivo, Nikole Herrera, explicó a Europa Press que el hecho generó indignación entre la población estudiantil y connacionales de la ciudad andaluza. La portavoz consideró que la tragedia afecta a la imagen de México y expone una situación de violencia que parte de la sociedad ha llegado a normalizar.

Comunidad mexicana lamenta el asesinato de Claudia Tacoronte

Herrera afirmó que muchos mexicanos establecidos en esta zona viven el caso “como una vergüenza”, debido a que el crimen ocurrió en su país de origen. La dirigente remarcó reconoce los valores y la diversidad del país mexicano, aunque lamenta la persistencia de la inseguridad.

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“Principalmente sentimos, lamentamos mucho la tragedia y mandamos nuestro más sincero pésame a la familia y a los seres queridos de la estudiante”, dijo la vocera, agregando que el suceso causó dolor entre sus compatriotas.

La representante sostuvo que Claudia Tacoronte llegó a territorio mexicano con la expectativa de cursar estudios y acercarse a la realidad del país, pero terminó siendo afectada por problemas que forman parte de la vida cotidiana de numerosos mexicanos.

El asesinato de la alumna de la UGR provocó una reacción de duelo e indignación entre mexicanos que viven en Granada, ya que la comunidad considera que la muerte de una participante de un intercambio universitario revela los riesgos existentes y cuestiona las condiciones de seguridad que rodearon su estancia en Morelos.

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Siguiendo con este tema, se indicó que la distancia modifica la percepción de este tipo de noticias, debido a que quienes viven fuera de México reciben con mayor impacto hechos que dentro del país pueden percibirse como frecuentes.

A poster reading "Justice for Claudia" is displayed on a monument marked with red handprints during a march to demand justice for Spanish exchange student Claudia Tacoronte, who was killed in Cuautla on September 12 while studying in Mexico as part of an academic exchange program with the University of Granada, in Cuautla, Mexico, September 16, 2026. REUTERS/Margarito Perez Retana

La violencia y la imagen de México quedaron en el centro del debate

Tras estos hechos, se describió a la nación latinoamericana como un territorio extenso, con zonas que presentan mayores peligros que otras. Aun así la situación actual ha deteriorado la imagen internacional, y que hechos como el asesinato de Tacoronte profundizan ese daño.

La integrante de Mexicanos en Granada sostuvo que la violencia se ha vuelto una realidad habitual para parte de la población, esta normalización no implica indiferencia ni falta de respuesta social frente a los crímenes.

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“México no es como que las personas nos guste estar con los brazos cruzados”, afirmó Herrera, destacando la existencia de movimientos feministas y de acciones contra la violencia hacia las mujeres.

También defendió la solidaridad de la sociedad mexicana ante situaciones de este tipo, pues a su juicio, la gravedad del problema supera en ocasiones la capacidad de reacción de las personas y las organizaciones que buscan enfrentarla.

Estudiantes cuestionaron el intercambio en Morelos

Entre el alumnado de la Universidad de Granada, la reacción incluyó críticas por la decisión de mantener el intercambio en un estado cuya situación de seguridad era conocida. Herrera dijo que existe malestar por no haber evaluado con suficiente atención los riesgos posibles.

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La representante señaló que antes consideraba que los visitantes extranjeros podían sentirse más protegidos dentro de México. Su percepción se basaba en que las agresiones contra estudiantes o personas de otros países solían generar una respuesta más visible de las autoridades.

El crimen modificó esa mirada, debido a que el caso resulta especialmente impactante porque alcanzó a una estudiante española y europea que participaba en una experiencia académica.