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Japón alcanza un récord histórico con más de 100.000 personas de 100 años o más

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Japón registró un récord de 107.677 personas de 100 años o más, en medio de un severo envejecimiento demográfico.

Ahora hay más de 100.000 centenarios en Japón, un récord para un país famoso por su longevidad.

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El Ministerio de Salud de Japón publicó el martes datos que muestran que ahora hay 107.677 personas que tienen al menos 100 años, un aumento de casi 8000 desde el año pasado. La mujer de mayor edad, Fuyo Kishimoto de Kioto, tiene 114 años y el hombre de mayor edad, Hikaru Kato de Kumamoto, tiene 112. Las mujeres conforman la gran mayoría del grupo, con un 88 por ciento.

El ministro de Salud de Japón, Kenichiro Ueno, celebró la noticia el martes y se comprometió a construir un sistema de seguridad social sólido que apoye a los ancianos para que lleven vidas largas y saludables. "Estoy muy feliz de que tantas personas hayan podido mantenerse activas durante tanto tiempo", dijo en una conferencia de prensa en Tokio.

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Stuart Gietel-Basten, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, dijo que la longevidad de muchos japoneses podría atribuirse a una dieta saludable, rutinas diarias activas y un sistema de salud asequible con chequeos regulares.

Las mujeres están sobrerrepresentadas como centenarias porque muchos hombres de esa generación murieron en la Segunda Guerra Mundial, y los que sobrevivieron fumaban y bebían más que las mujeres, dijo. Los hombres también tienen más probabilidades de participar en trabajos industriales, lo que podría tener impactos a largo plazo en la salud. Muchos hombres quedaron aislados después de la jubilación o la pérdida de una cónyuge, agregó, y las mujeres tendían a estar más involucradas en sus comunidades, lo que mejoraba su salud mental.

Tetsuo Sato, de 106 años, es uno de los 100.000, y vive en el pueblo arrocero de Osonogo en la montañosa prefectura de Niigata con su hijo, su nuera, su perro y su gato.

Con problemas de audición y discapacidad visual, Sato llena sus días haciendo cuadernos con calendarios viejos y papel de regalo. También cuenta anécdotas sobre sus experiencias luchando en la batalla de Imphal durante la Segunda Guerra Mundial.

Su nuera, Kuniko Sato, de 68 años, dijo que él estaba decidido a ser autosuficiente y continuaba bañándose sin ayuda.

"Cuando me lesioné la pierna el año pasado, el abuelo empezó a lavar sus propios tazones de arroz", dijo. "Terminamos cuidándonos mutuamente en nuestra vejez".

Además de una población que envejece rápidamente, Japón está enfrentando una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, una difícil situación que la primera ministra Sanae Takaichi ha llamado una "emergencia silenciosa".

La población de Japón alcanzó un máximo de 128 millones en 2008, y se proyecta que caerá a 87 millones para 2070, según proyecciones del gobierno. El país ahora tiene aproximadamente la misma cantidad de personas que tenía en 1989. Por cada nuevo nacimiento en el país, hay dos muertes.

La crisis demográfica plantea desafíos para el gobierno, ya que aumenta la carga fiscal sobre una fuerza laboral cada vez más reducida. Durante décadas, las autoridades japonesas han intentado reequilibrar la población que envejece rápidamente animando a las parejas a tener más hijos, con poco éxito.

Algunos expertos argumentan que Japón necesita permitir más migrantes para contrarrestar el declive de la población. Pero una ola de sentimiento nacionalista ha recorrido el país recientemente, con algunos activistas pidiendo controles aún más estrictos como parte de un movimiento "Japón Primero".

Al mismo tiempo, los centenarios del país están decididos a mantenerse activos. Algunos incluso siguen trabajando.

En dos días, Sato cumplirá 107 años. Más de una decena de miembros de su familia planean celebrar en un hotel tradicional de aguas termales, donde esperan fotografiar a las cuatro generaciones reunidas.

Kuniko Sato dijo que su suegro "parece tener un sentido de responsabilidad, creyendo que un padre siempre debe velar por sus hijos, probablemente siente que necesita mantenerse fuerte y capaz".

"Su objetivo original era vivir hasta los 100, pero ahora aspira a llegar a los 110", agregó.

Hisako Ueno es periodista e investigadora radicada en Tokio, donde escribe sobre política, economía, trabajo, género y cultura japoneses.

Tiffany May es una reportera radicada en Hong Kong que cubre la política, los negocios y la cultura de la ciudad y de la región en general.

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