La UE considera a Canadá para 'miembro asociado' al debilitarse los lazos con EE. UU.

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Canadá y la Unión Europea buscan formas de acercarse mientras el gobierno de Trump los aleja a ambos cada vez más con aranceles y sus posiciones políticas.

La Unión Europea ha invitado a Canadá a trabajar para convertirse en el primer "miembro asociado" del bloque, un título destinado a subrayar la creciente cercanía de Canadá con la unión de 27 naciones a medida que ambos enfrentan el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos.

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El presidente Donald Trump ha librado una implacable guerra comercial con Canadá, desafiando la economía de la nación. Estados Unidos ha retirado su apoyo a la OTAN y a Ucrania, y ha dejado a la Unión Europea luchando por apuntalar sus defensas. Eso los ha dejado buscando nuevos socios a medida que las alianzas establecidas después de la Segunda Guerra Mundial cambian.

"Debemos reimaginar urgentemente nuestras asociaciones", dijo Ursula von der Leyen, presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, el miércoles durante un discurso en Estrasburgo, Francia. Mark Carney, el primer ministro de Canadá, estaba sentado directamente a la izquierda de Von der Leyen mientras ella pronunciaba su discurso.

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"Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la Unión Europea", le dijo ella.

La invitación podría ser más un gesto simbólico que un paso significativo hacia una integración más cercana. Aún no está claro cómo la membresía asociada remodelaría una relación que ya es estrecha en lo que respecta al comercio, la tecnología o los viajes. Aun así, el anuncio del miércoles fue recibido con una ovación de pie por parte de la sala de legisladores.

Von der Leyen dijo que la propuesta "no era una asociación contra nadie más, sino por nuestra fuerza común". Pero está claro que Europa y Canadá se ven atrapados entre una China competitiva y un gobierno de Trump a veces hostil.

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"Es un movimiento audaz, política y retóricamente", dijo Jörn Fleck, un director sénior centrado en Europa en el Atlantic Council en Washington. "Obviamente, esto envía una señal a Estados Unidos" y "también envía una señal a posibles aliados de que la UE está dispuesta a ser más creativa".

Carney dio un discurso que acaparó los titulares en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este año, durante el cual argumentó que el orden mundial que surgió de la Guerra Fría enfrentaba una "ruptura, no una transición", y que "las potencias medias deben actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú".

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El anuncio del miércoles fue una vívida demostración de esa estrategia.

Mujtaba Rahman, director general para Europa en Eurasia Group, dijo que hablar de una etiqueta de miembro asociado enviaba una "señal interesante" a Canadá, pero que por ahora probablemente sea más simbólica que práctica.

Von der Leyen no expuso en detalle lo que podría implicar la membresía asociada a la Unión Europea. Pero señaló que Canadá y Europa tenían planes para trabajar más de cerca en el Ártico, sus bases industriales de defensa y los minerales críticos. Canadá y la Unión Europea se reunirán en una cumbre a finales de octubre, donde se espera que presenten ideas más concretas.

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También planean unir fuerzas en materia de seguridad.

Von der Leyen pidió un equivalente europeo a una disposición de la OTAN que permite convocar reuniones relacionadas con la defensa cuando una nación es amenazada, conocida como el Artículo 4. La Unión Europea ya tiene una garantía de defensa colectiva poco conocida, pero Von der Leyen propuso el "propio Artículo 4 de Europa" y dijo que cuando fuera "activado por un Estado miembro, todos los Estados miembros se reunirían".

También pidió un nuevo grupo de líderes, el Consejo de Seguridad Europeo, que incluiría a socios no pertenecientes a la UE en Europa como Reino Unido, Noruega y Ucrania, y también a Canadá.

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Si resulta ser significativo, el impulso para acercar a Canadá podría encontrar obstáculos. Los Estados que conforman la UE han advertido que ofrecer demasiados beneficios a un posible asociado disminuiría el valor de la membresía plena, por ejemplo. No está claro cómo sería exactamente la vía legal, aunque los expertos dijeron que probablemente requeriría la aprobación de los Estados miembros. A medida que Carney navega por un histórico valle en la relación de su país con Estados Unidos, el destino de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses, se ha dedicado a acercar a su país al bloque.

Desde que las conversaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos colapsaron el mes pasado, los dos países han estado atrapados en una guerra comercial intensificada. El presidente Trump también ha pedido repetidamente que Canadá se convierta en el estado número 51, provocando una ola de patriotismo entre los canadienses.

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Por el contrario, las encuestas sugieren que cuatro de cada cinco canadienses quieren que Carney acerque su país a la Unión Europea y que a más de la mitad le gustaría que Canadá se uniera al bloque como miembro.

Ottawa y Bruselas ya tienen un acuerdo de libre comercio, y aunque el acuerdo no ha sido aprobado por 10 de los 27 Estados miembros de la UE, alrededor de un 90 por ciento del comercio entre la Unión Europea y Canadá está libre de aranceles.

Carney a menudo llama a Canadá "el país no europeo más europeo". Los líderes de la Unión Europea han pasado años bromeando con que podría unirse al bloque si tan solo no estuviera en una masa continental tan remota.

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A principios de esta semana, Terry Reintke, una política alemana que lidera el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, señaló que Canadá debutaría el año que viene en el concurso internacional de canto tan querido en el continente, lo que supone un símbolo del estrechamiento de los lazos con Europa.

"Ya empieza: van a formar parte del concurso de Eurovisión", afirmó. "El escenario está listo".

Jeanna Smialek es la jefa de la corresponsalía del Times en Bruselas.

Matina Stevis-Gridneff es la jefa del buró del Times en Canadá, donde dirige la cobertura del país.