Crimen y Justicia

La Matanza sangrienta: delincuentes dispararon en medio de un operativo de la Bonaerense tras un nuevo asesinato

Ocurrió en Ciudad Evita tras un tiroteo que terminó con un consumidor muerto. El fiscal Diego Rulli investiga el caso como un posible crimen narco. Habla la ex pareja de la víctima

La camioneta incendiada tras el crimen narco en Ciudad Evita
La camioneta incendiada tras el crimen narco en Ciudad Evita
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Ayer miércoles por la noche en Ciudad Evita, en un confuso episodio, delincuentes a bordo de un auto dispararon en medio de un operativo de la Bonaerense tras el asesinato de un joven de 28 años. Se sospecha que serían narcos y, peor aún, que habrían usado una ametralladora.

El hecho ocurrió en el cruce de Las Margaritas y Las Magnolias, zona del barrio 22 de Enero. Personal de la Comisaría 3° Centro de la zona acudió al lugar alertada por un homicidio tras una llamada al 911. Un joven de 28 años, llamado Nicolás, con domicilio registrado en Laferrere, estaba muerto sobre la calle, con varios tiros en el cuerpo y varias vainas servidas en el lugar. La víctima tenía problemas de consumo de drogas, dijo su familia en el lugar. Hasta aquí, nada fuera de los parámetros: este mes, La Matanza contó ocho homicidios en siete días.

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Tras encontrar el cadáver, la Bonaerense allí apostada pidió apoyo por radio, ante la posible hostilidad de vecinos, mientras perimetraban el lugar para la llegada de Policía Científica. Llegó un grupo de oficiales poco después: la UFI de Homicidios fue anoticiada del crimen.

Sorpresivamente, una camioneta, posiblemente una Renault Sandero, apareció en la escena sobre la calle Las Azucenas. Desde esa camioneta, confirma una alta fuente matancera, un grupo de delincuentes abrió fuego en medio del operativo, para luego huir. ¿Dispararon directamente la Policía? La información que llegó a la Justicia afirma que sí; otra fuente en la zona, asegura que no. Una camioneta Sandero luego fue encontrada incendiada esa misma noche en la zona. Policía Científica, por su parte, encontró 24 vainas servidas, varias disparadas en línea recta, compatible con el accionar de, precisamente, una ametralladora.

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En simultáneo, la ex pareja de la víctima aparecía en la escena. Al cierre de esta nota, la mujer se encontraba a las puertas de la UFI de Homicidios de La Matanza para declarar. Desde allí, habló con Infobae:

“Era el papá de mi nena y yo estaba separada de él. Consumía y me dijeron que fue a comprar antes de que lo mataran”.

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