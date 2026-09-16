Mark Zuckerberg critica a Anthropic en el debate sobre la desaceleración de la IA

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En redes sociales, el director ejecutivo de Meta pareció lanzar una indirecta a Anthropic: dijo que los principales laboratorios de IA deberían enfocarse en seguridad en lugar de mejorar su tecnología.

Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, pareció criticar el martes a Anthropic, empresa emergente de IA rival, y a su director ejecutivo, Dario Amodei, en medio de un polémico debate sobre si se debería desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial.

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En una publicación en redes sociales, Zuckerberg dijo que los principales laboratorios de IA deberían enfocarse en la seguridad en lugar de mejorar su propia tecnología. No mencionó a Amodei ni a Anthropic, pero dijo que los llamados a pausar el desarrollo de la IA en toda la industria eran el enfoque equivocado. El sábado, Amodei pidió una desaceleración mundial de la IA debido a la preocupación por el rápido avance de las capacidades de esta tecnología.

"Cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo de avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de forma segura", publicó Zuckerberg. "Meta ha hecho este compromiso y otros laboratorios también pueden hacerlo".

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El debate sobre la velocidad y los peligros potenciales del desarrollo de la IA ha envuelto a la industria tecnológica en los últimos días, avivado por la renuncia de un investigador de Anthropic la semana pasada que advirtió que las empresas de IA estaban "jugando con nuestras vidas". Amodei entonces habló sobre una desaceleración y se le unieron Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Elon Musk, cuya empresa de cohetes SpaceX ha estado aumentando el gasto en IA, y Demis Hassabis, el presidente de Google DeepMind.

Otros líderes de la tecnología, como David Sacks, un inversionista de capital de riesgo y asesor del presidente Donald Trump, han cuestionado las motivaciones de Amodei. Han sugerido que estaba sensacionalizando los riesgos de la IA para dificultar que otras empresas compitan con Anthropic y otros laboratorios destacados.

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En su publicación, Zuckerberg adoptó una postura intermedia. Reconoció los riesgos de la IA, pero dijo que las empresas ya tienen incentivos para mantener a sus usuarios a salvo y que pueden desacelerar el avance por su cuenta. Usó como ejemplo el lanzamiento de la semana pasada de Muse, el nuevo "agente" de IA de Meta que puede usar software por sí mismo, y dijo que su empresa retrasó el lanzamiento del producto durante varios meses para cerciorarse de que fuera seguro.

"No pedimos que todos los demás hicieran esto antes de hacerlo nosotros", dijo Zuckerberg. "Simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque claramente era lo correcto para las personas y para nosotros".

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También lanzó una indirecta a los laboratorios de IA rivales por apresurarse hacia la "automejora recursiva", que es cuando la IA se utiliza a sí misma para desarrollarse. En cambio, las empresas de IA deberían enfocarse en servir a las personas, dijo.

Meta ha estado intentando ponerse al día en la carrera de la IA después de quedarse rezagada ante Anthropic y OpenAI el año pasado. La empresa planea lanzar su modelo de IA más potente hasta la fecha, llamado internamente Watermelon, en las próximas semanas.

(The New York Times ha demandado a OpenAI y Microsoft, alegando infracción de derechos de autor de contenido de noticias relacionado con sistemas de IA. Las dos empresas han negado esas afirmaciones).

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