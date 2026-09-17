Denunciaron que miles de norcoreanos trabajan en Rusia y China para programas de armas nucleares del régimen

El presidente de Rusia, Vladimir Putin; el líder de China, Xi Jinping, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

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El Equipo Multilateral de Supervisión de Sanciones (MSMT) denunció que entre 35.600 y 101.280 trabajadores norcoreanos permanecen en el extranjero, principalmente en China y Rusia, pese a las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra el régimen de Kim Jong-un.

El grupo, integrado por Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido, afirmó que la actividad de esos trabajadores aportó entre USD 450 y 800 millones en 2025 a los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte.

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La resolución 2397 del Consejo de Seguridad, aprobada en 2017, estableció un plazo de 24 meses para que los Estados repatriaran a los ciudadanos norcoreanos que generaran ingresos en sus territorios. El vencimiento de ese plazo ocurrió en 2019.

“Se sospecha que al menos 17 países siguen acogiendo a trabajadores, generando entre 450 y 800 millones de dólares estadounidenses en 2025 para financiar los programas ilegales de armas nucleares y de misiles balísticos” norcoreanos, indicaron los gobiernos en una declaración conjunta.

El informe situó entre 20.000 y 70.000 la cantidad de trabajadores de Corea del Norte en China. En la Federación Rusa, la estimación alcanzó entre 15.000 y 30.000 personas a fines de 2025.

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El monumento de Corea del Norte a sus soldados que respaldaron a Rusia en la invasión a Ucrania (Europa Press)

El MSMT señaló que el régimen de Corea del Norte confisca casi todos los salarios que perciben sus nacionales fuera del país. El organismo estimó que Pyongyang retiene entre el 80% y el 90% de esos ingresos.

“El MSMT comparte esta información con la comunidad internacional para poner de relieve los importantes riesgos asociados al empleo de trabajadores norcoreanos en el extranjero y la necesidad de disuadir de dicho empleo”, señaló el grupo.

Los once países exhortaron a los miembros de Naciones Unidas a identificar a quienes empleen a esos trabajadores y a quienes faciliten esas prácticas. “Animamos a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que sensibilicen a la población y exijan responsabilidades a las partes implicadas y a quienes facilitan estas prácticas por las violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluso mediante medidas a nivel nacional”, afirmaron.

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El MSMT se creó en octubre de 2024 después de que Rusia vetara la renovación del panel de expertos de Naciones Unidas que investigaba incumplimientos de las sanciones impuestas a Corea del Norte por sus ensayos nucleares y lanzamientos de misiles balísticos.

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar

El líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió ampliar la cooperación con Rusia y ratificó su respaldo al presidente Vladimir Putin, en un mensaje enviado a Moscú en medio de las advertencias de Kiev y Seúl sobre un posible nuevo despliegue de tropas norcoreanas para la guerra contra Ucrania.

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un (REUTERS/Archivo)

“Estoy firmemente convencido de la victoria de la Federación de Rusia en la actual lucha sagrada por defender los intereses de seguridad del país y la justicia internacional, y prometo mi apoyo invariable a usted, querido amigo, y al fraternal pueblo ruso”, escribió Kim en una carta remitida el lunes, según la agencia estatal KCNA.

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La misiva respondió a un mensaje de Putin por el 78º aniversario de la fundación de Corea del Norte, que se conmemoró el 9 de septiembre. Kim también expresó la voluntad de su administración de “ampliar y profundizar integralmente” el trabajo conjunto con Rusia.

Las declaraciones coincidieron con los alertas del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y de funcionarios de Kiev, quienes afirmaron en agosto que Moscú y Pyonyang acordaron el envío de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos adicionales para respaldar a las fuerzas rusas.

La inteligencia militar de Corea del Sur informó después que detectó preparativos para un nuevo despliegue, aunque no lo consideró inminente. Seúl estima que Corea del Norte envió a Rusia unos 15.000 combatientes desde octubre de 2024, además de más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción.

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(Con información de EFE)