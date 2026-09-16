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Harold Hamm, aliado de Trump, llega a un acuerdo petrolero con Venezuela

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Con este acuerdo preliminar, la empresa de Hamm, Continental Resources, se suma a un número cada vez mayor de productores estadounidenses de petróleo que planean hacer negocios en ese país.

Harold Hamm, un ejecutivo petrolero cercano al presidente Donald Trump, anunció el miércoles sus planes de perforar pozos petroleros en Venezuela, con lo que se suma a un número cada vez mayor de productores estadounidenses de petróleo que planean hacer negocios en el país sudamericano.

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La empresa de Hamm, Continental Resources, firmó un acuerdo preliminar con Petróleos de Venezuela, la petrolera nacional del país, para desarrollar y operar una región de aproximadamente 51.000 hectáreas, conocida como el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco, la zona rica en petróleo del país.

El acuerdo, que no es parte del que el gobierno de Trump anunció el mes pasado, fue revelado en una reunión de ministros de energía del Grupo de los 20 llevada a cabo en Houston, y se produce después de que Chevron, una petrolera estadounidense mucho más grande que ya opera en Venezuela, dijera que aumentaría a más del doble su producción en el país durante los próximos cinco años.

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Trump ha estado presionando a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan en Venezuela desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al líder del país, Nicolás Maduro, en enero.

Hamm, cuya empresa tiene sede en Oklahoma City, forjó su fortuna perforando pozos en Estados Unidos. Ha sido un actor clave en el auge del fracking de esquisto que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo y gas del mundo.

Pero muchos ejecutivos petroleros que amasaron sus fortunas en Estados Unidos, cada vez más preocupados por la escasez de oportunidades atractivas de perforación en el país, ahora están mirando hacia el extranjero. En años recientes, Continental ha llegado a acuerdos para producir petróleo en Turquía y Argentina.

Si el acuerdo preliminar de Hamm avanza, sería la primera incursión de Continental en Venezuela. Aunque el país tiene abundantes reservas de petróleo, su industria se ha visto erosionada por años de mala gestión, falta de inversión, corrupción y sanciones estadounidenses. Gran parte del petróleo de Venezuela es tan pesado que tiene la consistencia del asfalto. Pocos productores estadounidenses tienen mucha experiencia en el manejo de un crudo tan pesado.

"Este es un recurso inmenso en Venezuela", afirmó Hamm el miércoles en la reunión del G20. "Sabemos que esta es una gran oportunidad".

Continental no ha dicho cuánto planeaba invertir ni cuánto petróleo pretendía producir en Venezuela. La compañía aún necesita negociar un contrato final con Venezuela.

Doug Lawler, el director ejecutivo de Continental, dijo que las operaciones podrían comenzar seis meses después de la firma de un contrato, aunque agregó que el cronograma de producción era muy incierto porque la empresa estaba desarrollando un sitio nuevo.

"Sabemos que será una cantidad significativa de capital la que tendrá que desplegarse en pozos y nueva infraestructura", dijo Lawler a los periodistas en Houston, Texas. "En este momento, sin los datos sísmicos, los datos técnicos y algunos de los datos iniciales de perforación, es difícil determinar cómo será exactamente ese programa de desarrollo".

Si bien Continental no tiene amplia experiencia trabajando con el tipo de petróleo pesado que se encuentra en Venezuela, Lawler dijo que la empresa había trabajado en algunos proyectos limitados de petróleo pesado en Estados Unidos. "No consideramos que sea un desafío técnico que no podamos llevar a cabo completamente por nuestra cuenta", dijo.

Algunos expertos del sector energético han expresado dudas de que los productores puedan aprovechar con facilidad o rapidez las enormes reservas de petróleo de Venezuela. Pero Hamm señaló que Continental contribuyó a desarrollar las técnicas de fracking para extraer petróleo de la roca de esquisto, algo que también había suscitado escepticismo entre muchos expertos.

"Nuestro equipo está acostumbrado a los retos", dijo Hamm. "Eso nos gusta. Estamos a la altura de las circunstancias y, a veces, quizá hasta hacemos lo imposible".

Hamm ha sido un asesor de confianza en temas de energía para Trump y ha contribuido a las campañas políticas del presidente.

El secretario de Energía de Trump, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, asistieron el miércoles al evento en el que se anunció el acuerdo de Continental en Venezuela, al igual que varios altos funcionarios venezolanos.

"Es un acuerdo histórico para hacer del hemisferio occidental el centro del sistema energético mundial", afirmó Wright.

Brad Plumer es un reportero del Times que cubre las iniciativas tecnológicas y políticas para abordar el calentamiento global.

Rebecca F. Elliott cubre el sector energético para el Times.

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