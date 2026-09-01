Familias de exiliados cubanos pierden la demanda contra Expedia

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Un jurado en Florida determinó que, en su demanda contra la empresa de reservas de viajes, quienes reclamaban no habían logrado demostrar la titularidad de propiedades turísticas en Cuba.

El gigante de reservas de viajes Expedia Group obtuvo el lunes una victoria contundente en un tribunal civil federal de Miami contra dos cubanoestadounidenses que habían afirmado que la empresa y sus filiales explotaban hoteles y terrenos de su propiedad que fueron confiscados por el gobierno cubano.

Los demandantes buscaban utilizar una ley estadounidense de 1996, la Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadounidenses naturalizados demandar a las empresas que "trafican" con bienes confiscados a sus familias en Cuba.

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Los demandantes argumentaron que Expedia había participado en un tráfico ilícito al facilitar reservas en cinco hoteles situados en terrenos expropiados por el gobierno cubano después de la revolución de 1959. Sin embargo, el jurado de Miami determinó que los demandantes carecían de pruebas concretas de titularidad o de registros oficiales de confiscación de las propiedades.

Un portavoz de Expedia dijo en un comunicado después del veredicto: "Estamos satisfechos con la decisión del jurado, que afirma la postura que hemos mantenido todo el tiempo".

La empresa había sostenido que sus negocios se realizaban bajo el amparo de licencias de viaje autorizadas emitidas durante el segundo gobierno de Barack Obama. El jurado no abordó esta cuestión, ya que la conclusión sobre la falta de pruebas de titularidad hizo que todos los demás asuntos legales fueran irrelevantes.

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Fue la segunda victoria legal para Expedia en relación con una demanda vinculada a Cuba. El año pasado, la empresa obtuvo una victoria en una demanda que buscaba más de 1700 millones de dólares por daños relacionados con reservas de hotel en terrenos que anteriormente pertenecían a la familia Sanchez Hill.

El último juicio giró en torno a un choque entre la indignación moral de las familias cubanoestadounidenses, que buscaban la restitución del patrimonio perdido, y la explicación de Expedia de que sus acciones constituyeron un comercio que cumplía la ley durante un periodo de política cambiante entre Estados Unidos y Cuba.

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"Estos acusados usaron estas propiedades en alianza con los socios comunistas cubanos", dijo Andres Rivero, el abogado de los demandantes.

Expedia cesó todas las reservaciones en Cuba en abril del año pasado después de que el presidente Donald Trump revirtiera la apertura del gobierno de Obama.

Por muy desagradable que a los demandantes en el último caso les pareciera la política del presidente Obama de fomentar los viajes a la isla gobernada por comunistas, "este caso no trata sobre cuál es la política correcta en Cuba", dijo David Shank, un abogado que representa a Expedia.

Los abogados de Expedia argumentaron que la empresa "no traficó a sabiendas e intencionalmente" con la propiedad, ya que la compañía no estaba enterada, señaló, de que los hoteles se encontraban en terrenos confiscados. Dejó de hacer negocios con los hoteles tan pronto como tuvo conocimiento de las reclamaciones de las familias Echevarria y Mata, dijeron los abogados.

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John Kavulich, experto del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, dijo después del veredicto que cualquier persona que esté considerando presentar una demanda en virtud de la Ley Helms-Burton "no debería desanimarse particularmente por el veredicto de hoy". Decenas de reclamaciones cubanas adicionales ya están en marcha, señaló, incluidas dos que se dirigen a la Corte Suprema.

Si bien algunos expertos consideran que la definición de tráfico de la Ley Helms-Burton es demasiado amplia, el veredicto demostró la dificultad de probar estos casos históricos.

"La victoria de Expedia resalta los obstáculos considerables a los que los cubanoestadounidenses siguen enfrentándose al presentar reclamaciones que involucran bienes expropiados hace décadas", dijo Paolo Spadoni, economista político en la Universidad de Augusta en Georgia, quien estudia la industria del turismo en Cuba.

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El desafío principal para los cubanoestadounidenses no es demostrar que empresas como Expedia y otras obtuvieron beneficios económicos de propiedades expropiadas, dijo Spadoni. En cambio, agregó, "el desafío más fundamental es establecer que poseen derechos de propiedad legalmente reconocibles sobre los bienes en cuestión".

En un esfuerzo por demostrar una titularidad heredada que se remonta a décadas atrás, los demandantes en el último caso de Expedia llevaron a familiares al estrado, apelando a las emociones del jurado.

Los abogados de una demandante, Maricela Mata, de 66 años, quien reclamaba 1,5 millones de dólares, presentaron documentos descoloridos que supuestamente demostraban su propiedad heredada, la cual se remontaba a su abuelo Antonio Mata, quien construyó el hotel San Carlos en Cienfuegos, Cuba, en 1928.

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Shank, el abogado de Expedia, argumentó que esos documentos no eran un título de propiedad, sino un registro mercantil que no mostraba "a quién le pertenecía el terreno".

El otro demandante, Mario Echevarria, de 91 años, quien buscaba 10 millones de dólares, afirmó que su familia había sido propietaria de Cayo Coco, una gran isla frente a la costa norte de Cuba que se desarrolló como un complejo turístico con todo incluido en la década de 1990.

Los abogados de Expedia argumentaron que no estaba claro quiénes son los herederos reales de la isla de unos 370 kilómetros cuadrados, que es ligeramente más grande que todos los Cayos de Florida.

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"¿De quién es? No tengo ni idea", dijo Shank al jurado. "Eso lo deciden ustedes", agregó.

En 2025, un jurado federal de Miami le otorgó a Echevarria casi 30 millones de dólares en daños relacionados con otros tres hoteles en Cayo Coco, donde operaban Expedia y sus sitios afiliados.

Un juez anuló ese veredicto bajo el argumento de que Expedia no podía ser considerada responsable por sus filiales. El caso está en apelación.