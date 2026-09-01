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Messi se retira de la selección argentina

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El retiro de Lionel Messi de la selección nacional de fútbol, aunque se esperaba, desató temores de un equipo disminuido y el desconsuelo por la partida de un ícono nacional.

Esperaban que se quedara para siempre. Cuando Lionel Messi anunció el lunes que se retiraba de la selección nacional, desató una profunda tristeza y una incredulidad inusual en Argentina ante un evento que todos sabían que se avecinaba.

Damián Tiralongo, de 47 años, dueño de una tienda de camisetas de fútbol en Buenos Aires dijo que sentía un gran dolor. "Es el fin de una era", dijo.

El retiro de Messi, la estrella de fútbol que devolvió a la Argentina a la gloria mundial y llevó al equipo a ganar la Copa Mundial de 2022 y a la final este año, generó no solo el temor de quedar con un equipo disminuido, sino el desconsuelo por la partida de un ícono que había cargado con las esperanzas, el orgullo y gran parte de la identidad de todo un país durante dos décadas.

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Es difícil encontrar a un argentino que no tenga una camiseta de Messi. Algunos tienen su número o su rostro tatuado en el cuerpo e incluso su rostro ha sido esculpido en la milanesa, el tradicional filete de carne empanizado. En un país famoso por estar dividido por "la grieta", o una profunda fractura política, Messi --con su silenciosa negativa a participar en debates partidistas-- es una religión unificadora.

"Unió mucho a los argentinos", dijo Cynthia Alexandra Lozano, de 38 años, una profesora universitaria que estaba sentada el lunes en una plaza de Buenos Aires. "Marcó un antes y un después en lo que es la cultura del fútbol".

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Messi, el capitán de la selección, es, a sus 39 años, todavía joven al margen del fútbol, pero ya es grande para un jugador de clase mundial. Su partida se había anticipado por mucho tiempo, pero nunca se había confirmado oficialmente. Su anuncio del lunes --una carta escrita a mano publicada en Instagram-- se sintió para muchos argentinos como una despedida afectuosa de una estrella admirada por tanto tiempo por su humildad y por su genialidad futbolística.

"Me vacié; ya no tengo más para dar", escribió. "Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

Messi escribió que ya había preparado esas palabras después de su última aparición en la Copa Mundial, cuando Argentina fue derrotada por España en la final el mes pasado, pero que está aún más convencido de ellas ahora, después de que su padre muriera este mes.

Muchos argentinos habían visto la final sabiendo que probablemente era el último partido de Messi con la selección albiceleste, pero aun así, de alguna manera, el anuncio se sintió como un golpe.

"Estoy medio shockeado", dijo Alejandro Wall, un periodista deportivo argentino. Messi, dijo, era "alguien que siempre pareció que no tenía final".

Eso era especialmente cierto para los jóvenes de Argentina, quienes solo conocieron a la selección nacional del país durante una era en la que Messi la hacía parecer casi invencible, llevándola a ganar títulos consecutivos de la Copa América y a la gloria de la Copa del Mundo hace cuatro años en Catar.

"No es lindo, la verdad, ver a Argentina sin un Messi", dijo Ignacio Giménez, de 14 años, un estudiante que se preparaba para jugar al fútbol con sus amigos en Buenos Aires el lunes, vistiendo una camiseta de Messi. "No es como que estoy acostumbrado".

Muchos argentinos temían que el país nunca más fuera bendecido con alguien como Messi. Otros tenían la esperanza de que surgiera otro semidiós del fútbol. Ya se habían despedido de un héroe del fútbol antes, dijeron, después de que Diego Armando Maradona se retirara del fútbol profesional en 1997.

"No iba a haber otro como Maradona, y apareció Messi", dijo Carlos González, de 60 años, mientras esperaba un autobús el lunes en Buenos Aires. "Tendrá que venir otro y no sé cuándo", agregó, "pero estoy seguro que sí, que va a aparecer".

Daniel Politi y Lucía Cholakian Herrera colaboraron con la reportería desde Buenos Aires.

Emma Bubola es reportera del Times y cubre Argentina. Está radicada en Buenos Aires.

Daniel Politi y Lucía Cholakian Herrera colaboraron con la reportería desde Buenos Aires.

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