Sara Uribe cayó rendida ante el cantante Camilo Méndez: así fue la propuesta “de película” con la que le pidió ser su novia

La propuesta de Camilo Méndez a Sara Uribe tuvo lugar durante la noche del sábado 29 de agosto y estuvo acompañada de flores, luces, rosas y una cena - crédito @camilomendezoficial/Instagram

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La modelo y presentadora Sara Uribe confirmó su compromiso sentimental con el cantante de música vallenata Camilo Méndez, luego de aceptar la propuesta formal de noviazgo organizada por el artista en la noche del sábado 29 de agosto, imágenes que enternecieron las redes sociales.

La confirmación del inicio de la relación se dio a conocer tras semanas de especulaciones, las cuales comenzaron a finales de julio a raíz de un video donde ambos aparecían juntos mientras él cantaba y Sara Uribe lo abrazaba.

A través de su cuenta en Instagram, la empresaria paisa compartió las fotografías del momento romántico, el cual contó con arreglos florales, iluminación en luces con la pregunta formal “¿Quieres ser mi novia?”, la entrega de rosas y una cena a la luz de la luna.

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Los rumores sobre un posible romance entre Sara Uribe y Camilo Méndez habían comenzado a finales de julio, pero en agosto se oficializó con una romántica pedida de noviazgo - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe calificó la velada como un acontecimiento de grandes proporciones y aprovechó la publicación para reflexionar sobre las etapas que ha afrontado en el ámbito personal antes de tomar la decisión de iniciar esta etapa afectiva.

Sara Uribe habló de sus miedos antes de iniciar la relación

“Ayer me pidió que fuera su novia… y fue de película. Pero hoy, viendo estas fotos, más allá de contarles lo bonito que fue, quiero dejarles algo que yo también necesité escuchar muchas veces: siempre puede llegar alguien mejor. No mejor que otra persona. Mejor para ti. Mejor para tu vida, para tu momento, para tu corazón”, escribió Sara Uribe en su mensaje.

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La presentadora abordó los temores iniciales que experimentó al evaluar una nueva oportunidad sentimental, considerando su faceta de madre y las experiencias vividas en sus relaciones anteriores dentro de la opinión pública.

“Yo también tuve miedo. Que por mi edad. Que porque soy mamá. Que porque ya había vivido demasiado. Que porque volver a empezar daba susto. Que porque abrirle la puerta a alguien también significaba abrirle una parte muy importante de mi vida”, relató la famosa modelo en la red social.

Antes de confirmar su relación, Sara Uribe reflexionó sobre los temores que tuvo al momento de darle una nueva oportunidad al amor - crédito @sara_uribe/Instagram

En la misma declaración, la modelo explicó los criterios que aplicó para aceptar la propuesta del artista huilense, destacando la estabilidad y la calma como elementos centrales dentro de su vida cotidiana.

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“Entendí algo: la paz no se negocia. La tranquilidad tampoco. El amor bonito no debería tenerte todo el tiempo preguntándote qué lugar ocupas, dudando de lo que sienten por ti o sobreviviendo entre ausencias”, precisó la empresaria antioqueña.

Uribe detalló las acciones que el cantautor ha realizado durante las semanas de interacción previa, destacando la presencia constante del músico como el factor determinante para consolidar su relación con el artista: “La paz se siente. La tranquilidad se vive. La intención se demuestra. Y eso ha sido Camilo para mí y para en poco tiempo ha hecho cosas muy lindas, pero no son solamente los detalles”.

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Sara Uribe dijo “sí” y confirmó su nuevo amor

“Es la constancia, la entrega, la forma de estar, de cuidar, de sumar y de hacerme sentir tranquila”, aseguró la presentadora.

Con flores, un letrero en luces y bajo la luz de la luna, así fue como el cantante Camilo Méndez pidió a Sara Uribe que fuera su novia - crédito @sara_uribe/Instagram

Al cierre de la publicación, la modelo dirigió unas palabras a sus seguidoras para invitarlas a mantener la calma en los procesos personales y evitar apresurar decisiones afectivas en sus vidas.

“A las mujeres que hoy sienten que el amor no les llega: no se desesperen por llenar un espacio. No acepten migajas por miedo a quedarse solas. A veces la espera también está protegiéndonos de volver a elegir lo mismo”, escribió Uribe.

De igual manera, la empresaria aseguró que no sabía si la relación sería para siempre, pero tenía claro que, por ahora, estaba exactamente donde quería estar: “Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero hoy sé que estoy viviendo algo que se siente bonito, tranquilo y recíproco. Y después de todo lo que he vivido, entendí que eso también es amor: sentirse en casa sin dejar de sentirse libre”.

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Camilo Méndez le pidió a Sara Uribe que fuera su novia con una romántica cena a la luz de la luna - crédito @sara_uribe/Instagram

Camilo Méndez es un intérprete y compositor nacido en el departamento del Huila que desarrolló su carrera dentro de la nueva ola del vallenato con temas como Equivocada estás, Un día sin ti, Suerte y El Flechazo.

El cantante aprovechó ese momento romántico junto a la reconocida presentadora para estrenar su canción Si supieras, en la que cuenta que desde que la vio supo que ella era el amor de su vida. El videoclip es precisamente los momentos que ambos vivieron en la noche en la que oficializaron su relación.