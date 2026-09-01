Receta de panqué de avena con manzana en licuadora: postre fácil y rápido para un antojo saludable

¿Se te antoja un postre saludable, rápido y lleno de sabor? El panqué de avena con manzana en licuadora es la respuesta perfecta para quienes buscan algo dulce, fácil de preparar y sin remordimientos.
Su textura esponjosa y el toque fresco de la manzana lo convierten en el aliado ideal para una merienda o desayuno diferente.
Este postre no solo es práctico, sino que conecta con la tradición de aprovechar ingredientes sencillos y nutritivos. Además, combina de maravilla con un café solo, un té o un vaso de leche fría.
Aporta energía, fibra y ese aroma irresistible que solo la manzana y la canela pueden dar.
Receta de panqué de avena con manzana en licuadora
El panqué de avena con manzana en licuadora es un bizcocho saludable y tierno, preparado en minutos gracias a la licuadora. Se elabora mezclando copos de avena, manzana fresca, huevos, yogur y un toque de canela, logrando una masa suave que va directo al horno. Es perfecto para quienes buscan un postre nutritivo sin complicaciones.
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Tiempo de preparación
- Total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 2 manzanas medianas (rojas o verdes)
- 2 huevos
- 1 yogur natural (125 g)
- 100 ml de aceite de oliva suave o girasol
- 100 g de copos de avena
- 80 g de azúcar moreno o panela
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 sobre de levadura química (polvo de hornear, 16 g)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer panqué de avena con manzana en licuadora, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde de plum cake con un poco de aceite o forra con papel vegetal.
- Pela y descorazona las manzanas. Córtalas en trozos medianos.
- Coloca en la licuadora las manzanas, huevos, yogur, aceite, azúcar, esencia de vainilla y canela. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea.
- Añade los copos de avena, la levadura y la pizca de sal. Vuelve a triturar unos segundos hasta que todo esté bien integrado.
- Vierte la masa en el molde preparado. Si lo deseas, decora con rodajas finas de manzana y una pizca extra de canela.
- Hornea durante 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio.
- Deja enfriar en el molde 10 minutos antes de desmoldar completamente sobre una rejilla.
- Sirve frío o templado. Puedes acompañar con un poco de yogur o frutos secos.
Consejos técnicos destacados:
- No abras el horno antes de los 30 minutos para evitar que el panqué se hunda.
- La textura mejora si usas manzanas muy maduras.
- Si quieres un extra de fibra y textura, añade trocitos de manzana a la masa antes de hornear.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 150 kcal aprox.
- Proteínas: 3 g
- Grasas: 6 g
- Hidratos de carbono: 22 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el panqué en un recipiente hermético en la nevera hasta 4 días. También puedes congelar porciones envueltas en film durante 1 mes.
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