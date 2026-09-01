Receta de panqué de avena con manzana en licuadora: postre fácil y rápido para un antojo saludable

Un panqué de avena con manzana cortado en rebanadas reposa sobre una mesa de madera junto a una taza de bebida caliente y un frasco de miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Se te antoja un postre saludable, rápido y lleno de sabor? El panqué de avena con manzana en licuadora es la respuesta perfecta para quienes buscan algo dulce, fácil de preparar y sin remordimientos.

Su textura esponjosa y el toque fresco de la manzana lo convierten en el aliado ideal para una merienda o desayuno diferente.

Este postre no solo es práctico, sino que conecta con la tradición de aprovechar ingredientes sencillos y nutritivos. Además, combina de maravilla con un café solo, un té o un vaso de leche fría.

Aporta energía, fibra y ese aroma irresistible que solo la manzana y la canela pueden dar.

Un panqué de avena y manzana reposa sobre una tabla de madera junto a los ingredientes principales y su receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de avena con manzana en licuadora

El panqué de avena con manzana en licuadora es un bizcocho saludable y tierno, preparado en minutos gracias a la licuadora. Se elabora mezclando copos de avena, manzana fresca, huevos, yogur y un toque de canela, logrando una masa suave que va directo al horno. Es perfecto para quienes buscan un postre nutritivo sin complicaciones.

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Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

2 manzanas medianas (rojas o verdes) 2 huevos 1 yogur natural (125 g) 100 ml de aceite de oliva suave o girasol 100 g de copos de avena 80 g de azúcar moreno o panela 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 sobre de levadura química (polvo de hornear, 16 g) 1 pizca de sal

Cómo hacer panqué de avena con manzana en licuadora, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde de plum cake con un poco de aceite o forra con papel vegetal. Pela y descorazona las manzanas. Córtalas en trozos medianos. Coloca en la licuadora las manzanas, huevos, yogur, aceite, azúcar, esencia de vainilla y canela. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea. Añade los copos de avena, la levadura y la pizca de sal. Vuelve a triturar unos segundos hasta que todo esté bien integrado. Vierte la masa en el molde preparado. Si lo deseas, decora con rodajas finas de manzana y una pizca extra de canela. Hornea durante 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio. Deja enfriar en el molde 10 minutos antes de desmoldar completamente sobre una rejilla. Sirve frío o templado. Puedes acompañar con un poco de yogur o frutos secos.

Una infografía de Infobae detalla el proceso para elaborar un panqué de avena con manzana mediante licuadora y horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos destacados:

No abras el horno antes de los 30 minutos para evitar que el panqué se hunda.

La textura mejora si usas manzanas muy maduras .

Si quieres un extra de fibra y textura, añade trocitos de manzana a la masa antes de hornear.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 150 kcal aprox.

Proteínas: 3 g

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 22 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el panqué en un recipiente hermético en la nevera hasta 4 días. También puedes congelar porciones envueltas en film durante 1 mes.