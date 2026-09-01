México

Receta de panqué de avena con manzana en licuadora: postre fácil y rápido para un antojo saludable

Su textura esponjosa y el toque fresco de la manzana lo convierten en el aliado ideal para una merienda o desayuno diferente

Panqué de avena rebanado en un plato, taza humeante, tazón con hojuelas de avena y rodajas de manzana, y frasco de miel sobre una mesa de madera.
Un panqué de avena con manzana cortado en rebanadas reposa sobre una mesa de madera junto a una taza de bebida caliente y un frasco de miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

¿Se te antoja un postre saludable, rápido y lleno de sabor? El panqué de avena con manzana en licuadora es la respuesta perfecta para quienes buscan algo dulce, fácil de preparar y sin remordimientos.

Su textura esponjosa y el toque fresco de la manzana lo convierten en el aliado ideal para una merienda o desayuno diferente.

Este postre no solo es práctico, sino que conecta con la tradición de aprovechar ingredientes sencillos y nutritivos. Además, combina de maravilla con un café solo, un té o un vaso de leche fría.

Aporta energía, fibra y ese aroma irresistible que solo la manzana y la canela pueden dar.

Un panqué de avena con una rebanada al lado, una manzana roja, un tazón con copos de avena y un letrero de madera.
Un panqué de avena y manzana reposa sobre una tabla de madera junto a los ingredientes principales y su receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de panqué de avena con manzana en licuadora

El panqué de avena con manzana en licuadora es un bizcocho saludable y tierno, preparado en minutos gracias a la licuadora. Se elabora mezclando copos de avena, manzana fresca, huevos, yogur y un toque de canela, logrando una masa suave que va directo al horno. Es perfecto para quienes buscan un postre nutritivo sin complicaciones.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  1. 2 manzanas medianas (rojas o verdes)
  2. 2 huevos
  3. 1 yogur natural (125 g)
  4. 100 ml de aceite de oliva suave o girasol
  5. 100 g de copos de avena
  6. 80 g de azúcar moreno o panela
  7. 1 cucharadita de canela en polvo
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. 1 sobre de levadura química (polvo de hornear, 16 g)
  10. 1 pizca de sal

Cómo hacer panqué de avena con manzana en licuadora, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde de plum cake con un poco de aceite o forra con papel vegetal.
  2. Pela y descorazona las manzanas. Córtalas en trozos medianos.
  3. Coloca en la licuadora las manzanas, huevos, yogur, aceite, azúcar, esencia de vainilla y canela. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Añade los copos de avena, la levadura y la pizca de sal. Vuelve a triturar unos segundos hasta que todo esté bien integrado.
  5. Vierte la masa en el molde preparado. Si lo deseas, decora con rodajas finas de manzana y una pizca extra de canela.
  6. Hornea durante 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, salga limpio.
  7. Deja enfriar en el molde 10 minutos antes de desmoldar completamente sobre una rejilla.
  8. Sirve frío o templado. Puedes acompañar con un poco de yogur o frutos secos.
Infografía ilustrada con las etapas de preparación, horneado y servido de un panqué de avena y manzana.
Una infografía de Infobae detalla el proceso para elaborar un panqué de avena con manzana mediante licuadora y horneado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos destacados:

  • No abras el horno antes de los 30 minutos para evitar que el panqué se hunda.
  • La textura mejora si usas manzanas muy maduras.
  • Si quieres un extra de fibra y textura, añade trocitos de manzana a la masa antes de hornear.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 150 kcal aprox.
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 22 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el panqué en un recipiente hermético en la nevera hasta 4 días. También puedes congelar porciones envueltas en film durante 1 mes.

Temas Relacionados

panquéavenamanzanapostre saludablemexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Erik Lira llegará al Mónaco, presidente de Cruz Azul confirmó el fichaje: “Nos tardamos”

Víctor Velázquez aseguró que las negociaciones ya cerraron y harán el anuncio muy pronto

Erik Lira llegará al Mónaco, presidente de Cruz Azul confirmó el fichaje: “Nos tardamos”

La cantidad de proteína que necesitas comer según tu peso para incrementar masa muscular

Calcular los gramos de proteína por kilogramo de peso permite establecer una meta diaria más precisa

La cantidad de proteína que necesitas comer según tu peso para incrementar masa muscular

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 31 de agosto

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 31 de agosto

Decomisan más de medio millón de cajetillas de cigarros ocultas como "lámparas" en Michoacán

El cargamento iba en un contenedor de la Aduana de Lázaro Cárdenas y ocultaba más de 11 millones de piezas, detectadas por una revisión coordinada tras inconsistencias en los documentos presentados

Decomisan más de medio millón de cajetillas de cigarros ocultas como "lámparas" en Michoacán

Morena se va y llega el Verde a la presidencia de Diputados: Raúl Bolaños Cacho fue elegido

El legislador del PVEM sustituirá a Kenia López Rabadán y aseguró que dejará de lado su filiación partidista para conducir la Cámara

Morena se va y llega el Verde a la presidencia de Diputados: Raúl Bolaños Cacho fue elegido
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco

Capturan a tres integrantes de “Los Mezcales” con más de 2 mil dosis de droga en Colima

Alerta de EEUU lleva a las autoridades de Guanajuato a localizar un narcolaboratorio en Acámbaro

El Cártel de Sinaloa enfrenta golpes simultáneos a sus células: caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

ENTRETENIMIENTO

Oasis aterriza en los cines de México: dónde y cuándo ver el documental de los hermanos Gallagher

Oasis aterriza en los cines de México: dónde y cuándo ver el documental de los hermanos Gallagher

Quién es el diseñador mexicano del vestido “naco” que Gema Garoa le criticó a Mariana Ochoa

Un departamento en Tijuana y una moto de más de 400 mil pesos, los lujosos regalos de Eduin Caz a Ese Pérez

William Levy habría terminado su relación con Jennifer Camacho previo a su cumpleaños 46

El clásico “La historia sin fin” llega de nuevo a los cines de México: dónde y cuándo verla

DEPORTES

Erik Lira llegará al Mónaco, presidente de Cruz Azul confirmó el fichaje: “Nos tardamos”

Erik Lira llegará al Mónaco, presidente de Cruz Azul confirmó el fichaje: “Nos tardamos”

Chivas cambia horario para el partido contra Pumas y Necaxa del Apertura 2026, estos son las nuevas fechas

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer Paulo Chavira por reto viral

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Eventos deportivos a seguir en septiembre: atletas mexicanos pelearán por boletos a Juegos Olímpicos