El director de una escuela salvó a 900 estudiantes de las inundaciones en Nepal

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Rajendra Dawadi tuvo menos de 15 minutos para actuar ante una alerta por la crecida de las aguas. Su rápido plan de evacuación salvó cientos de vidas.

La del miércoles parecía ser una mañana como cualquier otra para Rajendra Dawadi, director de una escuela en Nepal.

"Todo transcurría con normalidad", dijo.

Eso cambió alrededor de las 9:10 a. m., cuando Dawadi estaba dando una clase en la escuela Tribhuvan Trishuli en Nuwakot, un distrito al norte de Katmandú, la capital del país. Un miembro del personal irrumpió en el aula gritando que una gran inundación se dirigía hacia ellos.

La noticia comenzó a difundirse a medida que los familiares que vivían río arriba enviaban advertencias a cualquiera que estuviera en la trayectoria de la rápida crecida de las aguas.

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Dawadi tuvo que tomar decisiones rápidas.

Les dijo a todos los niños que estaban presentes --unos 900 del total de 1643 alumnos de la escuela-- que corrieran hacia terrenos más elevados. Solo los alumnos mayores, de entre 11 y 18 años, estaban en la escuela cuando azotaron las inundaciones, lo que ayudó a que la evacuación fuera rápida, indicó Dawadi. (Los alumnos más pequeños no empezaban las clases sino hasta las 10 a. m.).

"Eran lo suficientemente mayores como para correr de inmediato", dijo el lunes en una entrevista telefónica. "No habría sido posible salvarlos a todos si los estudiantes de preescolar y primaria también hubieran estado allí".

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A los alumnos que habían llegado antes a la escuela en autobús se les pidió que volvieran a subir a los vehículos, y Dawadi ordenó a los conductores que abandonaran la zona lo más rápido posible.

"Un par de alumnos se traumatizaron y se desmayaron", mencionó Dawadi, y añadió que esos niños fueron llevados a un lugar seguro en las motocicletas de los maestros.

"Pensé que incluso si la advertencia resultaba estar equivocada, lo peor que nos costaría sería un día de clases", dijo Dawadi. "Pero tomarlo a la ligera podría significar la pérdida de cientos de vidas".

Su rápido plan de evacuación salvó esas vidas.

Alrededor de las 9:23 a. m., unos 13 minutos después de que Dawadi escuchara la primera advertencia, un torrente de agua, lodo y escombros arrasó la zona. La escuela fue destruida en segundos, y al menos un maestro seguía desaparecido hasta el lunes, apuntó Dawadi.

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Al menos 4200 personas estaban desaparecidas en Nepal hasta el lunes, menos de una semana después de que un torrente de agua arrasara los valles de los ríos del Himalaya, arrastrando edificios, viviendas, carreteras y otras infraestructuras.

Solo una fracción de los miles de desaparecidos había sido identificada entre los fallecidos, y las autoridades dijeron que esperaban que la cifra de muertos aumentara. Hasta el momento, señalaron las autoridades, el desastre había causado la muerte de casi mil personas en Nepal.

El rescate de los estudiantes fue una rareza entre los reportes de desaparecidos y muertos, y en medio de la destrucción por las inundaciones. En Bharatpur, una ciudad al suroeste de la escuela, cientos de cadáveres habían aparecido río abajo. Las morgues locales habían recibido muchos más cuerpos de los que podían albergar.

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Durante el fin de semana, los equipos de rescate tuvieron dificultades para extraer a trabajadores atrapados en túneles hidroeléctricos. El ejército de Nepal indicó que sus drones térmicos no detectaban ninguna señal de vida.

Las inundaciones también destruyeron kilómetros de carreteras e interrumpieron las comunicaciones. Imágenes y grabaciones de video mostraban un río desbordado por escombros que destruía puentes y enterraba parcialmente pueblos en lodo.

"Me conmueve muchísimo ver que la escuela fue completamente arrasada", dijo Dawadi, quien fue alumno allí antes de convertirse en director años más tarde. "La escuela guarda muchos recuerdos para mí".

El edificio había sido construido a lo largo de muchos años, comentó. Ahora, lo único que quedaba eran dos autobuses escolares.

"Salvamos vidas, pero ahora no hay un lugar donde enseñarles a los estudiantes", dijo Dawadi. "Ya me preocupa cómo podremos retomar la enseñanza y el aprendizaje".

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Claire Moses es reportera del Times en Londres, se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia.