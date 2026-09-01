Colombia

Trámites del Sisbén en Bogotá cambian desde el 1 de septiembre: así será el nuevo proceso de solicitud y los beneficios para los ciudadanos

El nuevo esquema funcionará en 17 puntos de atención, incluidos siete SuperCade, con horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábados hasta el mediodía

Solicitar una nueva encuesta del Sisbén requiere esperar seis meses desde la última publicación de resultados - crédito Secretaría Distrital de Planeación
La Secretaría Distrital de Planeación implementará desde el 1 de septiembre de 2026 un nuevo esquema para los trámites del Sisbén en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de Planeación
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A partir del martes 1 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Planeación (SDS) implementa un nuevo esquema para la solicitud y actualización de trámites del Sisbén en Bogotá, con el objetivo de digitalizar y agilizar los procesos, reducir el uso de papel y mejorar la atención ciudadana.

Quienes realicen gestiones en los puntos presenciales podrán firmar electrónicamente y recibirán el comprobante del trámite directamente en su correo electrónico. Aquellos que no cuenten con correo o no puedan firmar digitalmente seguirán recibiendo copia física, garantizando la cobertura para toda la población.

La medida forma parte de la Estrategia de Racionalización de Trámites Sisbén 2026 y se alinea con la Política Nacional de Racionalización de Trámites y la política de Cero Papel, promoviendo procesos más ágiles, eficientes y con menor impacto ambiental.

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La inscripción en el Sisbén es esencial, pero no garantiza automáticamente el acceso a programas sociales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
La digitalización del Sisbén en Bogotá permitirá firmar electrónicamente y recibir el comprobante del trámite por correo electrónico - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

De acuerdo con la entidad, la transformación busca facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos sociales, optimizar los recursos administrativos y ofrecer un soporte digital seguro para consultar y conservar los documentos relacionados con el Sisbén.

Digitalización del trámite: menos papel

El trámite del Sisbén es el servicio de mayor demanda en los canales presenciales de la Secretaría de Planeación. Solo en el primer semestre de 2026, 212.082 personas fueron atendidas, registrando 119.155 trámites (cerca de 17.000 solicitudes mensuales), de los cuales 76.364 correspondieron a solicitudes de encuesta y 42.791 a actualizaciones de información.

Para la secretaría lo anterior implicaba la impresión de más de 161.900 reportes de solicitud, un volumen que la nueva estrategia busca reducir de manera significativa. Con la digitalización, los solicitantes firmarán en dispositivos electrónicos y el reporte del trámite será enviado directamente a su correo electrónico, eliminando la necesidad de impresión física.

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Migrantes venezolanos deben cumplir con la metodología IV del Sisbén para conservar su afiliación al sistema de salud - crédito Secretaría de Planeación
La Estrategia de Racionalización de Trámites Sisbén 2026 se alinea con la política de Cero Papel y la Política Nacional de Racionalización de Trámites - crédito Secretaría de Planeación

La directora de Registros Sociales de la SDS, Daniela Pérez Otavo, explicó que el cambio permitirá “hacer los trámites Sisbén más sencillos” y disminuir el consumo de papel y tinta. La implementación cuenta con un equipo de casi 50 colaboradores capacitados en tecnología, conectividad y atención ciudadana para garantizar la transición.

Puntos de atención y horarios

La atención presencial del Sisbén se ofrece en 17 puntos de la Red Cade Bogotá, incluyendo los siguientes siete SuperCade:

  • SuperCade Suba (avenida Calle 145 # 103B-90).
  • SuperCade Américas (avenida Carrera 86 # 43-55 sur).
  • SuperCade Bosa (calle 57R sur # 72D-12).
  • SuperCade 20 de Julio (carrera 5A # 30D-20 sur).
  • SuperCade Manitas (carrera 18L # 70B-50 sur).
  • SuperCade Engativá (transversal 113B # 66-54).
  • SuperCade CAD (carrera 30 # 25-90).

El horario de atención en estos puntos es lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Para consultar otros puntos cercanos, los ciudadanos pueden acceder al directorio institucional de la SDS.

Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá
La atención presencial del Sisbén funciona en 17 puntos de la Red Cade Bogotá, incluidos siete SuperCade con horarios de lunes a sábado - crédito Alcaldía de Bogotá

Documentos requeridos para el trámite

Para radicar una solicitud o actualizar información en el Sisbén, es necesario llevar:

  • Copia de la cédula del solicitante (mayor de 18 años y miembro del hogar)
  • Último recibo de servicio público de energía o acueducto del lugar de residencia (si se tiene)
  • Número telefónico y correo electrónico de contacto

Documentos adicionales en caso de novedades: registro civil para menores de 7 años, tarjeta de identidad para menores entre 7 y 17, cédula de extranjería o pasaporte para extranjeros, certificado de defunción en caso de fallecimiento de un integrante, y carta de autorización si actúa un apoderado

La Secretaría de Planeación atiende trámites como la actualización de puntaje, la modificación de datos y el agendamiento de visitas para caracterización cuando sea necesario.

La inscripción en el Sisbén es requisito para acceder a programas sociales, pero no garantiza automáticamente la asignación de beneficios - crédito Secretaría de Planeación
Las solicitudes de encuesta del Sisbén sumaron 76.364 casos y las actualizaciones de información alcanzaron 42.791 en Bogotá durante el primer semestre de 2026 - crédito Secretaría de Planeación

Trámites virtuales y canales alternativos

Algunos trámites del Sisbén pueden realizarse de manera virtual y gratuita. Los canales oficiales disponibles las 24 horas son:

  • Consulta tu grupo del Sisbén
  • Solicita la encuesta del Sisbén por primera vez

Estas opciones permiten a los ciudadanos gestionar solicitudes sin necesidad de acudir presencialmente, facilitando el acceso y reduciendo tiempos de espera.

Finalmente, la Secretaría de Planeación invitó a la ciudadanía a aprovechar la nueva modalidad, consultar los requisitos y puntos de atención, y realizar sus gestiones de manera segura y eficiente.

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