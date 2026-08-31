EE. UU. e Irán intercambian ataques durante la noche tras un mes de calma

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La reanudación de los ataques fue el indicio más reciente de que la guerra que comenzó hace seis meses parece estar lejos de terminar.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques por primera vez en un mes durante la noche del lunes, lo que pone de relieve cómo una guerra que el presidente Donald Trump había prometido que terminaría rápidamente ha frustrado de manera repetida sus intentos de ponerle fin.

El ejército de Estados Unidos dijo el domingo que sus fuerzas habían bombardeado a tropas iraníes en la isla de Larak que se preparaban para lanzar cohetes armados con minas hacia el estrecho de Ormuz, el vital corredor de transporte marítimo de petróleo y gas que Irán ha bloqueado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán indicó que varias personas murieron y resultaron heridas, sin brindar detalles específicos.

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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que tomó represalias disparando contra bases en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos que albergan a personal militar estadounidense. Las autoridades jordanas dijeron que habían interceptado ocho misiles que entraron en su espacio aéreo, mientras que el ejército emiratí señaló que había "respondido a" un dron proveniente de Irán. No se informó de daños ni de bajas.

El intercambio de fuego rompió una calma tensa de un mes que había prevalecido después de que Trump diera marcha atrás al borde de una nueva guerra total, tras las preocupaciones por la disminución de las reservas de municiones de Estados Unidos y los llamados a la moderación de aliados del Golfo como Arabia Saudita.

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Aun cuando los combates disminuyeron, había pocos indicios de una solución duradera para la guerra que Trump comenzó a finales de febrero junto con Israel. Un efímero "memorando de entendimiento" entre Irán y Estados Unidos fracasó apenas unas semanas después de haber sido firmado a finales de junio.

Anwar Gargash, un alto funcionario emiratí, lamentó el lunes que el alto al fuego de junio hubiera "fracasado en trazar una hoja de ruta práctica y aceptable" para poner fin al conflicto. Pidió un nuevo acuerdo que devolviera el estrecho de Ormuz a su estado previo a la guerra, aunque no detalló cómo sería.

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"El estado de ni guerra ni paz no puede ser una solución sostenible", escribió Gargash en las redes sociales.

Estados Unidos e Irán se encuentran ahora en una batalla económica de voluntades centrada en el control del estrecho de Ormuz, el cual Irán ha utilizado para asfixiar los mercados energéticos mundiales desde que comenzó la guerra.

Irán ha disparado contra los barcos que transitan por la vía navegable, lo cual ha mermado gravemente la capacidad de los aliados de Estados Unidos para exportar petróleo y gas. Los líderes iraníes han exigido grandes e inmediatas concesiones a cambio de reabrir el estrecho, algo que los funcionarios estadounidenses han rechazado por considerarlo inviable.

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El gobierno de Trump ha tratado de presionar económicamente a Teherán mediante la aplicación de un bloqueo naval a los puertos iraníes, la imposición de sanciones más estrictas a Teherán y la amenaza de imponer castigos similares a los países que comercien con instituciones iraníes.

Las fuerzas estadounidenses también han trabajado discretamente para guiar a los barcos a través de las aguas del sur del estrecho de Ormuz, cerca de Omán.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de las fuerzas armadas de Estados Unidos, señaló esta semana que las minas iraníes habían sido retiradas con éxito de las rutas marítimas internacionales de la vía navegable. Se ha registrado un repunte en la cantidad de petroleros que realizan la travesía con éxito, pero la ruta sigue siendo peligrosa. Al menos dos marineros han perdido la vida en las últimas dos semanas, y otro se encuentra desaparecido.

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Vivian Nereim y Sanam Mahoozi colaboraron en este reportaje.

Aaron Boxerman es reportero del Times y cubre Israel y Gaza. Radica en Jerusalén.

Vivian Nereim y Sanam Mahoozi colaboraron en este reportaje.