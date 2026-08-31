'El nuevo colonialismo estadounidense': los venezolanos se indignan ante la toma de control petrolero de EE. UU.

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Un acuerdo que le otorga a EE. UU. el control mayoritario de las vastas reservas venezolanas atenta contra el corazón de la identidad nacional.

Muchos venezolanos sospechaban que habría un precio que pagar por la descarada captura por parte del presidente Donald Trump de su líder autocrático, Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses en enero.

El viernes, ese costo quedó claro cuando Trump anunció que Estados Unidos asumiría el control mayoritario de una vasta parte de las reservas petroleras de Venezuela, recursos nacionales considerados desde hace mucho tiempo por muchas personas en el país como un derecho de nacimiento.

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Para el sábado, muchos venezolanos lidiaban con la pregunta de si estaban dispuestos a pagar ese precio. Hasta ahora, la destitución del autócrata por parte de Estados Unidos ha hecho poco para cambiar el país: la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, sigue en el poder, mientras que millones de venezolanos comunes continúan en la pobreza, los apagones eléctricos siguen azotando a la nación y no se ha fijado una fecha para llevar a cabo elecciones.

El nuevo acuerdo podría atraer una gran inversión. Pero muchos venezolanos quieren un cambio económico y político general. El acuerdo no garantiza ninguno de los dos y podría profundizar la relación entre Trump y Rodríguez, lo que afianzaría a Rodríguez aún más en el poder.

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En Valencia, a unas dos horas de la capital de Caracas, José Leal, de 68 años, un educador jubilado, dijo que los 100 mil millones de dólares en inversión estadounidense que se prometieron sonaban a poco en comparación con los 65 mil millones de barriles que Venezuela estaba entregando. Pero después de décadas bajo un gobierno represivo, estaba dispuesto a soportar este acuerdo, con la esperanza de que Trump impulsara un cambio democrático.

"Obviamente sale ganando más Estados Unidos, enormemente más", dijo. Pero "los norteamericanos tienen el poder", dijo, y sin ellos "no terminaremos saliendo del socialismo de Chávez y Maduro. Sin ellos nos vamos a quedar atrapados como Cuba o como China, como Corea del Norte".

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"No es que me encante, no es que me guste", dijo sobre el acuerdo. "Pienso que es un mal necesario. Si logramos salir de todo este desastre que hemos tenido por 27 años y que los cubanos han tenido por 68 años, si logramos salir de todo este desastre, a pesar de que no me gusta, valdrá la pena".

Otros no son tan optimistas. El gobierno venezolano tiene un largo historial de repartir contratos que benefician a los ricos y bien conectados, conocidos dentro del país como "enchufados", mientras que los venezolanos comunes sufren. El anuncio de Trump el viernes no incluyó ninguna mención a una transición democrática.

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Un meme comenzó a circular en la región casi tan pronto como se anunció el acuerdo. "Quiero que te lleves al chavismo", dice una caricatura de una persona venezolana, en referencia al movimiento de Maduro, "y nos dejes el petróleo".

Una caricatura de Trump responde: "Llevarme el petróleo y dejarles al chavismo, ¡lo tengo!".

Venezuela, hogar de algunas de las mayores reservas petroleras del mundo, nacionalizó esos recursos en la década de 1970. El control soberano sobre los pozos se convirtió entonces en un pilar central de la ideología del gobierno socialista, fundado por el expresidente Hugo Chávez.

La decisión de Rodríguez de entregar gran parte de ese petróleo al gobierno de Estados Unidos representó un asombroso cambio de rumbo, uno que pocos venezolanos podrían haber imaginado antes del ataque de enero.

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Ese giro radical se hizo evidente en un comunicado publicado por el Partido Socialista de Rodríguez el sábado, el cual decía que, "fiel a su compromiso histórico con la soberanía nacional", el partido extendía su pleno respaldo al acuerdo y a las decisiones tomadas por la "compañera Delcy Rodríguez".

La ironía de esto no pasó desapercibida para muchos venezolanos. Un gobierno que alguna vez se burló con orgullo de Washington ahora estaba entregando los recursos que ocupan el centro de su identidad.

Otro meme que circula en Venezuela cambió el logotipo de la petrolera nacional, PDVSA, a PDUSA.

En X, Rafael Ramírez, un leal a Chávez y exjefe de PDVSA que ahora vive en el exilio, acusó a Rodríguez de "abrir las puertas al nuevo colonialismo de los EE. UU. ".

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En Maracaibo, una ciudad venezolana que es el pilar de gran parte de la industria petrolera del país, Darío Nava, de 67 años, exgerente de PDVSA, dijo que se oponía al acuerdo y que no creía que mejoraría su vida.

"Estados Unidos va a manejar nuestra industria petrolera", dijo, "y ahí se pierde soberanía".

En Caracas, Carlos Arenas, de 24 años, estudiante universitario, dijo que podría estar dispuesto a ceder parte del control del petróleo venezolano a cambio de una mejora económica.

"Mientras exista un beneficio económico para el país que se vea reflejado eventualmente en la calidad de vida del venezolano, sí, estaría dispuesto", dijo. "Pero no parece ser este el caso, no a priori".

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Sin embargo, dijo que no parece que vaya a haber un cambio político en el corto plazo. Y agregó que Trump parece estar muy cómodo con Delcy.

La principal figura de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, ha planteado en el pasado la idea de privatizar el sector petrolero. Durante años, el partido de Rodríguez se burló de la idea. Y fue tan controvertida que Machado no la convirtió en una parte central de su plataforma en las elecciones presidenciales de 2024.

El sábado, un destacado simpatizante de Machado, Walter Molina, dijo en X que "los venezolanos siempre supimos que nuestra libertad iba a costar".

"Y si el precio son 65.000 millones de barriles durante décadas, que así sea", dijo. "Pero que sea eso: el precio de nuestra libertad. No el precio que paguemos para que una tiranía criminal permanezca en el poder de facto, solo que ahora arrodillada ante Estados Unidos".

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Colaboraron con reportería María Victoria Fermín desde Caracas, Tibisay Romero desde Valencia, Venezuela, y Sheyla Urdaneta desde Buenos Aires.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.

Colaboraron con reportería María Victoria Fermín desde Caracas, Tibisay Romero desde Valencia, Venezuela, y Sheyla Urdaneta desde Buenos Aires.