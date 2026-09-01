Colombia

Acto religioso en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella llega a otra instancia: impugnarán tutela y piden que vuelva al Consejo de Estado

El asesor político Carlos Suárez cuestionó la decisión judicial y anunció que buscará que la controversia sea revisada por la Corte Constitucional, mientras plantea modificar nuevamente la competencia para resolver tutelas contra el Presidente

Abelardo de la Espriella ofreció disculpas públicas después de que un fallo de tutela le ordenara pronunciarse sobre el acto religioso realizado durante su posesión.- crédito Presidencia de Colombia
Abelardo de la Espriella ofreció disculpas públicas después de que un fallo de tutela le ordenara pronunciarse sobre el acto religioso realizado durante su posesión.- crédito Presidencia de Colombia
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La discusión por el acto religioso realizado durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto de 2026 continuará en los tribunales.

El equipo cercano al mandatario anunció que buscará impugnar el fallo de tutela que le ordenó ofrecer disculpas públicas y planteó, además, que las acciones judiciales contra el jefe de Estado vuelvan a ser conocidas por el Consejo de Estado.

Carlos Suárez, asesor político del presidente ―aunque no ocupa un cargo oficial en la Casa de Nariño―, fue quien dio a conocer la intención de recurrir esta decisión. Suárez sostuvo que la controversia debería llegar a la Corte Constitucional para que ese tribunal determine el alcance de los derechos involucrados. “Vendrá la impugnación del fallo y, ojalá, haya revisión del mismo en la Corte Constitucional”, dijo Suárez a El Tiempo.

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Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella
Carlos Suárez, asesor político del mandatario, anunció que la decisión será impugnada y expresó su expectativa de que llegue a revisión de la Corte Constitucional - crédito carlossuarezrojas/Instagram

El asesor consideró que la discusión debe centrarse en “el ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de expresión del presidente de La República”. Su posición se conoce después de que el mandatario acatara la orden judicial y se pronunciara públicamente sobre la ceremonia en una alocución el domingo 30 de agosto, en la que también abordó otros temas de interés nacional.

La propuesta de Suárez va más allá del caso relacionado con la posesión. El asesor planteó modificar nuevamente la instancia que recibe las tutelas presentadas contra el presidente de la República y sostuvo que esa competencia debería regresar al Consejo de Estado. “Hay que devolver las cosas a su lugar: Petro cambió la competencia para conocer tutelas en contra del presidente y pasó el conocimiento del Consejo de Estado a los jueces del Circuito”, afirmó.

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De acuerdo con su explicación, la discusión sobre qué tribunal debe asumir estos procesos cambió durante los últimos gobiernos. Suárez señaló que tanto Iván Duque como Gustavo Petro modificaron la instancia correspondiente después de enfrentar decisiones judiciales adversas.

Carlos Suárez - Abelardo de la Espriella
El asesor presidencial planteó que el Consejo de Estado vuelva a conocer las tutelas presentadas contra el jefe de Estado, una competencia que había sido modificada en gobiernos anteriores - crédito Visuales IA

Durante la administración de Duque, un decreto estableció que las tutelas contra el presidente debían ser conocidas por el Consejo de Estado. Según Suárez, la medida se produjo después de varias decisiones desfavorables para ese gobierno en los jueces del circuito.

Posteriormente, durante el gobierno de Petro, la competencia volvió a los jueces del circuito. El cambio ocurrió después de un escenario similar, según la explicación del asesor, debido a decisiones adversas emitidas por el Consejo de Estado frente a acciones relacionadas con el entonces mandatario.

Con la propuesta planteada ahora, el gobierno de De la Espriella buscaría que el Consejo de Estado vuelva a asumir el conocimiento de las tutelas contra el presidente. La discusión abre así un nuevo capítulo sobre la instancia judicial encargada de revisar este tipo de acciones.

La controversia inicial surgió por la ceremonia religiosa incluida en la posesión presidencial del 7 de agosto. El fallo de tutela ordenó a De la Espriella pronunciarse sobre el acto y ofrecer disculpas a quienes pudieran haberse sentido afectados.

- credito Isaac Bechara/Presidencia
La ceremonia de posesión de De la Espriella se realizó el 7 de agosto y generó una controversia judicial por la presencia de elementos religiosos - credito Isaac Bechara/Presidencia

El domingo 30 de agosto, el presidente cumplió esa instrucción durante una alocución pública. En su intervención explicó su posición frente a la religión y la separación entre las instituciones del Estado y la Iglesia. “Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado”, afirmó.

Luego, el mandatario se refirió a las posibles molestias generadas por la ceremonia y ofreció excusas en su condición de jefe de Estado. “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de Jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, manifestó.

La decisión judicial incluyó además obligaciones relacionadas con la neutralidad religiosa del Estado y la actuación de los funcionarios públicos. Tras cumplir con el pronunciamiento ordenado, De la Espriella mantuvo su postura religiosa. El presidente terminó su intervención con el mensaje “Que Dios bendiga a Colombia” y reiteró la expresión “¡Viva Cristo Rey!” que volvió a generar polémica.

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