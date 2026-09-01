El Met suspende la exposición de Galliano ante las críticas y la presión política

FILE Ñ Visitors outside of the Metropolitan Museum of Art in New York, June 27, 2026. Facing an intense backlash, the influential fashion designer John Galliano has taken the unprecedented step of withdrawing from a planned exhibition in his honor at the Metropolitan Museum of Art. (Ryan Murphy/The New York Times)

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Donantes, políticos y líderes judíos cuestionaron la decisión del Met de homenajear a Galliano, un diseñador de moda que fue declarado culpable de un delito de odio por sus exabruptos antisemitas.

Ante una intensa ola de críticas, el influyente diseñador de moda John Galliano ha tomado la medida sin precedentes de retirarse de una exposición planeada en su honor en el Museo Metropolitano de Arte.

"Después de mucha reflexión y discusión con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que es mejor que la exposición no se lleve a cabo en este momento", escribió Galliano en un comunicado publicado en su página de Instagram.

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También expresó su gratitud "profunda y duradera" a los directivos del museo, y reconoció el dolor que habían causado sus palabras en el pasado.

"No quiero que el debate que me rodea ponga al Met en una posición difícil o distraiga del notable trabajo del Instituto del Traje", escribió. "También reconozco y respeto que una exposición en homenaje a mi trabajo sería dolorosa para algunos".

En un comunicado emitido el lunes, Max Hollein, el director del Met, dijo: "Tras conversaciones reflexivas con John Galliano, hemos decidido juntos no seguir adelante con la exposición".

La cancelación se produjo en un momento en que varios donantes y líderes políticos se estaban pronunciando para expresar su oposición a la muestra de nueve meses, la cual estaba programada para comenzar con la Met Gala del próximo año.

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En días recientes, aumentó el furor sobre la elección del museo de homenajear a Galliano, quien en 2011 fue condenado por un delito de odio antisemita por un tribunal francés. Habría sido apenas el tercer diseñador vivo en recibir una exposición individual en el Instituto del Traje, el ala dedicada a la moda en el Met.

Como la Met Gala ha servido tradicionalmente como la noche de apertura para la exposición de primavera del Instituto del Traje, el plan corría el riesgo de poner al museo en la posición de que pareciera que santificaba a Galliano durante un evento que se ha convertido en el Super Bowl del glamur.

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La salida de Galliano se anunció el lunes, justo cuando miembros clave de la junta de fideicomisarios del Met tenían programado reunirse para un encuentro matutino con el fin de discutir el destino de la exposición. Los directivos del museo también habían convocado a una reunión por Zoom de la junta para el lunes a las 4:00 p. m. con el objetivo de "enfocarse en una discusión sobre el Instituto del Traje", según una invitación por correo electrónico que fue compartida con The New York Times.

El viernes, el Times citó a líderes judíos que se manifestaron en contra de la exposición planeada. Entre ellos se incluían Arne Glimcher, un titán del mundo del arte que amenazó con sacar al museo de su testamento; Julie Menin, la presidenta del Concejo Municipal; y Elisha Wiesel, el presidente de la Fundación Elie Wiesel.

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El Met es una de las 39 instituciones artísticas que operan en propiedades que pertenecen a la ciudad, y recibe millones de dólares de apoyo anual del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York. Sus lazos con la ciudad hicieron que su decisión de homenajear a Galliano fuera un asunto político.

Menin, la presidenta del Concejo Municipal, envió una carta a los directivos del Met a fines de la semana pasada, con lo que se convirtió en la primera política local en oponerse a la exposición planeada de Galliano. En una entrevista realizada el domingo, Menin, quien es demócrata, llamó a la exposición, ahora cancelada, "un golpe bajo para la comunidad judía de nuestra ciudad, que de por sí ya está tambaleándose".

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En 2011, un tribunal francés dictaminó que Galliano había hecho comentarios de odio sobre judíos y asiáticos en dos incidentes en un bar cerca de su casa en París. Más o menos al mismo tiempo, circuló un video que mostraba a Galliano diciendo "amo a Hitler" y diciéndole a consternados clientes que "sus madres, sus antepasados" serían todos "gaseados".

Fue despedido de su trabajo como director creativo de Dior, un cargo que había ocupado durante 15 años, cuando surgió el video. En 2014, después de que Galliano hubiera pasado por una temporada en rehabilitación y hablado sobre el judaísmo y su historia con rabinos y el exdirector de la Liga Antidifamación, se convirtió en el director creativo de Maison Margiela y fue acogido nuevamente por el mundo de la moda.

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Brad Lander, un candidato demócrata al Congreso por Brooklyn, estuvo entre los políticos que se pronunciaron en los últimos días para criticar el plan del Met de homenajear a Galliano, y lo calificó como "un grave error".

"Esto me parece muy claro", dijo Lander el domingo. "Deberían cancelar la exposición y cambiar al homenajeado de la Met Gala".

A esos críticos se sumó Alice Tisch, una destacada donante del museo. El viernes, a medida que aumentaba la ola de críticas, Tisch envió un correo electrónico a Hollein, el director del museo.

"Esta exposición denota una falla de gobernanza", escribió Tisch.

Después, llamó a la exposición planeada un "lavado de imagen", y añadió que "no le interesa al museo que esta percepción circule, y va en contra de su rica historia curatorial y su continuo liderazgo fiscal y moral".

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Tisch reenvió su correo electrónico a algunas personas cercanas a ella, y este circuló por la sociedad neoyorquina durante el fin de semana y fue visto por el Times.

Sus palabras tienen peso en el museo. A través de una fundación, ella y su esposo, Thomas Tisch, donaron cientos de miles de dólares al Met entre 2020 y 2024, según muestran las declaraciones de impuestos. (La cuñada de Thomas, Merryl, es miembro de la junta del Met y su hija, Jessica Tisch, es la comisionada de policía de la Ciudad de Nueva York).

Bajo la supervisión de Anna Wintour, la directora de contenido de Condé Nast y fideicomisaria del museo, la Met Gala se ha convertido en un evento benéfico plagado de estrellas, en el que celebridades se sientan junto a multimillonarios en mesas que cuestan cientos de miles de dólares.

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A medida que la presencia de Wintour en el museo ha crecido, también lo ha hecho la de Condé Nast, un patrocinador habitual de las exposiciones del Instituto del Traje. El año pasado, el Met anunció que el espacio de 1068 metros cuadrados junto al Gran Salón tendría un nuevo nombre: las Galerías Condé M. Nast.

El Met era consciente de que una exposición en honor a Galliano, quien ha sido un favorito de Wintour desde hace tiempo, podría causar una ola de críticas. Antes de comprometerse con la exposición, Galliano se reunió con líderes judíos en encuentros organizados en parte por Wintour y Andrew Bolton, el curador del Instituto del Traje.

La mayoría de los líderes judíos salieron satisfechos de que Galliano estaba suficientemente arrepentido por los comentarios de odio que había hecho. Cuando se hizo pública la noticia de la exposición, Wintour dijo al Times: "No hay nadie que merezca más una exposición de esta magnitud que John Galliano". Y añadió: "Su carrera no está definida por un solo momento".

Pero otros cuestionaron por qué el museo había decidido homenajearlo en un momento de creciente antisemitismo. Angela W. Buchdahl, la rabina principal de la Sinagoga Central, una sinagoga reformista en Manhattan, incluso fue invitada por Wintour a formar parte del comité anfitrión de la gala, pero declinó.

Micah Lasher, un asambleísta de Nueva York que representa al Upper West Side y recientemente ganó las primarias demócratas por el Distrito 12 del Congreso, que incluye el lugar del museo, se sumó al coro de críticas en una entrevista el domingo.

"Este no es un tema de libertad de expresión", dijo. "Este es un tema de criterio, y me desconcierta que alguien viera esto como otra cosa que no fuera una idea terrible que equivaldría a la normalización del antisemitismo".

Sam Raskin, un portavoz del alcalde Zohran Mamdani, emitió un comunicado el domingo: "El uso reiterado de lenguaje antisemita por parte de John Galliano es vil. El gobierno de Mamdani reconoce que la decisión del Met de homenajearlo ha causado dolor e ira entre muchos neoyorquinos judíos. El Met es una institución independiente y sus decisiones --y cómo responde a los muchos neoyorquinos judíos consternados por esta elección-- son en última instancia suyas. Pero independencia no significa inmunidad a las críticas".

El lunes, el Met emitió un comunicado: "La información sobre una nueva exposición de primavera del Instituto del Traje y la Met Gala de 2027 se anunciará más adelante".

La Met Gala, que se lleva a cabo el primer lunes de mayo, recauda decenas de millones de dólares cada año para el Instituto del Traje. El evento benéfico ha sido dirigido por Wintour, la directora editorial global de Vogue, desde 1999. Los invitados son los primeros en ver la exposición del Instituto del Traje. Mientras las multitudes se congregan fuera del museo entre los paparazis, las celebridades de primer nivel recorren la exposición entre el coctel en el Gran Salón y la cena en el Templo de Dendur.

La conexión entre la gala anual y la exposición se volvió aún más estrecha este año, cuando las salas del Instituto del Traje se trasladaron cerca del Gran Salón y fueron nombradas Galerías Condé M. Nast. Como resultado, la exposición del instituto es una de las primeras cosas que verá cualquier visitante del museo. Ahí es donde se habría llevado a cabo la exposición de Galliano.