México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este lunes 31 de agosto.

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.

11:17 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este lunes 31 de agosto.

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