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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 31 de agosto

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua mantiene este lunes 31 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.

Sigue las alertas, los pronósticos y cualquier fenómeno que pueda afectar tu día en vivo en Infobae. A continuación encontrarás las últimas actualizaciones:

06:19 hsHoy
Mapa de México con íconos de nubes lluviosas sobrepuesto en una calle inundada con un automóvil sumergido bajo el cielo gris.
Un mapa de México con íconos de lluvia ilustra el pronóstico de precipitaciones e inundaciones en el país durante la última semana de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 31 de agosto lluvias puntuales muy fuertes en al menos once estados del país, con temperaturas máximas que alcanzarán los 45 °C en el norte y vientos con rachas de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El fenómeno es impulsado por el monzón mexicano, una circulación ciclónica en el norte y noreste del territorio, y el desplazamiento de las ondas tropicales núm. 33 y 34. La onda 34 atravesará la península de Yucatán y el sureste mexicano a lo largo del día.

Lluvias de 50 a 75 mm en el noroeste y el centro del país

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En esas zonas, el SMN prevé acumulados de entre 50 y 75 milímetros, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos, y reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

En el Valle de México, la mañana iniciará despejada. Por la tarde habrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el norte del Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México. La temperatura máxima en la capital oscilará entre 24 y 26 °C; en Toluca, entre 20 y 22 °C.

Onda de calor persiste en el norte

Mientras llueve en gran parte del territorio, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte. Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se registrarán en el noreste de Baja California, el oeste y centro de Sonora, el noreste de Chihuahua, el centro de Sinaloa, el noreste de Coahuila, el este de Nuevo León, y el noroeste y centro de Tamaulipas.

La onda de calor continúa activa en Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste). En las últimas 24 horas, Ejido Nuevo León, Baja California, registró la temperatura máxima más alta del país: 42.3 °C.

Vientos fuertes y oleaje en costas

Los vientos más intensos se prevén en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde las rachas alcanzarán entre 50 y 70 km/h. En Sonora y Chihuahua, las rachas llegarán a 60 km/h.

En las costas, el oleaje alcanzará entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec, frente a Oaxaca.

Las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C durante la madrugada.

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