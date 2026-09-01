México

Capturan al presunto responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro

Las autoridades capitalinas lo detuvieron en el Estado de México, casi diez años después de que se emitiera su orden de captura

Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía CDMX
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La Fiscalía de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió este lunes al presunto responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, crimen cometido en 2016 que marcó un antes y un después en el reconocimiento legal de la violencia contra mujeres trans en la capital.

Arturo “N” fue detenido en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, casi diez años después de que se librara la orden de aprehensión en su contra.

La búsqueda que duró casi una década

Para localizar al imputado, la Policía de Investigación (PDI) desarrolló múltiples líneas de investigación y realizó diligencias de campo en la Ciudad de México y el Estado de México.

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Las autoridades capitalinas lo detuvieron en el Estado de México, casi diez años después de que se emitiera su orden de captura. Fiscalía CDMX
Las autoridades capitalinas lo detuvieron en el Estado de México, casi diez años después de que se emitiera su orden de captura. Fiscalía CDMX

Las autoridades también solicitaron la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Las gestiones permitieron descartar distintas ubicaciones hasta concentrar la búsqueda en Nicolás Romero.

En abril de 2023, la Fiscalía CDMX ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien aportara información útil para la localización y captura del imputado. Finalmente, agentes de la PDI lo aprehendieron este 31 de agosto en la colonia El Tráfico.

El primer transfeminicidio reconocido en la Ciudad de México

El caso de Paola fue el primero reconocido como transfeminicidio por una autoridad de la Ciudad de México: la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En la Recomendación 02/2019, el organismo documentó fallas graves en la investigación original.

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Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía CDMX
Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía CDMX

Entre las deficiencias señaladas figuraron la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y la victimización secundaria sufrida por una de sus compañeras, a quien las autoridades no reconocieron como integrante de la familia social ni como víctima indirecta.

La Fiscalía CDMX aceptó la recomendación y, en 2021, ofreció una disculpa pública a la memoria de Paola y a su familia social.

Qué ocurrió la madrugada del 30 de septiembre de 2016

Paola Buenrostro abordó el vehículo de Arturo “N” después de que él contratara sus servicios. Momentos después, pidió auxilio a sus compañeras y se escucharon dos disparos.

(X/@YaajMexico)
Paola Buenrostro fue asesinada en el 2016. Ha sido reconocida formalmente como la primera víctima de transfeminicidio en México. (X/@YaajMexico)

Al acercarse al automóvil, las testigos encontraron a Paola inconsciente en el asiento del copiloto. El imputado sostenía un arma de fuego en la mano. Paola murió a causa de las heridas de bala.

La investigación apuntó desde un inicio a Arturo “N”. El 19 de octubre de 2016, un juez libró la orden de aprehensión en su contra, pero el hombre logró evadir a las autoridades durante años.

La Ley Paola Buenrostro y el legado institucional del caso

La exigencia de justicia sostenida por la familia social de Paola y la movilización de organizaciones y colectivas trans impulsaron la reforma conocida como Ley Paola Buenrostro, mediante la cual el transfeminicidio quedó incorporado al Código Penal de la Ciudad de México en 2024.

El caso también derivó en un convenio firmado en 2023 entre la Fiscalía CDMX y Casa de las Muñecas Tiresias, A. C., orientado a brindar atención, refugio, asesoría y acompañamiento a personas LGBTTTIQ+, además de impulsar capacitaciones y estudios para mejorar su acceso a la justicia.

Ley Paola Buenrostro-CDMX
La comunidad trans en la Ciudad de México celebraron la aprobación de esta ley. Crédito: @mariselazuiga1

La Fiscalía apoyó asimismo la creación del Mausoleo Tiresias, destinado a dar sepultura digna a mujeres trans fallecidas cuyos cuerpos no sean reclamados. En febrero de 2026, el organismo emitió un nuevo Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+.

La fiscal general asume el compromiso ante los tribunales

“Con esta aprehensión damos un paso decisivo para que el caso de Paola avance ante los tribunales. Reconocemos la lucha de su familia social y de la comunidad trans, que mantuvieron viva la exigencia de justicia”, afirmó Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México.

Alcalde Luján añadió que la Fiscalía sostendrá el caso “con rigor y perspectiva de género”.

Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía de la CDMX
Fiscalía CDMX aprehende al probable responsable del transfeminidio de Paola Buenrostro. Fiscalía de la CDMX

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Arturo “N” es considerado inocente hasta que un órgano jurisdiccional declare su responsabilidad mediante sentencia.

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