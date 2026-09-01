Remodelación Línea 3 del Metro CDMX: aplazan licitación para definir a empresas que invertirán en la obra (Galo Cañas/ Cuartoscuro)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está por empezar el proyecto de remodelación de la Línea 3, se tiene previsto que la línea Universidad - Indios Verdes sea intervenida en 2027 bajo un plan de coinversión; es decir que empresas privadas colaborarán con el Gobierno de la Ciudad de México para cambiar el sistema de vías, adquirir trenes y dar mantenimiento general a las estaciones.

La remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX pretende no afectar a los usuarios, por ello, las autoridades presentaron los lineamientos de la obra así como las fechas a seguir para la licitación e inicio de las obras.

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Recientemente, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó que se aplazó el registro de “Presentación de Propuestas de los Proponentes” para la obra en la Línea 3. La licitación publicada el 14 de julio señalaba que la fecha límite para el registro de empresas sería el lunes 31 de agosto, pero el titular de la Semovi informó que el plazo se ampliará.

Amplían registro de empresas para proyecto de remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será la etapa de intervención en la Línea 3 del Metro durante las obras de remodelación para evitar afectaciones a los usuarios (X/ @ClaraBrugadaM)

De acuerdo con autoridades de la Semovi, otorgaron una prórroga de una semana más al plazo para que las empresas interesadas en participar en el proyecto de coinversión para la remodelación de la Línea 3 del Metro.

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El plazo original vencía el 31 de agosto de 2026, ahora las compañías podrán entregar sus propuestas hasta el próximo lunes 7 de septiembre de 2026, de acuerdo con lo anunciado por el funcionario.

“Hoy vencía el plazo para las distintas empresas de hacer sus propuestas y se decidió prorrogar el lapso hasta el 7 de septiembre, siete días más; entonces, en siete días más sabremos cuáles son las empresas que se registran a esto”, declaró García Nieto durante una conferencia de prensa.

Con este ajuste, las fechas de la licitación quedan de la siguiente manera:

Publicación de los Lineamientos: 14 de julio de 2026

Presentación de Propuestas de los Proponentes: 7 de septiembre de 2026

Fallo del Procedimiento de Selección: 14 de septiembre de 2026

Presentan obra de remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX

La remodelación integral de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México iniciará en 2027. Antes, el Gobierno capitalino deberá concluir el proceso de coinversión, seleccionar a la empresa participante y definir el plan de intervención.

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Pasajeros utilizan las instalaciones de la estación Universidad, en la Línea 3 del Metro CDMX, antes de iniciar su proceso de remodelación. (Jefatura Gobierno CDMX)

El proyecto contempla la renovación de vías, sistemas, trenes y estaciones de la ruta Indios Verdes-Universidad. La inversión estimada supera los 40 mil millones de pesos e incluye la compra de 45 trenes para sustituir toda la flota actual.

La intervención se realizará por tramos, con trabajos durante las noches y los fines de semana. Las autoridades buscan reducir las afectaciones a los usuarios y evitar cierres prolongados del servicio durante 2026.

El fallo para elegir a la empresa que participará en el esquema de coinversión está programado para el 14 de septiembre de 2026. Después de esa fecha se diseñará el plan de intervención y se definirá en qué estaciones comenzarán los trabajos.

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El financiamiento será compartido entre el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa que obtenga el derecho de coinversión. El diseño técnico deberá considerar el reemplazo de vías, la modernización de equipos de comunicaciones y correcciones por hundimientos vinculados con fallas geológicas. Por esta secuencia administrativa y técnica, no se contemplan maniobras que afecten el servicio de la Línea 3 durante lo que resta de 2026.

Empezarán remodelación de la Línea 3 del Metro en 2027 (Jefatura Gobierno CDMX)

Clara Brugada explicó que el arranque de la obra de fondo dependerá de que estén listos la licitación y los detalles técnicos de la intervención en la zona de vías. La mandataria pidió a las áreas de Movilidad, del Metro y de Finanzas iniciar en 2027 “lo más pronto posible” para avanzar con la renovación integral.

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Ese punto responde a la pregunta central sobre qué se renovará en la Línea 3: no se trata solo de arreglos en estaciones, sino de una intervención integral en la infraestructura por donde circulan los trenes, junto con el reemplazo de equipos que sostienen la operación diaria.

Las autoridades de movilidad, citadas por el medio, insistieron en que el modelo de trabajo está diseñado para reducir afectaciones a los usuarios. Por eso, la ejecución se concentrará principalmente en horarios nocturnos, fines de semana y por tramos.