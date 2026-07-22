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Estado de México ostenta la canasta básica más cara del país

Los mexiquenses deben pagar más para poder llevar al hogar los productos indispensables, reveló un monitoreo de la ANPEC

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La canasta básica en el Estado de México ya suma siete meses como la más cara en todo el país. según la ANPEC. Foto: Cuartoscuto / Galo Cañas
La canasta básica en el Estado de México ya suma siete meses como la más cara en todo el país. Foto: Cuartoscuto / Galo Cañas

De acuerdo con el monitoreo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), em lo que va del mes de julio, el costo promedio de la canasta básica en el Estado de México alcanzó los dos mil 525 pesos.

Con ese precio, la canasta básica para las y los mexiquenses es la más cara en todo el país, al rebasar por más de 400 pesos el promedio nacional, lo que, eventualmente, genera problemas para las familias que buscan cubrir sus necesidades básicas.

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El monitoreo de julio de la ANPEC también reveló que, a nivel nacional, el costo promedio de la canasta básica se ubicó en dos mil 117.68 pesos, lo que confirma que en el Estado de México el desembolso para los habitantes es considerablemente mayor.

Con tales cifras, el Estado de México –actualmente gobernado por la morenista Delfina Gómez– suma siete meses consecutivos ocupando el primer lugar nacional por el mayor precio de dichos productos.

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¿Qué productos de la canasta básica registraron mayor alza?

La ANPEC también informó que el precio de la canasta en la entidad subió 44 pesos en el último mes, con alzas concentradas en productos de consumo frecuente que presionan el gasto familiar.

Entre los artículos con los incrementos más marcados destacan la cebolla, el limpiador para pisos, la naranja, las galletas y la avena.

Delfina Gómez debe ayudar a los mexiquenses para que baje la canasta básica. Foto: Crédito X/ @delfinagomeza
La gobernadora Delfina Gómez debe ayudar a los mexiquenses para que baje la canasta básica. Foto: Crédito X/ @delfinagomeza

Pese a que la inflación general muestra señales de moderación, los alimentos y productos de primera necesidad continúan al alza y, con ello, generan presión en la economía de los hogares mexiquenses.

Inflación anual se modera

La inflación anual se colocó en 3.37 por ciento durante junio; a tasa mensual, los precios registraron una disminución del 0.27 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la organización México, ¿cómo vamos?, dicha desaceleración estuvo impulsada principalmente por una caída en el componente no subyacente, destacando el abaratamiento en frutas y verduras (como el jitomate con una baja cercana al 40 por ciento).

Sin embargo, entre los bienes con mayores aumentos, en la entidad mexiquense, destacaron la cebolla y la naranja, según el instituto.

El dato toma relevancia por el inicio del periodo vacacional y la cercanía del regreso a clases, cuando el gasto de las familias sube por uniformes y útiles escolares.

ANPEC advierte panorama complicado para las familias mexiquenses

La ANPEC advirtió que, tras el repunte temporal del consumo por la actividad económica de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, el gasto de los hogares vuelve a quedar bajo presión por el inicio del próximo ciclo escolar.

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Además, adelantó que el regreso a clases obligará a miles de familias a ajustar su presupuesto, recurrir a créditos o posponer otros gastos para poder cubrir la compra de alimentos y las erogaciones escolares, en un contexto de poder adquisitivo limitado frente al costo de los productos básicos.

Edomex se podría quedar con la canasta básica más cara todo el 2026

Parece que el panorama no cambiará en el futuro cercano, pues la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes prevé que el Estado de México se mantenga como la entidad donde es más costoso adquirir los productos indispensables para el consumo diario.

Lo anterior, anticipa mayores complicaciones para miles de hogares mexiquenses que deberán sortear los costos del regreso a clases y, al mismo tiempo, la constante alza en los precios en alimentos y artículos básicos, lo que contrasta con la desaceleración de la inflación a nivel nacional.

Tienen tarea las autoridades mexiquenses, pues mientras la inflación se modera a nivel nacional, el Estado México suma siete meses registrando la canasta básica más costosa de todo el país.

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