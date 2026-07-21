Trump impondrá un arancel del 50% a muchos productos canadienses

El gobierno de EE. UU. utilizará una disposición legal no probada para imponer aranceles significativos a las exportaciones canadienses, lo cual reavivará un conflicto con uno de los mayores socios comerciales del país.

El lunes, el presidente Donald Trump firmó órdenes para imponer un arancel del 50 por ciento a una amplia gama de productos canadienses, y afirmó que Canadá había discriminado a Estados Unidos en industrias clave.

Los aranceles, que entrarán en vigor en 30 días, se impondrían a una serie de exportaciones canadienses, que incluyen vino, palos de hockey, cemento, productos lácteos, madera contrachapada, papel y muebles. Funcionarios del gobierno dijeron que los impuestos eran un castigo por la discriminación canadiense contra tres industrias estadounidenses: vehículos automotores, lácteos y alcohol.

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Sin duda, los aranceles reavivarán un conflicto comercial con Canadá, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos y su segundo mayor socio comercial después de México. Canadá ha estado en la mira de Trump desde que su gobierno tomó represalias contra los aranceles que el presidente impuso a una amplia gama de productos el año pasado.

Funcionarios de Trump se han quejado en repetidas ocasiones de que algunas provincias canadienses han detenido las compras de alcohol estadounidense y que Canadá fue una de las dos únicas naciones, junto con China, en responder a los aranceles de Trump con sus propios gravámenes. Los funcionarios estadounidenses también dicen que Canadá impone ciertos aranceles y cuotas a los automóviles estadounidenses y restricciones al queso de Estados Unidos.

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Los nuevos aranceles se impondrán en virtud de una oscura disposición legal, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que el Congreso redactó a medida que se agravaba la Gran Depresión. La ley permite al presidente imponer aranceles de hasta el 50 por ciento a las importaciones de países que discriminan singularmente al comercio estadounidense, en comparación con otros países.

Si entran en vigor, los aranceles podrían ser sumamente disruptivos para la economía de Canadá, la cual depende de las exportaciones.

En un comunicado, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que los nuevos aranceles eran la más reciente de una serie de medidas de Estados Unidos que están "en violación directa" del acuerdo comercial entre los dos países y México.

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Dijo que los aranceles canadienses que Trump citó en la medida comercial del lunes fueron una respuesta a los aranceles anteriores del presidente. "Canadá, como es su derecho, simplemente ha igualado esas medidas", dijo Carney.

"En respuesta a estas medidas y amenazas a la soberanía canadiense", dijo Carney, los canadienses "se han mantenido unidos, tomando las medidas necesarias para apoyar nuestra economía y defender a nuestros trabajadores, agricultores, empresas y familias".

"Esta disputa comercial ha elevado los costos para las familias, particularmente en Estados Unidos", dijo Carney. "Canadá está listo para dialogar intensamente a fin de resolver los problemas pendientes".

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Los aranceles no se aplicarán a los productos energéticos, la potasa, ciertos pescados y minerales, ni a los productos que ya están sujetos a aranceles de seguridad nacional que llegan hasta el 50 por ciento, como el acero. Sin embargo, a diferencia de las rondas anteriores de aranceles estadounidenses, no habría exenciones para los productos canadienses cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el acuerdo de libre comercio que Trump negoció y promulgó como ley durante su primer mandato, dijo un alto funcionario del gobierno.

Actualmente, Estados Unidos está presionando para que se hagan cambios en ese acuerdo, llamado T-MEC, el cual Trump firmó en 2018. Los funcionarios estadounidenses viajarán a México esta semana para una tercera ronda de conversaciones sobre la revisión de ese pacto. Pero como resultado de las tensiones comerciales, Estados Unidos y Canadá no han comenzado a negociar oficialmente el acuerdo.

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El funcionario estadounidense dijo que el gobierno de Trump había hablado con funcionarios canadienses sobre la medida y que estaba informando al respecto a los miembros del Congreso. Estados Unidos sigue abierto a mantener conversaciones con sus homólogos canadienses, dijo el funcionario.

Ryan Majerus, abogado de comercio internacional en King & Spalding, dijo que la ley que se estaba utilizando, la cual fue redactada en la era de Smoot-Hawley, era "de muy amplio alcance".

"Pero no se ha probado en absoluto y será impugnada en los tribunales", dijo Majerus. Señaló que el gobierno de Trump podría haber impuesto los aranceles para obtener una mayor ventaja en las negociaciones del T-MEC.

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El gobierno se está preparando para emitir más aranceles globales, quizás tan pronto como esta semana. Después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles en febrero, Trump utilizó otra medida legal para imponer un arancel del 10 por ciento a nivel mundial. Está previsto que ese gravamen expire el viernes, pero será reemplazado rápidamente por otros aranceles.

Trump ha enfurecido a los canadienses al sugerir que anexará a Canadá como el estado número 51. Recientemente amenazó con imponer aranceles a Canadá después de que el humo de los incendios forestales cubriera partes del noreste y medio oeste de Estados Unidos, acusando a Canadá de administrar mal su sector forestal. En octubre, Trump dijo que suspendería las conversaciones comerciales con el país, luego de que una provincia canadiense emitiera un anuncio que citaba al expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles.

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Eswar Prasad, profesor de Política Comercial en la Universidad de Cornell, dijo que claramente Trump "no se ha dejado disuadir ni por los tribunales estadounidenses ni por las represalias de otros países en su determinación de usar los aranceles para golpear a los socios comerciales de Estados Unidos".

"Estas órdenes dejan claro que, a pesar de una serie de fallos judiciales desfavorables, Trump de ninguna manera ha terminado de usar los aranceles como una amplia herramienta económica y geopolítica para someter a otros países a su voluntad", dijo.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década.

Ian Austen reporta sobre Canadá para el Times. Oriundo de Windsor, Ontario, y radicado en Ottawa, ha informado sobre el país durante dos décadas. Puede ser contactado en austen@nytimes.com.

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