El Pentágono ocultó que decenas de sus soldados resultaron heridos en recientes ataques iraníes

En las redes sociales, el Pentágono informó el lunes que la cifra de militares estadounidenses muertos, heridos o desaparecidos por los ataques iraníes desde el 7 de julio había ascendido a casi 100.

En la semana previa al ataque iraní del viernes, en el que murieron dos soldados estadounidenses y un miembro de las fuerzas armadas quedó desaparecido en Jordania, Irán llevó a cabo otros tres ataques contra las fuerzas estadounidenses en el país.

Dichos ataques hirieron a decenas de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y dañaron algunos helicópteros, según varios funcionarios estadounidenses, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos operativos.

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El Pentágono no reveló los ataques anteriores, ni las bajas y los daños que causaron. Sin embargo, más tarde el lunes, su portavoz principal afirmó en redes sociales que el número de bajas militares estadounidenses a causa de los ataques iraníes desde el 7 de julio había ascendido a casi 100.

El episodio de este fin de semana es el ejemplo más reciente durante el conflicto en Irán de la tensión entre lo que el Pentágono afirma es la necesidad de seguridad operativa y la obligación del gobierno de informar al público sobre el desarrollo de la guerra.

En declaraciones después de los ataques aéreos contra sitios militares iraníes la semana pasada, el Comando Central de Estados Unidos dijo que tomaría represalias por los ataques de Irán contra barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, sin mencionar en ningún momento los ataques de Irán a bases en la región, incluida Jordania.

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El Comando Central no está obligado a publicar información sobre los miembros de las fuerzas armadas heridos, especialmente cuando regresan rápidamente al servicio, dijo un funcionario militar estadounidense.

Además, otro funcionario militar estadounidense preguntó por qué el Pentágono divulgaría información que podría ayudar a Irán a dirigir con precisión sus letales misiles balísticos y ataques con drones en Jordania y otras bases en Medio Oriente donde están emplazados miles de soldados estadounidenses.

El Comando Central también ha dejado de anunciar cuántos sitios ataca diariamente en Irán por la misma razón, según funcionarios estadounidenses.

Sean Parnell, el portavoz principal del Pentágono, dijo que las fuerzas armadas no habían ocultado ni tergiversado las bajas estadounidenses en la guerra. "Las afirmaciones de ocultamiento son invenciones destinadas a angustiar aún más al pueblo estadounidense tras la muerte en combate de tres miembros de las fuerzas armadas", dijo en un comunicado el lunes.

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Señaló el Sistema de Análisis de Bajas de Defensa del Pentágono, que, según dijo, se "actualiza regularmente" con la información más reciente respecto a los soldados estadounidenses muertos y heridos. El sitio, de acceso público, ofrece cifras globales, pero no incluye información sobre ataques específicos con bajas masivas como los ocurridos en Jordania durante la última semana.

"Seleccionar cifras brutas a conveniencia y sin contexto pinta un panorama deliberadamente engañoso e incompleto", agregó Parnell.

Posteriormente, publicó en las redes sociales que la "gran mayoría" de las casi 100 bajas desde el 7 de julio implicaron "conmociones cerebrales leves", y el 96 por ciento de esos militares han regresado al servicio.

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En los días transcurridos desde el colapso de una frágil tregua, el Pentágono ha proporcionado poca información sobre la estrategia militar estadounidense después de casi cinco meses de guerra. La última sesión informativa importante del Pentágono sobre la guerra fue a principios de mayo.

En los últimos meses, el gobierno de Trump se ha abstenido de revelar cómo la guerra de Irán ha agotado los suministros estadounidenses de armas costosas y fundamentales, y cómo Irán conservó y reconstruyó capacidades de misiles sustanciales.

El tema de las bajas estadounidenses en la guerra es igual de delicado. Las muertes de dos soldados del ejército en Jordania el viernes y de otro miembro de las fuerzas armadas en el norte de Irak elevan a 17 el número total de personal militar estadounidense fallecido desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

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Los protocolos de notificación de bajas del Pentágono exigen identificar públicamente a los miembros de las fuerzas armadas fallecidos solo después de que hayan transcurrido 24 horas desde que se notificó a sus familiares más cercanos. Por lo general, no se publican los nombres de las tropas heridas en combate.

En un comunicado el sábado, el Comando Central dijo que cuatro miembros de las fuerzas armadas estadounidenses heridos en el ataque del viernes fueron trasladados a hospitales jordanos y habían sido dados de alta. Más soldados estadounidenses sufrieron heridas leves y se reincorporaron a sus funciones, aunque no especificó cuántos.

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Y el comunicado no mencionó a los miembros de las fuerzas armadas heridos en los tres ataques anteriores en Jordania la semana pasada.

En una breve llamada telefónica con NewsNation, el presidente Donald Trump dijo que los soldados murieron "al servicio de nuestro país" y reiteró el objetivo principal de la guerra de "nunca permitir que Irán tenga un arma nuclear".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo el sábado en las redes sociales que la pérdida de los dos soldados estadounidenses fortalecería la determinación estadounidense.

Según el sitio de informes de bajas del Pentágono, 427 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses han resultado heridos en el conflicto en Irán. El sitio contabiliza 14 militares muertos en incidentes hostiles y no hostiles. Las cifras de fallecidos publicadas en línea no se han actualizado para incluir las muertes que el Pentágono anunció durante el fin de semana.

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Parnell dijo que las cifras de soldados heridos incluyen "de todo, desde esguinces de tobillo leves durante el entrenamiento de rutina hasta incidentes totalmente ajenos a las operaciones de combate".

En gobiernos anteriores, el Pentágono solía retrasar la divulgación de cualquier detalle sobre los miembros de las fuerzas armadas heridos hasta que se completaban las notificaciones a sus familias. Durante el gobierno de Joe Biden, el Pentágono habitualmente informaba el número de soldados heridos en ataques de milicias respaldadas por Irán a bases estadounidenses en Siria e Irak.

Más de 1700 civiles iraníes han muerto en la guerra, según estimaciones.

Greg Jaffe, John Ismay y Helene Cooper colaboraron con reportería.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas. Se le puede contactar de manera segura en Signal: @ericschmitt.36.

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Greg Jaffe, John Ismay y Helene Cooper colaboraron con reportería.