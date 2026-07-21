Kaylee Hottle, actriz de las películas de 'Godzilla', muere en un accidente de auto

La actriz adolescente sorda apareció en "Godzilla vs. Kong" y "Godzilla y Kong: el nuevo imperio".

Kaylee Hottle, quien apareció en dos películas de Godzilla, murió la madrugada del martes en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland.

Su muerte fue reportada por su padre, Joshua Hottle, y fue confirmada por la Escuela para Sordos de Texas en Austin, donde cursaba el último año de bachillerato. Hottle, usando la lengua de señas americana, indicó en un video en las redes sociales que su hija tenía 18 años cuando murió.

Kaylee Hottle era sorda, al igual que otros miembros de su familia que se remontan a varias generaciones por parte de su padre.

Su debut cinematográfico fue en Godzilla vs. Kong en 2021; interpretó a una niña sorda que se comunica con King Kong a través de la lengua de señas.

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Uno de sus compañeros de reparto en la película, Alexander Skarsgard, le dijo al medio de noticias Junkee ese año que ella "se roba la película".

"Es su primera película", dijo Skarsgard. "Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y lo rápido que toma las indicaciones del director".

El vínculo especial de su personaje con King Kong continuó en la secuela, Godzilla y Kong: el nuevo imperio en 2024. También apareció en un episodio de Magnum, PI.

Su padre dijo tras su muerte que ella tenía un gran amor por la comunidad sorda y que se había mantenido humilde incluso después de su éxito en la actuación.

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Hottle iba de pasajera en un automóvil que estuvo involucrado en un accidente de un solo vehículo, le dijo la oficina del sheriff del condado de Frederick, Maryland, a WBAL-TV de Baltimore. El conductor, también adolescente, resultó herido. Se creía que el exceso de velocidad fue un factor, dijo la oficina.

Los papeles pueden ser escasos para los actores sordos y Hottle era consciente de ello.

"Me gustaría ver a más actrices jóvenes sordas motivarse cuando me vean en la pantalla, y con suerte, ellas también tendrán una oportunidad en Hollywood", le dijo a The Houston Chronicle en 2024.

Evan Reynolds colaboró con reportería y Kirsten Noyes colaboró con investigación.

Victor Mather, quien ha sido reportero y editor en El Times durante 25 años, cubre deportes y noticias de última hora.

Evan Reynolds colaboró con reportería y Kirsten Noyes colaboró con investigación.