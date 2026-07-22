Livia Brito: jueza le niega el amparo y no podrá esquivar el proceso penal por falsedad

Livia Brito evitó ser vinculada a proceso por agresiones y robo, en un juicio que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, ahora enfrenta una demanda civil. (@liviabritopes)

Una jueza federal negó el amparo a Livia Brito, resolución que dejó firme su vinculación a proceso por el delito de Falsedad ante la Autoridad, según informó el periodista Carlos Jiménez en X. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la acusó de haber mentido ante las autoridades.

La defensa de Brito promovió el recurso con el objetivo de librarla de esa acusación penal, pero el fallo rechazó sus argumentos. Con esa decisión, la actriz de origen cubano continua en el proceso en el que se le imputó haber declarado con falsedad ante una autoridad.

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La negativa de este martes, reportada por C4 Jiménez, cerró la vía que la defensa intentó usar para frenar el procedimiento penal. El caso avanzó en sede judicial con la imputación ya sostenida en tribunales.

El incidente en Cancún que detonó la disputa legal

(Foto: Archivo) (Foto: Getty Images)

El proceso se originó por un incidente ocurrido en junio de 2020 en Cancún, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda captó imágenes de Brito y su entonces pareja Yosmi Gedler Martínez durante unas vacaciones. Al percatarse, la actriz y su acompañante confrontaron y agredieron físicamente al paparazzi, y destruyeron su equipo fotográfico.

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Zepeda denunció a Brito por los daños físicos y morales derivados de la agresión. En 2023 obtuvo una sentencia favorable que obligó a la actriz a indemnizarlo con más de un millón de pesos.

Brito impugnó la resolución y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal desechó su recurso en junio de 2025 y confirmó de manera definitiva la condena.

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La denuncia por falsedad de declaraciones y la vía penal

Livia Brito tendrá que pagar más de un millón de pesos a Ernesto Zepeda Foto: IG/liviabritopes

En paralelo al litigio civil, Zepeda y su abogada Ángela Frías presentaron en 2024 una denuncia por falsedad de declaraciones. Sostuvieron que Livia Brito mintió ante la autoridad al negar la agresión.

Tras dos años, un magistrado ordenó vincularla a proceso por ese delito en febrero de 2026. La negativa del amparo dejó firme esa vinculación a proceso y mantuvo el avance del caso en tribunales.

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Ernesto Zepeda confirmó el pago de Livia Brito

Ernesto Zepeda recibió un cheque íntegro como parte del fallo civil en contra de Livia Brito, aunque aún no tiene certeza sobre el monto que le descontarán en impuestos. “Entregan un cheque y yo lo tengo que cobrar, afortunadamente ya se pudo, no tuve que esperar, se me entregó el cheque íntegro”, confirmó el fotógrafo.

Ernesto Zepeda reveló que el proceso que enfrenta Livia Brito por falsedad de declaraciones. |Crédito: Imagen Televisión

El equipo legal de la actriz recurrió a todos los recursos disponibles para retrasar la sentencia o impedir su cumplimiento, pero ninguna de esas gestiones prosperó. El desenlace puso fin a una disputa que arrancó en 2020 y se extendió por seis años, tras el fallo a favor de Zepeda que obligó a Brito a pagar más de un millón de pesos.

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A pesar de tener el cheque en mano, el paparazzi aclaró que aún quedan pendientes algunos gastos derivados del proceso judicial. “Se tienen que pagar peritajes y todo lo que involucra un juicio, es mucho gasto, desgaste y tiempo, ya con esto se va a pagar”, explicó.

¿Qué sigue para Livia Brito en el proceso legal?

Livia Brito deberá enfrentar la fase complementaria de la investigación en su contra tras la negativa de la protección federal. Las autoridades judiciales tienen previsto programar nuevas audiencias para desahogar las pruebas y determinar las sanciones penales definitivas contra la actriz.

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