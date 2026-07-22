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Mexicano visita Cabo Verde y se encuentra a Bubista, entrenador de la Selección Nacional

En un viaje que inició con la misión de conocer al arquero Vozinha, el visitante vivió un intercambio con el seleccionador caboverdiano

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Pedro Leitão Brito se convirtió en estrella al guíar a los “Tiburones Azules” a una participación histórica, con empate ante España y Uruguay y una dramática prórroga frente a Argentina. (REUTERS/TikTok)
Pedro Leitão Brito se convirtió en estrella al guíar a los “Tiburones Azules” a una participación histórica, con empate ante España y Uruguay y una dramática prórroga frente a Argentina. (REUTERS/TikTok)

Un mexicano decidió viajar a Cabo Verde tras el Mundial 2026, atraído por el gran desempeño de las figuaras de la selección.

Lo que comenzó como una misión para conocer al portero Vozinha terminó en un encuentro espontáneo con Bubista, entrenador nacional caboverdiano, en una historia documentada en TikTok y viralizada por miles de usuarios.

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El viaje se volvió tema de conversación en redes sociales, donde se destacó nuevamente a Cabo Verde como la revelación del torneo.

Bubista, el arquitecto del sueño mundialista de Cabo Verde

El papel de Bubista al frente de la Selección de Cabo Verde marcó un antes y un después en el futbol mundial. Su historia es ejemplo de esfuerzo y visión de futuro para su país y el continente africano.

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  • Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, es el entrenador que llevó a Cabo Verde a su primera Copa del Mundo.
  • Se crió en un entorno humilde y fue defensa central antes de asumir la dirección técnica.
  • Bubista conmovió a millones tras afirmar que: “Un país pequeño puede cumplir un gran objetivo”.
  • Es admirador de Vicente del Bosque y busca ser inspiración para otros equipos africanos.
  • Bajo su mando, los Tiburones Azules empataron con España y Uruguay, y forzaron a Argentina a la prórroga.
Pedro Leitão Brito hizo historia al convierte en el entrenador que llevó a Cabo Verde a su primera Copa del Mundo. REUTERS/Paul Childs
Pedro Leitão Brito hizo historia al convierte en el entrenador que llevó a Cabo Verde a su primera Copa del Mundo. REUTERS/Paul Childs

De esta manera, el liderazgo de Bubista no sólo llevó a su equipo a una participación histórica, sino que lo consolidó como referente del futbol tanto dentro como fuera del país.

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