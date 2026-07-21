Los hutíes de Yemen podrían entrar a la guerra entre EE. UU. e Irán

La milicia hutí en Yemen, respaldada por Irán, ha declarado un bloqueo a Arabia Saudita en el mar Rojo, lo que abriría un nuevo frente en el conflicto que se extiende por Medio Oriente.

Mientras la guerra de Estados Unidos con Irán se extendía por Medio Oriente durante los últimos cinco meses, Yemen se mantuvo en gran medida al margen.

Eso fue hasta el lunes, cuando la milicia hutí respaldada por Irán, que controla una parte importante de Yemen, declaró un bloqueo marítimo a Arabia Saudita, un aliado de Estados Unidos. La medida amenazó con abrir un nuevo frente en la guerra regional y perturbar aún más los suministros mundiales de energía.

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Esto es lo que hay que saber sobre las crecientes tensiones en Yemen.

¿Entrarán los hutíes en la guerra entre EE. UU. e Irán?

Los hutíes, un grupo rebelde de las tierras altas del norte de Yemen, tomaron el control de la capital, Saná, hace más de una década con la ayuda de Irán. Arabia Saudita, que limita con Yemen al norte, luego lideró una intervención militar fallida en 2015 para expulsar a los hutíes y restaurar el gobierno reconocido internacionalmente. La intervención desató una guerra civil devastadora que se prolongó durante años.

La guerra se asentó en gran medida en un frágil estancamiento desde un alto al fuego en 2022. Pero la semana pasada, los hutíes acusaron a Arabia Saudita de atacar el principal aeropuerto internacional de Yemen en Saná en una disputa por un avión iraní que intentó aterrizar allí.

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El gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudita, se atribuyó la responsabilidad del ataque. Sin embargo, el gobierno yemení no tiene una fuerza aérea funcional y depende en gran medida del apoyo militar de Arabia Saudita.

El repentino aumento de las tensiones planteó dudas sobre si los hutíes entrarían en una guerra de la cual, en su mayor parte, se han mantenido al margen hasta ahora.

Los analistas dicen que Irán podría estar instando a los hutíes a perturbar el transporte marítimo en el mar Rojo, lo que causaría aún más agitación en los mercados energéticos mundiales. Los precios del petróleo se han disparado en los últimos meses como resultado de los bloqueos enfrentados de Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, otra vía marítima fundamental para el transporte marítimo mundial y los suministros de energía.

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Con el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado durante meses, el mar Rojo se ha convertido en una ruta de exportación alternativa y vital para el transporte de petróleo y gas saudita.

¿Qué condujo a la crisis más reciente?

A principios de julio, una delegación hutí asistió al funeral en Teherán del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, quien perdió la vida en las primeras ofensivas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Cuando la delegación hutí regresó, el gobierno de Yemen intentó impedir que su vuelo iraní aterrizara en Saná, lo que llevó a los hutíes a acusar a Arabia Saudita de bombardear la pista de aterrizaje.

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Un funcionario yemení de alto rango dijo que creían que el avión estaba "transportando personal y equipo militar de doble uso" desde Irán.

Los hutíes tomaron represalias atacando el aeropuerto de Abha en el sur de Arabia Saudita, el primer ataque hutí directo en territorio saudita desde principios de 2022.

¿Cómo podría escalar esto?

Días antes de que los hutíes anunciaran un bloqueo naval a los barcos sauditas, su líder, Abdul Malik al-Houthi, advirtió que todas las instalaciones petroleras y energéticas sauditas se convertirían en objetivos si el reino intensificaba sus acciones militares.

Irán considera la amenaza hutí al mar Rojo como un posible elemento de presión en su guerra con Estados Unidos, dijo Ahmed Nagi, analista sobre Yemen en el International Crisis Group. El grupo controla la parte de Yemen que bordea el Bab el-Mandeb, un angosto estrecho en la entrada sur del mar Rojo.

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"Creo que el mensaje de Irán es: no den por sentado que nuestra capacidad de presión se limita al estrecho de Ormuz. También tenemos un aliado que puede amenazar el Bab el-Mandeb de ser necesario", dijo.

La coalición liderada por Arabia Saudita responderá a todas las amenazas hutíes contra los buques en tránsito "de manera rápida y firme", dijo Turki al-Malki, portavoz de la coalición, en un comunicado publicado en las redes sociales el lunes.

A última hora del lunes, el ministro de Defensa de Yemen, Taher al-Aqili, dijo que el ejército del gobierno yemení reconocido internacionalmente estaría listo "para poner fin al golpe hutí". Rashad al-Alimi, presidente exiliado de Yemen, hizo un llamado a las personas que viven en las áreas controladas por los hutíes a "alinearse en torno al Estado".

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¿Cómo han perturbado los hutíes el transporte marítimo en el pasado?

Los hutíes no dieron detalles específicos sobre cómo harían cumplir un bloqueo marítimo a Arabia Saudita. Pero ya han utilizado su capacidad para perturbar el transporte marítimo en el mar Rojo como arma en el pasado.

Durante la guerra de dos años en Gaza, que comenzó a finales de 2023, atacaron el transporte marítimo comercial allí con drones, misiles y secuestros, en un intento de ejercer presión sobre Israel y sus aliados.

Podrían usar el mar Rojo de nuevo para ejercer presión sobre Arabia Saudita. El reino ha dependido de las rutas del mar Rojo en los últimos meses para exportar más de 3,6 millones de barriles de petróleo y combustibles afines al día, la mayor parte a Asia, según la firma de datos marítimos Kpler.

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Yasir al-Rumayyan, presidente del gigante petrolero estatal de Arabia Saudita, dijo recientemente que la capacidad de sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz y usar las terminales de exportación del mar Rojo había sido un "salvavidas" para la economía del reino.

Un bloqueo hutí podría afectar a más de un 3 por ciento del mercado mundial del petróleo.

"El mar Rojo es siempre una vía fácil por la cual pueden hacer sangrar al mundo", dijo Farea Al-Muslimi, investigador de Chatham House.

"Los hutíes apuestan a que los costos de los seguros aumenten y se desate el pánico en la industria marítima mundial, al igual que ocurrió durante la guerra en Gaza".

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Ismaeel Naar es reportero internacional para el Times y cubre los Estados del golfo Pérsico. Radica en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.