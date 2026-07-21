Las aplicaciones creadas con IA están inundando la App Store. ¿Es esto bueno para Apple?

SAN FRANCISCO -- Marco Pérez llevaba mucho tiempo queriendo leer todas las noticias que le interesaban en un solo lugar. Este año, utilizó herramientas de IA para lograrlo rápidamente.

Pérez, un ingeniero de software de Chicago que nunca había creado una aplicación móvil, pasó cinco semanas durante el invierno experimentando con herramientas de IA de "vibecoding" para crear un prototipo y pasó otras dos preparando la aplicación para la App Store de Apple. La aplicación, InfoDrizzle, ha tenido un éxito moderado, con 1,300 descargas y alrededor de 500 dólares de ganancia.

La siguiente aplicación de Pérez tuvo más éxito. En mayo, tras aproximadamente una semana de trabajo, lanzó Stampa, una aplicación de álbumes de recortes que convierte las fotos en sellos postales digitales. Stampa ha sido descargada 20.000 veces y ha generado alrededor de 3.000 dólares en ganancias.

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Las dos aplicaciones son parte de un incremento repentino de adiciones a la App Store de Apple en el último año y medio, después de años de tener un crecimiento más lento, gracias en gran parte a las aplicaciones creadas con IA.

El "vibecoding" surgió como un fenómeno el año pasado a medida que la IA mejoró en la creación de código de software. Sin saber nada de programación ni escribir una sola línea de código, las personas pueden describir una idea a una herramienta de IA y esta puede crear un sitio web o una aplicación personalizada.

"Siento que el sector de las aplicaciones móviles estaba muy de moda hace 10 años y luego se volvió un poco aburrido", dijo Pérez de 27 años. "Ahora, vuelve a estar de moda gracias a la IA y al "vibecoding" y a que esa barrera técnica ya no existe".

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Pero, como ocurre con muchas cosas relacionadas con la IA, el hecho de que algo sea fácil de crear no significa que la gente lo vaya a usar. No está claro si el "vibecoding" le está dando un nuevo impulso a la App Store o simplemente la está saturando.

El año pasado, el número de nuevas aplicaciones lanzadas en la App Store creció un 30 por ciento hasta alcanzar unas 600.000, según estimaciones de Sensor Tower, una empresa de análisis de aplicaciones. En la primera mitad de este año, las nuevas aplicaciones se duplicaron hasta alcanzar unas 560.000.

Este auge podría ser una bendición para Apple. La empresa se queda con un 30 por ciento de las compras dentro de las aplicaciones, como las suscripciones, o con un 15 por ciento en el caso de los desarrolladores más pequeños. En teoría, en cuanto más aplicaciones haya en la App Store, mayores serán los ingresos para Apple.

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Sin embargo, Apple no puede quedarse con la comisión si los consumidores no descargan ni compran cosas desde las aplicaciones y las descargas de la App Store no han despegado. El año pasado, crecieron un 3 por ciento hasta alcanzar los 35,4 mil millones, según Sensor Tower. En el primer semestre de este año, las descargas crecieron un 2 por ciento hasta alcanzar los 17,6 mil millones.

Aunque no se descarguen ni se utilicen, todas las nuevas aplicaciones exigen recursos y mano de obra por parte de Apple. La empresa revisa manualmente las aplicaciones antes de que se lancen o actualicen en la App Store.

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En los últimos meses, los creadores de aplicaciones se han quejado en los foros de desarrolladores de Apple de que los tiempos de revisión son más largos. En marzo, por ejemplo, el desarrollador de una aplicación dijo que había estado "en espera de revisión" durante aproximadamente un mes sin recibir ninguna comunicación de Apple.

Peter Ajemian, portavoz de Apple, señaló que la aplicación había requerido una revisión técnica adicional y que recibió la aprobación poco después de que se volviera a enviar; Apple estuvo en contacto con el desarrollador. Afirmó que Apple revisa sistemáticamente el 90 por ciento de las aplicaciones enviadas en un plazo de 48 horas.

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Ajemian agregó que las descargas eran solo una medida del valor de la App Store.

"Nos emociona ver cómo una nueva generación de desarrolladores adopta las herramientas más recientes para crear y lanzar aplicaciones más rápido que nunca", dijo en un comunicado. "Todas las aplicaciones deben cumplir con los mismos estándares de calidad, privacidad y seguridad, en los que los usuarios han depositado su confianza".

Cuando Apple lanzó la App Store en 2008, los desarrolladores la inundaron con nuevas aplicaciones. Flappy Bird, el juego de 2013 en el que los jugadores intentaban hacer volar a un pájaro entre tubos, generaba 50.000 dólares al día en el pico de su popularidad. El número de nuevas aplicaciones lanzadas en la App Store alcanzó su punto máximo en 2016, alrededor de 890.000, según Sensor Tower.

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A medida que la App Store maduró, los consumidores se concentraron en un conjunto de aplicaciones. El año pasado, Apple recaudó 34,21 mil millones de dólares de los 114,02 mil millones de dólares en ingresos por compras dentro de las aplicaciones, según estimaciones de Appfigures, una empresa de análisis de aplicaciones.

El crecimiento de la App Store se estancó después de 2017. Los nuevos lanzamientos alcanzaron su nivel más bajo en 2022, con unas 420.000, según Sensor Tower; pero desde que el vibecoding se hizo posible, eso cambió. Al igual que en los primeros días de las aplicaciones móviles, los desarrolladores se están sumando a la fiebre del oro.

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Pérez es uno de esos desarrolladores. Tiene planeado renunciar a su trabajo en JPMorgan Chase el próximo mes para dedicarse a desarrollar aplicaciones de tiempo completo.

"Hablo todo el tiempo con gente que está muy, muy, muy por delante de mí", dijo Pérez. "Es una locura cuánto dinero están ganando, las oportunidades que hay y lo rápido que puedes avanzar. Algunas de estas personas fracasan, crean cinco aplicaciones y la sexta se vuelve un éxito rotundo".

Esta avalancha es un arma de doble filo para Apple. La App Store "no es como la típica tienda, donde tienes espacio en los estantes", expresó Phillip Shoemaker, quien dirigió la App Store de 2009 a 2016. Eso significa que tener muchas aplicaciones nuevas y de moda, "cosas que alguien podría usar una vez", no es necesariamente un problema para Apple, agregó.

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Por el contrario, señaló Shoemaker, los riesgos para la App Store son tener "más basura" o facilitar que "alguien con malas intenciones" introduzca algo problemático, como contenido inapropiado.

Apple también podría obtener menos beneficios de lo esperado de este auge. Es posible que las aplicaciones creadas con IA no ofrezcan compras dentro de la aplicación, ya que suelen ser más complicadas de configurar y, en su lugar, contengan anuncios, señaló Eric Seufert, un analista de publicidad móvil que dirige Mobile Dev Memo, un blog sobre la economía de las aplicaciones.

"Apple no se beneficia de eso", dijo Seufert.

Pero no todos los desarrolladores de aplicaciones esperan ganar dinero para sí mismos --y mucho menos para Apple--. David Svensson, que trabaja en operaciones de ingresos en una empresa de tecnología de la construcción, comenzó a utilizar el "vibecoding" en serio con ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic en febrero, cuando en su lugar de trabajo comenzaron a impulsar a los empleados a usar la IA.

Svensson, de 44 años, ahora paga una suscripción a estas herramientas y crea "pequeñas aplicaciones que resuelven un problema en específico", como el seguimiento del riesgo de incendios y las prohibiciones en Suecia, lugar donde radica.

En los últimos cinco meses, Svensson ha lanzado 11 aplicaciones en la App Store, que se han descargado casi 2 400 veces en total. La aplicación más popular, Utkik, rastrea aeronaves y embarcaciones. La aplicación cuenta con lo que Svensson llama "un recipiente para propinas", pero dijo que, por lo demás, no pensaba en ganar dinero con el "vibecoding", ni en hacer vibecoding para otras personas.

"Quiero que siga siendo una pasión", dijo Svensson. "Claro que, si algo se vuelve muy popular, estaría increíble; pero esa no es la idea atrás de esto".

La tienda de Apple en el centro de Chicago, el 15 de julio de 2026. (Jamie Kelter Davis/The New York Times)

Marco Pérez, ingeniero de software, en Chicago, el 15 de julio de 2026. (Jamie Kelter Davis/The New York Times)