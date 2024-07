Tras el 7 de octubre, Hamas se convirtió en un ejército fantasma: túneles, trampas y emboscadas

Soldados israelíes examinando un gran sistema de túneles subterráneos de Hamas descubierto en la Franja de Gaza (Europa Press/Contacto/Xinhua)

Hamas desbordó la frontera de Israel en octubre con una maniobra coordinada a gran escala antes de cometer atrocidades. Ahora, actúa como una guerrilla, sus combatientes a menudo disfrazados de civiles.

Se esconden bajo barrios residenciales, almacenando sus armas en kilómetros de túneles y en casas, mezquitas, sofás -incluso en la habitación de un niño-, desdibujando la frontera entre civiles y combatientes.

Salen de su escondite vestidos de civil, a veces con sandalias o chándales, antes de disparar contra las tropas israelíes, colocar minas en sus vehículos o lanzar cohetes desde lanzaderas situadas en zonas civiles.

Colocan explosivos y cables trampa en casas abandonadas y, en ocasiones, atraen a los soldados israelíes para que entren en los edificios con trampas explosivas esparciendo señales de la presencia de Hamás.

Durante los ocho meses de combates en Gaza, el brazo militar de Hamas -las Brigadas Qassam- ha luchado como una fuerza descentralizada y en gran medida oculta, en contraste con su ataque del 7 de octubre contra Israel, que comenzó con una maniobra coordinada a gran escala en la que miles de comandos uniformados irrumpieron en las ciudades fronterizas y mataron a unas 1.200 personas.

En lugar de enfrentarse a la invasión israelí que siguió en batallas frontales, la mayoría de los combatientes de Hamas se han retirado de sus bases y puestos avanzados, tratando de contrarrestar la ventaja tecnológica y numérica de Israel lanzando ataques sorpresa contra pequeños grupos de soldados.

Desde el subsuelo, el ejército fantasma de Hamas sólo ha aparecido fugazmente, emergiendo de repente de una madriguera de túneles -a menudo armados con granadas propulsadas por cohetes- para abatir soldados y luego regresar rápidamente a su fortaleza subterránea. A veces, se han escondido entre los pocos civiles que decidieron permanecer en sus barrios a pesar de las órdenes israelíes de evacuación, o han acompañado a civiles en su regreso a zonas que los israelíes habían capturado y luego abandonado.

La decisión de Hamas de seguir luchando ha resultado desastrosa para los palestinos de Gaza. Ante la negativa de Hamas a rendirse, Israel ha seguido adelante con una campaña militar que ha matado a casi el 2% de la población de Gaza antes de la guerra, según las autoridades de Gaza; ha desplazado a aproximadamente el 80% de sus residentes, según las Naciones Unidas; y ha dañado la mayoría de los edificios de Gaza, según la ONU.

Por el contrario, menos de 350 soldados israelíes han muerto en Gaza desde el comienzo de la invasión, según las estadísticas militares, muchos menos de los que las autoridades israelíes habían pronosticado en octubre.

Sin embargo, a pesar de la carnicería en Gaza, la estrategia de Hamas ha ayudado al grupo a cumplir algunos de sus propios objetivos.

La guerra ha empañado la reputación de Israel en gran parte del mundo, provocando acusaciones de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Ha exacerbado antiguas fisuras en la sociedad israelí, provocando desacuerdos entre los israelíes sobre si Israel debe derrotar a Hamás y cómo debe hacerlo. Y ha devuelto la cuestión del Estado palestino al discurso mundial, llevando a varios países a reconocer a Palestina como Estado.

Igual de importante para Hamás es que su doctrina de guerra le ha permitido sobrevivir.

El líder de Hamas en el territorio, Yahya Sinwar, y la mayoría de sus altos mandos militares siguen vivos. Israel afirma que ha matado a más de 14.000 de los 25.000 combatientes de Hamas, una cifra no verificable y discutida que, de ser cierta, sugiere que miles de ellos siguen activos.

Miembros de las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamas, durante un desfile en la Franja de Gaza (Mohammed Talatene/dpa)

Un análisis de los vídeos del campo de batalla difundidos por Hamas y entrevistas con tres miembros de Hamas y decenas de soldados israelíes, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente, sugiere que la estrategia de Hamas se basa en:

Utilizar cientos de kilómetros de túneles, cuya magnitud sorprendió a los mandos israelíes, para desplazarse por Gaza sin ser vistos por los soldados israelíes;

Utilizar viviendas e infraestructuras civiles -incluidas instalaciones médicas, oficinas de la ONU y mezquitas- para ocultar combatientes, entradas a túneles, trampas explosivas y almacenes de munición;

Emboscar a soldados israelíes con pequeños grupos de combatientes vestidos de civiles y utilizar a civiles, incluidos niños, como vigías;

Dejar señales secretas en el exterior de las casas, como una sábana roja colgada de una ventana o un grafiti, para indicar a los demás combatientes la presencia cercana de minas, entradas a túneles o depósitos de armas en el interior;

Alargar la guerra tanto como sea posible, incluso a costa de más muerte y destrucción de civiles, con el fin de empantanar a Israel en una batalla de desgaste que ha amplificado las críticas internacionales contra Israel.

“El objetivo es desaparecer, evitar la confrontación directa, mientras se lanzan ataques tácticos contra el ejército de ocupación. Se hace hincapié en la paciencia”, declaró Salah al-Din al-Awawdeh, miembro de Hamas y antiguo combatiente de su ala militar, que ahora es analista en Estambul. Antes del 7 de octubre, las Brigadas Qassam funcionaban como “un ejército con bases de entrenamiento y arsenales”, afirmó al-Awawdeh. “Pero durante esta guerra, se están comportando como guerrillas”.

Al comienzo de la guerra, Hamas y sus aliados dispararon una andanada de cohetes contra zonas civiles de Israel, entre ellos unos 3.000 el mismo 7 de octubre, a menudo utilizando lanzaderas ocultas en barrios civiles densamente poblados de Gaza. El ejército israelí capturó y destruyó decenas de lanzaderas, entre ellas algunas que dijo haber encontrado cerca de una mezquita y una guardería, con lo que el lanzamiento de cohetes quedó prácticamente detenido.

Tras la invasión de las tropas terrestres israelíes a finales de octubre, Hamas fue más allá al transformar zonas civiles de Gaza en zonas militares, colocando trampas en decenas de barrios y creando confusión sobre el aspecto de un combatiente al vestir a sus combatientes como civiles.

Funcionarios israelíes afirman que las tácticas de Hamás explican por qué Israel se ha visto obligado a atacar tantas infraestructuras civiles, matar a tantos palestinos y detener a tantos civiles.

Mousa Abu Marzouk, un alto cargo de Hamas con sede en Qatar, desestimó las críticas al uso por Hamas de atuendos civiles y al almacenamiento de armas en el interior de viviendas civiles, afirmando que desviaban la atención de las fechorías israelíes.

“Si hay alguien que saca un arma de debajo de una cama, ¿es eso una justificación para matar a 100.000 personas?”. dijo Abu Marzouk. “Si hay alguien que saca un arma de debajo de una cama, ¿es eso una justificación para matar a toda una escuela y destruir un hospital?”.

Palestinos inspeccionan los daños causados por los bombardeos de Israel contra el campamento de reefugiados de Al Shati, en la Franja de Gaza (Europa Press/Contacto/Alaa Qraiqea)

Otros miembros de Hamas reconocen y defienden el uso por parte del movimiento de ropa y viviendas civiles, afirmando que el grupo no tenía alternativa.

“En todas las guerras insurgentes, desde Vietnam hasta Afganistán, la gente luchaba desde sus casas”, dijo al-Awawdeh. “Si vivo en Zeitoun, por ejemplo, y viene el ejército, lucharé contra ellos allí, desde mi casa, o la de mi vecino, o desde la mezquita. Lucharé contra ellos dondequiera que esté”.

Los militantes de Hamas visten de paisano en un intento legítimo de evitar ser detectados, dijo al-Awawdeh. “Eso es natural para un movimiento de resistencia”, añadió, “y no hay nada inusual en ello”.

Cómo reaccionó Hamás a la invasión

La respuesta de Hamas a la invasión terrestre israelí del 27 de octubre se convirtió en un modelo para su estrategia desde entonces.

Cuando los tanques y batallones de infantería israelíes irrumpieron en Gaza aquel viernes, apenas encontraron resistencia durante los primeros kilómetros, según cuatro soldados que estuvieron entre los primeros en cruzar la frontera.

Lior Soharin, sargento mayor de la reserva israelí, ayudó a superar un puesto avanzado de Hamas a unas decenas de metros de la frontera. No había nadie dentro, recordó.

“En retrospectiva nos dimos cuenta de que estaban allí, justo debajo del suelo”, dijo Soharin.

Tras retirarse a su laberinto de túneles, los combatientes de Hamás habían cedido miles de acres de tierras de cultivo a las fuerzas israelíes.

Ello se debió en parte a que las fuerzas israelíes avanzaron por rutas que Hamas no había revestido con explosivos y trampas, según un oficial subalterno de Hamas del norte de Gaza que abandonó el territorio antes del 7 de octubre y permanece en estrecho contacto con sus subordinados. Pero también se debió a que la estrategia de las Brigadas Qassam consistía en tender emboscadas a los soldados israelíes una vez que hubieran avanzado profundamente en el territorio, en lugar de contraatacar inmediatamente, según el combatiente.

Un tanque israelí maniobra cerca de la frontera entre Israel y Gaza. (REUTERS/Amir Cohen)

Decenas de vídeos de propaganda de Hamas, publicados por el grupo en sus canales de redes sociales, muestran a pequeños grupos de combatientes gazatíes -a menudo vestidos con vaqueros, pantalones de chándal, sandalias y zapatillas de deporte- saliendo de túneles para disparar a los tanques y vehículos de transporte de tropas israelíes cercanos; corriendo a pie hacia los tanques y colocando minas cerca de las torretas; disparando granadas propulsadas por cohetes desde edificios residenciales; y disparando a los soldados con rifles de francotirador.

Hamas se había estado preparando para este momento desde al menos 2021, cuando el grupo comenzó a aumentar la producción de explosivos y misiles antitanque, en preparación para una guerra terrestre, y dejó de fabricar tantos cohetes de largo alcance, dijo el oficial de Hamas.

También amplió una vasta red de túneles, creando puntos de entrada en casas de toda Gaza que permitieran a los combatientes entrar y salir sin ser vistos desde el aire, pero convirtiendo en objetivos los barrios civiles. La red estaba dotada de una red de telefonía fija difícil de vigilar por Israel y que permite a los combatientes comunicarse incluso durante los cortes de las redes de telefonía móvil de Gaza, controladas por Israel, según el oficial de Hamás, al-Awawdeh y funcionarios israelíes.

Al comienzo de la guerra, Hamas tenía suficientes explosivos en sus arsenales subterráneos para una campaña prolongada, así como suficientes verduras enlatadas, dátiles y agua potable para al menos 10 meses, según el oficial.

Se cree que los militantes de Hamas utilizaron un túnel en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza en noviembre. (@IsraelMFA)

La red de túneles creció tanto que pasaba por debajo de un importante complejo de la ONU y del mayor hospital de Gaza, así como de carreteras principales, innumerables viviendas y edificios gubernamentales. Nueve meses después, altos cargos israelíes afirman que sólo han destruido una pequeña parte de la red y que su existencia ha obstaculizado la capacidad de Israel para destruir a Hamás.

Los comandos de Hamas también habían sido entrenados para permanecer alerta y concentrados durante la escasez de alimentos y agua, dijo el oficial. Antes de la guerra, a veces se ordenaba a los combatientes que pasaran días comiendo sólo un puñado de dátiles y que permanecieran sentados durante varias horas sin moverse, incluso mientras los instructores les echaban agua en la cara para distraerlos, dijo el oficial.

Cuando grandes franjas de Gaza empezaron a vaciarse en octubre, los combatientes de Hamas empezaron a colocar trampas explosivas en cientos de casas en las que esperaban que las tropas israelíes intentaran entrar, dijo el oficial. Las minas estaban conectadas a cables trampa, sensores de movimiento y detectores de sonido que detonaban los explosivos una vez activados, explicó el oficial.

Una vez preparado el terreno, los combatientes descendieron a los túneles y esperaron la llegada de los israelíes.

Cómo Hamas prepara una trampa

En las emboscadas mejor planificadas, los escuadrones de Hamas han adormecido a las fuerzas israelíes con una falsa sensación de seguridad al permitirles moverse libremente durante horas o incluso días en zonas marcadas para el ataque.

Combatientes de Hamas y soldados israelíes afirman que Hamas rastrea la ubicación de los israelíes mediante cámaras ocultas, aviones no tripulados e información proporcionada por vigías civiles. Cinco soldados israelíes dijeron que entre esos vigías hay niños que se suben a los tejados y transmiten información a los comandantes que están abajo.

Los escuadrones de emboscada de Hamas suelen permanecer ocultos hasta que un convoy israelí ha atravesado una zona durante varios minutos, o hasta que las fuerzas israelíes se han agrupado en un lugar concreto durante horas, creando la impresión de que Hamas ha abandonado la zona, dijeron seis soldados israelíes y el oficial de Hamas. Tras un periodo de calma, un pelotón sale de un túnel, a menudo en grupo de cuatro.

Dos combatientes se encargan de fijar explosivos a los lados de un vehículo o de dispararle misiles antitanque, según el oficial de Hamas. Un tercero lleva una cámara para filmar imágenes de propaganda. Un cuarto suele quedarse en la entrada del túnel, preparando una trampa explosiva que puede activarse en cuanto regresen los demás, para matar a cualquier israelí que intente seguirles bajo tierra.

Una emboscada bien planeada tiene como objetivo eliminar no sólo a la fuerza israelí inicial, sino también a los combatientes de refuerzo y a los médicos que acuden a rescatar a los heridos, según los soldados que han experimentado este tipo de emboscadas y el oficial de Hamás.

Un miembro de las fuerzas especiales israelíes recordó cómo un grupo de combatientes de Hamas parecía haberse colocado específicamente para que las fuerzas de refuerzo israelíes tuvieran que disparar a través de sus compañeros heridos para alcanzar a los emboscadores.

Armas y equipos que el ejército israelí encontró en el complejo hospitalario de Al Shifa, en la Franja de Gaza (Fuerzas de Defensa de Israel/Reuters)

Otro describió a combatientes de Hamas esperando a que miembros de una unidad israelí resultaran heridos por la explosión de una mina para salir y disparar contra las fuerzas de rescate. En un ataque perpetrado el 11 de junio en Rafah, tanto Hamas como el ejército israelí afirmaron que combatientes de Qassam dispararon morteros contra una fuerza de socorro israelí que acudió a rescatar a unos soldados que habían sido atacados ese mismo día.

Hamas mostró la mayoría de estos ataques en un extenso vídeo de ocho minutos difundido en sus canales de redes sociales a principios de abril.

El vídeo parece mostrar a combatientes llevando a cabo una emboscada en varias fases que, al parecer, tiene lugar en Khan Yunis, en el sur de Gaza.

El vídeo parece mostrar a combatientes de Hamas, con los rostros borrosos, sentados en esteras estampadas mientras planean el ataque. Utilizan bolígrafo, papel y una tableta digital para dibujar mapas simplistas en los que detallan dónde quieren plantar un conjunto de minas colocadas al borde de la carretera.

“Te pedimos, Señor, que la emboscada logre sus objetivos: déjanos matar a tus enemigos, los judíos”, dice el narrador.

A continuación, se ve a hombres de Hamas -vestidos de paisano- colocando esos explosivos entre los escombros de un barrio en ruinas. A continuación, el vídeo muestra lo que parece ser la emboscada planeada: filmado por cámaras ocultas, un grupo de soldados israelíes se abre paso entre los escombros antes de ser alcanzado por disparos. Ese ataque parece atraer a un escuadrón de socorro israelí al lugar, y la llegada de esos socorristas parece activar las minas.

“Esta es una muestra en miniatura de lo que su ejército derrotado está sufriendo en el fango de Gaza”, concluye el narrador.

Cómo Hamás utiliza las casas

Además de colocar trampas en las casas, Hamas también ha utilizado edificios residenciales para ocultar decenas de alijos de armas pequeñas en todo el territorio, según más de una docena de soldados israelíes que han encontrado tales arsenales.

Los soldados afirmaron que se ha convertido en algo normal encontrar municiones ocultas en el interior de viviendas civiles y mezquitas, lo que constituye una de las razones, según ellos, por las que el ejército ha destruido tantos edificios de este tipo.

Algunos soldados dijeron que sus unidades destruían innecesariamente bienes civiles, o se filmaban a sí mismos destrozándolos, creando la impresión de que el ejército israelí a menudo tenía pocas razones para registrar viviendas civiles. Pero otros afirmaron que el registro de pertenencias civiles solía tener una clara finalidad militar: Uno recordó haber encontrado armas detrás de una pared falsa en el dormitorio de un niño, mientras que otro dijo que su unidad encontró granadas en el armario de la ropa de una mujer. El derecho internacional exige a los combatientes que eviten utilizar “bienes de carácter civil”, entre los que se incluyen viviendas, escuelas, hospitales y mezquitas, para objetivos militares.

A veces, los combatientes de Hamas salían de los túneles sin armas, haciéndose pasar por civiles hasta que llegaban a una casa donde otros combatientes habían escondido armas y munición dentro del forro de los muebles, dijeron los soldados israelíes.

Un soldado israelí junto a los objetos hallados en el interior de un taller que, según afirman, se utilizaba para la fabricación de armas y estaba situado en los bajos de un edificio de viviendas. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Para ayudar a sus hombres armados a encontrar estos alijos de armas, dijeron varios soldados israelíes, Hamas ha desarrollado un elaborado sistema para marcar las casas que sirven de almacenes militares o que contienen túneles o trampas explosivas. Algunos edificios estaban marcados con un símbolo concreto, otros tenían telas rojas colgando de las ventanas y otros tenían barriles de plástico o bolsas de plástico en el exterior, todo lo cual indicaba a los combatientes de Hamás algo sobre lo que se ocultaba en su interior.

Algunas unidades israelíes recibieron finalmente guías impresas para ayudarles a identificar el significado de cada símbolo u objeto, dijo un soldado.

En caso de duda, los soldados entraban en las casas haciendo un agujero en sus paredes, por si las puertas principales estaban equipadas con minas, según un oficial militar de alto rango, el general de división Itai Veruv, que escoltó a un reportero de The New York Times en el centro de Gaza en enero.

Para atraer a los israelíes hacia una trampa, los hombres armados de Hamas a veces dispersaban un edificio con signos visibles de su presencia, como una bandera de Hamas. En otras ocasiones, según dos soldados israelíes, atraían a las tropas israelíes al interior mediante una prenda de ropa o un documento de identidad israelíes, que daban a entender que en el interior podía haber rehenes.

Un soldado dijo que Hamas utilizó perros encadenados para atraer a los soldados hacia un edificio con trampas explosivas, con la esperanza de que los soldados intentaran liberar a los perros.

Otro soldado recordó que vio a un combatiente de Hamas muerto en el interior de un bloque de apartamentos y se dirigió hacia el cadáver. Al acercarse, se dio cuenta de que el cadáver había sido equipado con un explosivo. Cuando su escuadrón disparó contra el cadáver, éste estalló e incendió el edificio, añadió.

Algunos soldados dijeron que habían encontrado armas en casas que habían registrado antes en la guerra. Ello sugería que al menos algunas de las armas se habían depositado en las casas después del comienzo de la invasión israelí.

Incluso en zonas en las que Israel afirma haber derrotado a Hamas, las fuerzas israelíes han tenido que regresar a menudo, semanas o incluso meses después, para continuar la batalla contra combatientes que habían sobrevivido a fases anteriores de la guerra.

Para Hamas, “siempre se trató de evitar pérdidas durante el mayor tiempo posible para poder luchar otro día”, afirmó Andreas Krieg, experto en estrategia militar del King’s College de Londres. “No están ni cerca de ser derrotados”.

Copyright c. 2024 - The New York Times