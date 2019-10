Mi rutina de sueño es más higiénica que la mesa de operaciones de un quirófano. (De hecho, estoy escribiendo este ensayo mientras uso lentes bloqueadores de luz azul, que quizá no son muy efectivos, pero al menos son de color naranja brillante y me hacen ver como una visitante del futuro. ¡Pequeños placeres!) Puedo acostarme y quedarme perfectamente quieta durante horas en la noche, escuchando música clásica o meditando, y no me quedo dormida hasta que mi cuerpo lo autoriza.