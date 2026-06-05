James Handy, actor veterano, muere apuñalado

El actor, de 81 años, había participado en películas como "Top Gun: Maverick" y "Aracnofobia". El hijo de su novia fue detenido y acusado de asesinato.

James Handy, actor de carácter en películas como Logan, Top Gun: Maverick y Aracnofobia, fue hallado muerto a puñaladas en una casa de Los Ángeles el miércoles, dijo la policía. Tenía 81 años.

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Un hombre de 44 años, hijo de la novia de Handy, fue detenido con un cargo de asesinato, según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La policía dijo que habían sido alertados del crimen cuando un hombre llamó al 911 diciendo: "Soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre del pecado".

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Al llegar a la casa, en el barrio de Tarzana de Los Ángeles, los agentes de policía encontraron a Handy inconsciente en el patio delantero con una puñalada en el pecho. Fue declarado muerto después de ser trasladado a un hospital.

El sospechoso, Michael Gledhill, quien vivía en la casa con su madre, hizo señas a los agentes de policía y les dijo que él era la persona que buscaban, según la policía.

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Gledhill se encontraba detenido bajo fianza de 2 millones de dólares.

Los numerosos papeles de Handy incluían un médico en Logan, un camarero en Top Gun y un forense en Aracnofobia. También apareció en Jumanji, The Rocketeer y numerosas series de televisión, entre ellas como director de la CIA en Alias.

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"No podría haber pedido un cliente y amigo con más talento, humildad y amabilidad que James Handy", dijo en un correo electrónico su agente, Pam Ellis-Evenas, del Ellis Talent Group.

Georgia Geecolaboró con reportería.

Victor Mather, quien ha sido reportero y editor en El Times durante 25 años, cubre deportes y noticias de última hora.

Georgia Geecolaboró con reportería.