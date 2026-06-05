The New York Times

James Handy, actor veterano, muere apuñalado

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar
Google icon
Imagen WFYECSV66BHN3EEQBHVXNG5YQI

El actor, de 81 años, había participado en películas como "Top Gun: Maverick" y "Aracnofobia". El hijo de su novia fue detenido y acusado de asesinato.

James Handy, actor de carácter en películas como Logan, Top Gun: Maverick y Aracnofobia, fue hallado muerto a puñaladas en una casa de Los Ángeles el miércoles, dijo la policía. Tenía 81 años.

PUBLICIDAD

Un hombre de 44 años, hijo de la novia de Handy, fue detenido con un cargo de asesinato, según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles.

La policía dijo que habían sido alertados del crimen cuando un hombre llamó al 911 diciendo: "Soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre del pecado".

PUBLICIDAD

Al llegar a la casa, en el barrio de Tarzana de Los Ángeles, los agentes de policía encontraron a Handy inconsciente en el patio delantero con una puñalada en el pecho. Fue declarado muerto después de ser trasladado a un hospital.

El sospechoso, Michael Gledhill, quien vivía en la casa con su madre, hizo señas a los agentes de policía y les dijo que él era la persona que buscaban, según la policía.

Gledhill se encontraba detenido bajo fianza de 2 millones de dólares.

Los numerosos papeles de Handy incluían un médico en Logan, un camarero en Top Gun y un forense en Aracnofobia. También apareció en Jumanji, The Rocketeer y numerosas series de televisión, entre ellas como director de la CIA en Alias.

"No podría haber pedido un cliente y amigo con más talento, humildad y amabilidad que James Handy", dijo en un correo electrónico su agente, Pam Ellis-Evenas, del Ellis Talent Group.

Georgia Geecolaboró con reportería.

Victor Mather, quien ha sido reportero y editor en El Times durante 25 años, cubre deportes y noticias de última hora.

Georgia Geecolaboró con reportería.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quería que nos besáramos un millón de veces. ¿Lo podíamos lograr?

Reportajes Especiales - Lifestyle

Quería que nos besáramos un millón de veces. ¿Lo podíamos lograr?

Qué se debe y qué no se debe hacer a la hora de comprar dispositivos tecnológicos usados

Reportajes Especiales - Business

Qué se debe y qué no se debe hacer a la hora de comprar dispositivos tecnológicos usados

¿Una sola inyección para controlar el colesterol de por vida? Un estudio señala que podría ser posible

Reportajes Especiales - News

¿Una sola inyección para controlar el colesterol de por vida? Un estudio señala que podría ser posible

Las granjas en EE. UU. dependen más que nunca de un problemático programa de visas

Reportajes Especiales - Business

Las granjas en EE. UU. dependen más que nunca de un problemático programa de visas

Pommelien Thijs, la estrella pop amada por la mitad de Bélgica

Reportajes Especiales - Lifestyle

Pommelien Thijs, la estrella pop amada por la mitad de Bélgica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La confesión póstuma de Frank Francés en ‘¡De Viernes!’ sobre la posibilidad de casarse con Bárbara Rey: “Por mi parte, sí”

La confesión póstuma de Frank Francés en ‘¡De Viernes!’ sobre la posibilidad de casarse con Bárbara Rey: “Por mi parte, sí”

Descubren el sorprendente método de las mantarrayas para sobrevivir a las tormentas extremas en el océano

María Fernanda Cabal destapó su carta política con Abelardo de la Espriella: dijo estar “firme por la patria” y con la camiseta puesta

Guerrero registra sismo de 5.2 de intensidad en Ometepec

La familia del Indio Solari se contactó con Racing para hacer el velatorio público en el estadio del club

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

Estados Unidos derribó drones iraníes en el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque contra estaciones de radar en Goruk y la isla de Qeshm

Guatemala: el Observatorio de la PDH llega al plantón estudiantil de la USAC para verificar el respeto a los derechos humanos

El costo de la vida ahoga a Nicaragua: Proteínas y granos básicos sufren incrementos severos

Nicaragua: organización denuncia desapariciones forzadas de presos políticos bajo custodia del régimen

El “Testamento” de la MS-13: Fiscalía salvadoreña inicia alegatos finales en macrojuicio contra 485 cabecillas

ENTRETENIMIENTO

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Adiós al sexo, los dulces y el alcohol: la insólita prohibición que aceptó Marlon Wayans para grabar ‘Réquiem por un sueño’

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

Emilia Clarke destacó su doble rol en Ponies: “Me encanta estar un poco demasiado ocupada”

Papel aluminio y luces navideñas: los secretos detrás de la icónica discoteca de Fiebre de sábado por la noche