Anthony Head, estrella de 'Buffy' y 'Ted Lasso', muere a los 72 años

El actor británico fue uno de los pilares de influyentes programas de televisión, y alcanzó la fama inicialmente como imagen de Nescafé.

Anthony Head, el actor británico que pasó de ser el carismático rostro publicitario del café instantáneo Nescafé Gold Blend en la década de 1980 a convertirse en un intérprete fundamental de influyentes series de televisión como Buffy, la cazavampiros y Ted Lasso, ha muerto. Tenía 72 años.

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La causa fue "complicación derivada de una neumonía", dijeron sus hijas, las actrices Emily Head y Daisy Head, en un comunicado divulgado el viernes por BBC . El comunicado no indicaba dónde ni cuándo había fallecido.

Head saltó a la fama cuando le dieron el papel de Rupert Giles en Buffy, la cazavampiros, el inesperado éxito televisivo de temática sobrenatural protagonizado por Sarah Michelle Gellar que se emitió de 1997 a 2003.

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En la serie, Giles era el quisquilloso bibliotecario de la secundaria de Sunnydale. Pero su verdadero trabajo era el de "vigilante" de Buffy, designado por un misterioso consejo para guiar a la joven cazavampiros.

Durante la audición para Buffy, Head propuso interpretar el papel con la personalidad del personaje de Hugh Grant en Cuatro bodas y un funeral, del príncipe Carlos o como Alan Rickman "en sus momentos más decisivos", dijo Head en una entrevista de 2001 con The Evening Standard. A Joss Whedon, el creador de la serie, le gustaron todas las ideas, así que Giles se convirtió en una combinación de las tres.

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El encanto nebuloso de la interpretación hizo que Head se ganara la simpatía del público.

"Me abrió las puertas para trabajar a nivel internacional", dijo Head al tabloide británico Metro en 2013.

Las décadas siguientes darían oportunidad de que Head mostrara una amplia gama de habilidades interpretativas. Eso incluyó un primer ministro inspirado en Tony Blair en la serie cómica Little Britain. En un episodio, Head llevaba una bolsa negra y blandía un plumero.

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"Me daba pena por mis hijos porque tenían que ir al colegio al día siguiente", dijo Head en una entrevista con The Guardian en 2008.

Head le señaló a Metro la diferencia entre los papeles.

"No podrían ser más distintos, pero eso mantenía a la gente intrigada", comentó. "En esta profesión es muy fácil terminar encasillado. Eso me brindó una enorme variedad de opciones en cuanto a los trabajos que me proponían".

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Otros papeles fueron Uther Pendragon en Merlin, David Whele en la serie de ciencia ficción Dominion y Lord Sheffield en un episodio de Bridgerton.

El papel reciente más destacado fue el que consiguió en Ted Lasso, la comedia de Apple TV que ganó legiones de seguidores durante el apogeo de la pandemia. Head interpretó al personaje recurrente de Rupert Mannion, el engreído expropietario del AFC Richmond, quien perdió el equipo a manos de su exesposa en un divorcio.

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"Es un personaje especialmente desagradable y un completo narcisista, pero sabes de dónde viene", dijo Head a The Guardian en 2021. "Para hacer creíble a alguien, tienes que ver su punto de vista. No tiene por qué caerte bien, pero tienes que estar de acuerdo con lo que les mueve".

Anthony Stewart Head nació el 20 de febrero de 1954 en Londres. Su madre, Helen Shingler, era conocida por haber interpretado a Madame Maigret en Maigret, la serie policíaca de BBC emitida de 1960 a 1963. Su padre, Seafield Head, era director de documentales.

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"La gente cree que eso debió facilitar que me convirtiera en actor, pero en realidad, es una tontería", dijo Head a The Guardian en 2016. "Mi madre dijo: 'Bueno, si es necesario'. Y mi padre dijo que necesitaba tener una segunda cuerda en mi arco, para que si no tenía éxito en la interpretación, tuviera otra cosa que hacer. Bendito sea, era bastante controlador".

Su padre lo contrató como ayudante de montaje en algunos proyectos cuando era adolescente. Trabajar en salas de montaje, recordó Head a The Guardian en 2021, "era fascinante".

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En parte, eso fue lo que lo llevó a la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Una de sus experiencias más formativas, dijo, fue ver a Tim Curry en el musical The Rocky Horror Show mientras estaba en la escuela de arte dramático de adolescente. Aquello "encendió algo en mi interior", le dijo a The Guardian.

"Sabía que llevaba la interpretación en la sangre gracias a mi madre. Ahora estaba impaciente por terminar la escuela de arte dramático e intentar triunfar en el mundo real", recordó Head.

Al principio de su carrera, Head protagonizó una reposición del West End del musical Godspell en 1978, lo que le llevó a hacer pequeños papeles en programas de televisión.

Pero a mediados de la década de 1980, Head cobró relevancia durante varios años como pieza central de una campaña de la marca de café instantáneo Nescafé, junto a la actriz Sharon Maughan. Reflexionó que ese papel, al principio, pudo haberle impedido conseguir roles interpretativos más satisfactorios.

"No creo que eso me haya perjudicado, pero mi agente sí comentó que alguien había dicho: 'Es un drama serio. No queremos que la gente busque la jarra de café'", dijo Head a The Guardian en 2001. "Pero en Estados Unidos no son tan esnobs con los anuncios".

Su hermano es el actor Murray Head, quien interpretó a Bob Elkin en Domingo sangriento, la película de 1971 nominada al Oscar.

Sarah Fisher, activista por los derechos de los animales que fue pareja de Head durante muchos años, murió el año pasado. Sus dos hijas, Emily Head y Daisy Head, también son actrices. En la miniserie de 2008 The Invisibles, Head actuó junto a Emily, su hija mayor.

"Para un actor es una verdadera alegría que las emociones que sientes sean reales. No tienes que pensar", recordó Head en la entrevista de 2008 con The Guardian. "Tengo esas escenas geniales en las que Emily empieza a darse cuenta de quién soy. La miraba a los ojos y empezaba a llorar".

Sopan Deb es reportero del Times y cubre noticias de último momento y cultura.