El Senado de EE. UU. aprueba un proyecto de ley de inmigración republicano

La aprobación de la financiación por 70.000 millones de dólares para medidas migratorias fue una victoria para el presidente Trump y su partido, aunque el debate puso de manifiesto las fisuras entre él y los senadores republicanos.

El viernes, los republicanos del Senado sacaron adelante su proyecto de ley de 70.000 millones de dólares para financiar las medidas de represión de la inmigración del presidente Donald Trump durante el resto de su mandato, tras rechazar los esfuerzos bipartidistas por añadir un texto que prohibiera o restringiera drásticamente un fondo federal de pagos para los aliados políticos de Trump.

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La votación de 52 votos a favor y 47 en contra la madrugada del viernes envió la medida a la Cámara de Representantes, que se esperaba que actuara con rapidez para aprobarla.

Fue una victoria para el presidente y su partido, quien ha estado ansioso por poner de relieve su postura de línea dura en materia de inmigración --y la oposición de los demócratas a ella-- en medio de un año electoral en el que está en juego su control del Congreso. La senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, fue la única republicana que se opuso a la medida, junto con todos los demócratas.

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Pero la aprobación se produjo solo después de que los líderes republicanos sofocaran una revuelta interna que llevaba semanas latente por las recientes medidas adoptadas por Trump, que han puesto de relieve cómo su programa político personal se aparta marcadamente de los intereses políticos de su partido. Las divisiones amenazaban con hundir la medida y provocaron varias deserciones del Partido Republicano hacia los esfuerzos bipartidistas por modificarla, todos los cuales fracasaron en una serie de votaciones consecutivas que se prolongaron durante todo el jueves y hasta antes del amanecer del viernes.

Los demócratas orquestaron votaciones para obligar a los republicanos a expresar su opinión, de forma que constara en las actas, sobre las medidas impopulares adoptadas por el presidente, como su plan de crear un fondo de 1800 millones de dólares para indemnizar a las personas que, según él, han sido víctimas del gobierno; su petición de 1000 millones de dólares de financiación federal para su proyecto del salón de baile en la Casa Blanca, y su decisión de nombrar al funcionario de vivienda, Bill Pulte, máximo responsable de inteligencia del país.

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Aunque los republicanos estaban fuertemente unidos en torno al propio proyecto de ley sobre la inmigración, este se había convertido en la fuente de un inusual rechazo republicano a Trump, ya que los legisladores del partido se rebelaron contra su petición para el salón de baile y el fondo de pagos, que muchos de ellos temían que pudiera utilizarse para pagar a los miembros de la turba pro-Trump que atacó el Capitolio, con legisladores dentro, durante los disturbios del 6 de enero de 2021.

Pero al final, aunque algunos republicanos se alejaron del presidente en esos asuntos durante las horas de votaciones que se prolongaron hasta el viernes por la mañana, la mayoría se aguantó sus preocupaciones y se unió para derrotar los esfuerzos de los demócratas por atarle las manos a Trump.

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El resultado fue el éxito de la maniobra de los republicanos para utilizar un proyecto de ley presupuestario especial a prueba de filibusterismo, que nunca se pensó para cuestiones de financiación rutinarias, con el fin de hacer aprobar un megaproyecto de ley plurianual de gastos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, frente a la oposición unánime de los demócratas. Recurrieron a esa estrategia después de que los demócratas se negaran a aceptar más financiación para la represión de la inmigración de Trump sin nuevas restricciones sobre las tácticas y la conducta de los agentes federales que la llevan a cabo.

Pero la legislación que los republicanos utilizaron en su lugar, conocida como proyecto de ley de reconciliación, está abierta a enmiendas ilimitadas, y los demócratas aprovecharon al máximo el jueves y la madrugada del viernes para poner al Partido Republicano en una situación difícil.

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La acción tuvo un comienzo lento el jueves por la mañana, cuando los republicanos tuvieron dificultades para derrotar un intento inicial de los demócratas de impedir que Trump estableciera el fondo que podría compensar a sus aliados políticos.

Esa moción detuvo la acción en el senado durante horas, mientras un grupo de republicanos que apoyaban la medida intentaban impulsar sus votos, necesarios para mantener en marcha la medida sobre inmigración, a cambio de garantías de que sus propias enmiendas sobre el fondo obtendrían votos.

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Finalmente, la propuesta de los demócratas fracasó por 50 votos contra 49, y tres republicanos que se enfrentan a la reelección --los senadores Susan Collins, por Maine; Jon Husted, por Ohio, y Dan Sullivan, por Alaska-- se unieron a ellos.

Aunque el Departamento de Justicia ha dicho que no seguirá adelante con el plan de Trump de pagar a las personas que, según él, han sido víctimas del gobierno, la enmienda fue un intento de los demócratas de obligar a los republicanos a emitir un voto políticamente doloroso sobre el asunto. Muchos republicanos habían dicho que a ellos también les gustaría codificar en la ley que dicho fondo no pueda seguir adelante en el futuro.

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"Estados Unidos nunca ha visto un caso de corrupción tan claro como el fondo discrecional de Donald Trump", dijo el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York y líder de la minoría, al presentar su moción, y señaló que el propio Trump seguía diciendo que le "encantaba" el fondo y que lo consideraba importante.

Collins votó "sí" muy pronto, tras reunirse con los líderes del Partido Republicano, quienes podían permitirse pocas deserciones. Pero el senador Bill Cassidy, por Luisiana, quien recientemente fue derrotado por un aspirante respaldado por Trump y parecía tener un valor nuevo para desafiar al presidente, junto con Husted y Sullivan, retuvieron su voto durante horas. Más tarde, Cassidy les dijo a los periodistas que había estado esperando el mejor acuerdo posible para asegurarse un voto que acabara con el fondo.

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"Solo quería optimizar las posibilidades de éxito", dijo tras votar en contra de la medida.

Pero la última propuesta de Cassidy, la de bloquear cualquier posible fondo federal de indemnizaciones de manera que solo estuviera disponible para los agentes del orden que defendieron el Capitolio durante el asalto del 6 de enero, fue frustrada por su propio partido, y solo cinco republicanos se unieron a él y a los demócratas para apoyarlo. No fue suficiente para que la propuesta obtuviera 60 votos, el umbral para su aprobación.

Esto se produjo después de que Cassidy trabajara con los demócratas y funcionarios del Senado durante gran parte del jueves y hasta el amanecer del viernes para tratar de idear una propuesta viable que bloqueara el fondo por completo, y finalmente abandonó el esfuerzo tras concluir que no obtendría el respaldo suficiente para que esta fuera aprobada.

Aun así, la votación sobre su enmienda reflejó una considerable antipatía entre los republicanos hacia el fondo de Trump. Junto a Cassidy, los otros republicanos que apoyaron la enmienda fueron Collins, Husted, Murkowski, Sullivan y Tillis.

La complicada serie de votaciones fue exactamente lo que Schumer había anticipado durante días, mientras amenazaba con utilizar el proyecto de ley de inmigración para obligar a los republicanos a defender las medidas menos populares del presidente cuando los votantes están sufriendo una crisis de asequibilidad en el país.

El Senado frustró una propuesta del senador Jeff Merkley, demócrata por Oregón, que habría prohibido el uso de fondos federales o donaciones privadas para el proyecto del salón de baile del presidente en la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso. Un puñado de senadores republicanos --Collins, Husted, Tillis, Sullivan y Murkowski-- la respaldaron, pero aun así no alcanzó los 60 votos necesarios para ser aprobada.

También fue frustrada por los republicanos la propuesta de los demócratas de impedir que Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda, ejerciera de director de inteligencia nacional, con el argumento de que ningún funcionario podía desempeñar ese cargo y ser al mismo tiempo jefe de una agencia diferente. Tres senadores republicanos se unieron a los demócratas para respaldar esa medida: Cassidy, Collins y Murkowski.

Muchas de las enmiendas demócratas presentadas a lo largo del día no estaban pensadas para ser aprobadas. En su lugar, se diseñaron como proyectos que buscaban dar un mensaje que enmarcara las elecciones intermedias y subrayara el argumento de los demócratas hacia los votantes de que los legisladores del Partido Republicano estaban ignorando las necesidades de las familias en favor de los deseos egoístas del propio presidente.

Los republicanos argumentaron que enfocarse en el fondo --que se había convertido en uno de los principales impedimentos para la aprobación de su proyecto de legislatura de cumplimiento de las leyes de inmigración, a pesar de que la medida no se pronunciaba al respecto-- era un esfuerzo de los demócratas por distraer de su oposición a financiar el ICE y la Patrulla Fronteriza.

El senador John Thune, republicano por Dakota del Sur y líder de la mayoría, tomó la palabra el jueves por la mañana para tratar de mantener el foco de atención en el proyecto de ley de inmigración, que se suponía que era un punto alrededor del cual se uniría el partido.

"Hoy estamos aquí únicamente porque los demócratas se niegan a destinar un solo dólar a nuestra frontera y a la aplicación de la ley de inmigración", dijo Thune.

Annie Karni es corresponsal del Congreso para el Times.

Robert Jimison cubre el Congreso estadounidense para el Times y se enfoca en temas de defensa y política exterior.