"El meollo del asunto es que ustedes tienen más influencia en cómo votan sus padres de la que ellos tienen sobre ustedes", dijo Biden en julio. "Pueden sentarse a la mesa del comedor, cenar con mamá y papá, y decirles: 'Yo la conocí y realmente me agrada', o 'Me reuní con él y me agradó bastante'". Y sus padres van a fingir que no les importa mucho. Pero se van a levantar de la mesa, no es broma, se van a ir a su cuarto y dirán: "Si a mi hijo le agradó esa persona y la conoció, debe ser por algo".