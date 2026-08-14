Un hijo de AMLO dice que EE. UU. le revocó su visa

Guardar

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, arremetió contra el gobierno de Donald Trump por la medida, en otro episodio de fricción para la tensa relación entre México y EE. UU.

Una de las figuras más destacadas de la política mexicana, hijo de un expresidente, afirma que Estados Unidos le ha revocado su visa, lo que ha avivado las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el partido gobernante de México.

El jueves por la noche, el político, Andrés Manuel López Beltrán, publicó una airada carta de tres páginas dirigida al presidente Trump en la que le preguntaba si estaba al tanto de la decisión de revocar su visado. Calificó la medida de "burda y perversa canallada", llevada a cabo por funcionarios que se ceban con gente como él porque "no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas".

PUBLICIDAD

La Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

El Departamento de Estado ha revocado cada vez más visas de funcionarios de América Latina, incluidos algunos a los que las autoridades estadounidenses han acusado posteriormente de corrupción. López Beltrán ha sido señalado de corrupción por sus oponentes políticos, pero él ha negado las acusaciones y las autoridades nunca han presentado cargos formales en su contra.

En su carta, López Beltrán dijo que no había motivos para revocar su visado porque él era honesto. Pero añadió que no le importaba, porque no tenía deseos de visitar Estados Unidos "en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza". Calificó a Trump de "prepotente" si estaba al tanto de la decisión, y le pidió que despidiera al secretario de Estado, Marco Rubio, si no lo estaba.

PUBLICIDAD

Estos acontecimientos han puesto en un aprieto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

López Beltrán es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el mentor político de Sheinbaum y aún una figura clave de Morena, el partido político gobernante en México. López Beltrán fue un alto cargo del partido hasta mayo, cuando renunció para presentarse a las elecciones al Congreso de México.

El viernes, Sheinbaum calificó estas cancelaciones de visados como motivadas políticamente.

"Tiene un sentido político porque no es parejo a todos los países, si su sentido fuera relacionado con delincuencia", dijo en su conferencia de prensa matutina. "Esto es un sentido de injerencia en la política mexicana, esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón". Cuando le preguntaron por la carta de López Beltrán, dijo que él tiene derecho a expresarse.

PUBLICIDAD

Sheinbaum ha intentado mantener un delicado equilibrio político en medio de una campaña de presión cada vez más intensa por parte de Washington. El gobierno de Trump ha instado a su gobierno a tomar más medidas contra los cárteles y los políticos corruptos, mientras que muchos dirigentes de Morena le han pedido que se enfrente a Trump. Ella ha forjado una relación personal positiva con Trump, al tiempo que critica públicamente a su gestión y aumenta discretamente la cooperación con el gobierno estadounidense en materia de seguridad.

El Departamento de Estado dijo el lunes que, bajo el gobierno de Trump, había revocado más de 175.000 visados concedidos a ciudadanos extranjeros. Afirmó que la mayoría de las revocaciones se debían a acusaciones penales, entre ellas por drogas, agresión y fraude.

PUBLICIDAD

Sin embargo, muchas de estas cancelaciones de visas también han tenido un trasfondo político. El Departamento de Estado dijo que ha revocado permisos de viaje a personas que participaron en protestas a favor de Palestina o que celebraron el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, por ejemplo.

El gobierno de Estados Unidos también ha revocado visados para presionar a líderes extranjeros, embajadores y otros funcionarios, así como a jueces y periodistas, al tiempo que ha restablecido los visados de algunos aliados afines. El Departamento de Estado dijo explícitamente que estaba utilizando la amenaza de cancelar visados como parte de su estrategia para ejercer un mayor control sobre América Latina.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado ha cancelado los visados de gobernadores mexicanos, legisladores federales y estatales, y alcaldes de estados situados a lo largo de la frontera norte.

Debido a la confidencialidad de los registros de visados, el Departamento de Estado rara vez difunde detalles. Pero de los casos conocidos en México, la mayoría de los que tienen restricciones de visado son miembros de Morena. Varios de los afectados dijeron públicamente que sus restricciones de visado se deben a cuestiones administrativas, no a acusaciones directas contra ellos.

En el pasado, el gobierno estadounidense ya había retirado las visas a exgobernadores de México, pero solo después de que dejaran el cargo. Esas medidas solían seguir --o preceder-- a sanciones por corrupción relacionada con cárteles o a imputaciones federales por extorsión y lavado de dinero.

PUBLICIDAD

Chantal Flores colaboró con reportería.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y dirige la cobertura de México, Centroamérica y el Caribe.

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para el Times.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Chantal Flores colaboró con reportería.