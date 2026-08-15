41 restaurantes mexicanos espectaculares en Estados Unidos

NYTSELECTS — Tacos as El Chile Toreado in Santa Fe, N.M., Aug. 5, 2026. Santa Fe is not short on pork preparations, but the carnitas, adobada and al pastor coming out of this unassuming food truck are particularly noteworthy. (Gabriela Campos/The New York Times)

Guardar

Nunca ha habido un mejor momento para la comida mexicana en Estados Unidos. Un renacimiento culinario en los últimos 15 años ha expandido el paladar estadounidense mucho más allá de la comida tex-mex, los tacos y los nachos para ver el fútbol americano.

Los chefs mexicanos y mexicoestadounidenses han llevado su cocina, con toda su regionalidad y especificidad, a casi todos los rincones del país. La encontrarás en ciudades grandes como Chicago y Filadelfia, pero también en pueblos como Ephraim, Wisconsin, donde su población cabría dentro de una preparatoria urbana.

Durante más de un año, nuestro equipo de reporteros, editores y fotógrafos ha viajado por el país en busca de nuestros favoritos. Esta lista no es un intento de clasificar los mejores restaurantes mexicanos. Es, más bien, un mosaico de grandes lugares para comer, desde camiones de comida (food trucks) hasta restaurantes de esquina y barras de menú de degustación. Esperamos que cuente una historia amplia sobre la cocina mexicana en los Estados Unidos de hoy: una cocina dinámica con identidad propia, y tan estadounidense como cualquier otra comida.

PUBLICIDAD

Acamaya

Ana Castro, dueña de Acamaya junto con su hermana Lydia, mezcla el prístino cangrejo local con berzas y unas bolitas de masa llamadas chochoyotes; incorpora camarones dulces con queso en tacos de costra; y sirve corvina negra a la veracruzana, en un guisado de tomates y aceitunas. Esta no es una hibridación forzada de la cocina de Nueva Orleans y la de México. Es el trabajo de una talentosa chef que cocina lo que sabe y usa los ingredientes más atractivos disponibles, lo que, en el sureste de Luisiana, significa mariscos del golfo de México. Acamaya, abierto hace apenas dos años, es uno de los mejores restaurantes de Nueva Orleans. Y las hermanas Castro ahora tienen un restaurante hermano, Casimiro, un lugar de desayunos y almuerzos mexicanos que abrió esta primavera a unas cuadras de distancia. BRETT ANDERSON

PUBLICIDAD

La Aguascalientes Mercado de Carnes

Un par de mercados medianos enmarcan la vibrante escena gastronómica mexicana que se extiende por la avenida La 29 en Oklahoma City, un centro comercial para los centroamericanos y mexicanos locales, en especial aquellos de Aguascalientes, uno de los estados más pequeños de México. Dentro de la tienda, pasillos repletos de artículos varios están rodeados por una atractiva vitrina de panadería, una carnicería, una ventanilla para cambio de cheques y transferencias de dinero, y una cocina casi oculta detrás de bandejas al vapor con guisados mexicanos. El artículo más codiciado sale de un pequeño horno comercial que produce birotes frescos, el pan estilo Aguascalientes usado en el tradicional sándwich de ese estado, conocido como torta de albañil. Las versiones de este mercado se cortan por un extremo y se rellenan con cortes de jamón, jalapeños en escabeche y crema mexicana hasta que se derrama por la abertura: una probadita de casa para los hidrocálidos de la ciudad. BILL ESPARZA

PUBLICIDAD

Alebrije

En realidad, la carrera de Edgar Victoria despegó luego de que lo despidieron. El desempleo fue lo que lo llevó a construir un público local cocinando en puestos, pop-ups y camiones de comida. Desde el año pasado es más fácil encontrar al chef, tras la apertura de Alebrije, su primer restaurante físico. Victoria usa maíz criollo para los tamales, tostadas, sopes y tortillas caseras del restaurante, los cuales son fundamentales para la comida callejera de su natal Ciudad de México. Su modesto restaurante en el segundo piso de un centro comercial en el este de Nashville es una de las mejores taquerías del sureste del país. BRETT ANDERSON

PUBLICIDAD

Alma Fonda Fina

Para cuando termines de leer esta frase, es muy probable que Johnny Curiel ya haya abierto otro restaurante. Su buena racha de varios años con la que muchos chefs solo sueñan, comenzó con esta diminuta oda a las fondas que su familia maneja en Guadalajara. Nombrado en honor a su madre, Alma, el restaurante es refinado, contemporáneo y sumamente satisfactorio. Disfrutar de platos como las carnitas de pato y el camote rostizado con agave te deja una sensación de asombro y bienvenida por parte de Curiel. Este año, abrió Milpero, un restaurante con menú de degustación y tan solo 16 asientos, una señal más de su creencia en el poder y potencial de la cocina mexicana. BRIAN GALLAGHER

PUBLICIDAD

Amá

En Amá, los totopos y la salsa no son una entrada humilde. Tostadas anchas y crujientes hechas con maíz criollo llegan con seis salsas que se basan en sabores de todo México, como la salsa cremosa de nuez de la India ahumada de Baja California o una picante salsa negra de habanero tatemado de Yucatán. El chef Frankie Ramírez dejó la Ciudad de México para irse a Filadelfia a los 16 años y pasó dos décadas en cocinas de otros chefs antes de abrir Amá en 2025. Aunque durante mucho tiempo los restaurantes mexicanos aquí han tenido una profunda influencia de Puebla, el estado natal de muchas familias locales, Ramírez ofrece una amplia muestra de la extraordinaria variedad regional del país. Hay tlayudas oaxaqueñas infladas al carbón, birria de cuello de cordero estilo Jalisco que se deshace en un consomé rojo ladrillo y, en una inspiración de la costa del Pacífico, un pulpo entero tatemado en una parrilla de leña hecha a la medida. REGAN STEPHENS

PUBLICIDAD

Amano

El chef Salvador Alamilla, dueño del restaurante junto con su esposa Rebecca, es de Michoacán, pasando por Santa Ana, California. Él plasma el espíritu de ambos lugares en el menú. Las tortillas se hacen en el local con la técnica indígena de la nixtamalización y, en un guiño al sur de California, los tacos de birria al estilo Los Ángeles tienen un consomé particularmente denso. Pero las carnes que emergen de las profundidades de los pozos de barbacoa de leña de roble en el exterior son la magia michoacana de Alamilla. El humo y el picante en las costillitas o los chamorros y la panza de cordero bien valen el desvío hacia la pradera de Idaho. BRIAN GALLAGHER

PUBLICIDAD

Amparo Fondita

Nacido en Chihuahua, México, y criado en El Paso, Irabién Christian impregna la comida de Amparo Fondita con su ojo pictórico y su impresionante dominio de la vasta paleta de sabores y recetas de México. El mole manchamanteles, dulce y salado, cubre enmoladas rellenas de pavo pochado en grasa de pato. Los sopecitos llegan desmontados en un plato rebosante de guarniciones, que incluye tortitas de masa de maíz azul recién fritas, tan sabrosas, tiernas y cálidas que te sentirás tentado a comerlas solas, como bisquets de desayuno. Mientras que la cocina de Christian opera a la vanguardia, su agradable restaurante funciona como un lugar para pasar a tomar un tazón reconfortante de pozole rojo, o una ronda de margaritas y queso frito, que el menú describe de manera útil como cuajadas de queso oaxaqueño. BRETT ANDERSON

PUBLICIDAD

Bacanora

El tentador aroma a mezquite ardiente te hará entrar por la puerta de este pequeño pero poderoso asador sonorense. Si tienes suerte, podrás seguirlo hasta el asiento al final de la barra, el más cercano a la parrilla, donde podrás ver al chef René Andrade comulgar con las brasas. Como era de esperar, el New York strip con hueso y el rib-eye son las estrellas del menú corto, pero la destreza y el humo se abren paso en cada plato, así que no descuides el pollo a la parrilla o, en especial, el elote a las brasas con crema picante de limón. BRIAN GALLAGHER

Barbacoa Mejía

Omar Mejía viene de una orgullosa familia de barbacoyeros y, al igual que muchos de sus compañeros trabajadores de la construcción del Área de la Bahía originarios de México, tiene muchos talentos. A medida que llegaban a la zona más trabajadores de la construcción de su estado natal, Hidalgo, él comenzó a vender barbacoa los fines de semana en la Pulga de Richmond, un bullicioso mercado de intercambio. Las recetas familiares de Mejía incluyen cordero tierno asado en tierra, un delicioso consomé y salsas regionales, como una salsa verde que lleva xoconostle y chinicuiles. El mejor día para ir es el domingo, cuando también sirve pancita blanca, un platillo inusual de vísceras, y de vez en cuando, ximbo, un pollo entero abierto en mariposa envuelto en hojas de maguey que se unta en adobo y se cubre con chicharrón y nopales antes que el paquete se baje al hoyo. Es un platillo de Actopan, Hidalgo, que ha encontrado un hogar en el Área de la Bahía. BILL ESPARZA

Birrieria Ocotlan

Con una receta que se remonta generaciones atrás en Ocotlán, Jalisco, Ruben Reyes abrió esta birriería clásica en 1973. Hoy en día, la dirige su hijo, Andres Reyes, y las mesas y sillas tipo cafetería todavía rodean un mostrador elevado donde el taquero prepara las órdenes. Y el menú no ha cambiado: es solo chivo asado al horno y consomé bien sazonado, servidos con tortillas de maíz y condimentos. No representó ningún sacrificio agregar las populares quesabirrias, la única innovación en décadas para una taquería que constantemente ha brindado a Chicago una birriería que es como visitar un mercado en Jalisco. BILL ESPARZA

BK Carne Asada & Hot Dogs

En Arizona, las especialidades de carne asada estilo Sonora y los hot dogs sonorenses se encuentran bajo el mismo techo. Inaugurado en 1994 por Benjamin y Karel Galaz, oriundos de Nacozari, Sonora, el festivo restaurante estilo cantina, con todo y muebles de madera, ofrece carne asada a la parrilla de mezquite y caramelos, una carne asada con queso derretido, ambos servidos en tortillas de harina. El hot dog sonorense bien servido viene en un bollo dulce cubierto con frijoles, cebollas asadas, tomates picados y cebollas frescas, así como mostaza, mayonesa y una salsa de jalapeño casera. Incluso hay un tradicional caldo de queso en la taquería estilo Sonora hecha en Estados Unidos. BILL ESPARZA

Burnt Bean Company

El barbecue de Burnt Bean es excepcional. Las filas lo atestiguan, así como los reconocimientos, que incluyen haber sido nombrado como el mejor local de barbecue del estado por Texas Monthly en 2025. También es exacto decir que el restaurante simplemente sirve la comida del sur de Texas. Ernest Servantes, copropietario de Burnt Bean junto con David Kirkland, creció en Uvalde comiendo barbecue con guacamole, pico de gallo y tortillas. Encontrarás todo eso en Burnt Bean, junto con especialidades como sopa de tortilla y, los fines de semana, una lista de almuerzo que incluye menudo, tacos de barbacoa y huevos rancheros con pecho de res. Podrías llamarlo barbecue tex-mex, pero simplemente así es como se come en un estado cuya frontera con México tiene más de 1930 kilómetros de longitud. BRETT ANDERSON

Californios

El chef Val Cantú y su equipo crean fascinantes momentos de revelación con cada plato de su menú de degustación, mientras se mantienen fieles a los platillos mexicanos a los que hacen referencia. El ceviche está hecho con abulón de la bahía de Monterey y se acompaña en su concha con kombu y un raspado de jugo de zanahoria fermentado. El taco de pescado se sirve en una tortilla de masa madre suave como un edredón, que envuelve un trozo de bacalao negro local perfectamente rebozado y frito, coronado con huitlacoche y crema de elote. Cada uno de los cerca de doce tiempos logra tal virtuosismo a su propia manera. Hay una razón (de hecho, hay muchas) por la que Californios es el único restaurante mexicano en el mundo que ostenta tres estrellas Michelin. BRIAN GALLAGHER

Carnitas Los Cuatro Hermanos

Ricardo Palos comenzó a servir tacos un día a la semana en la carnicería de su familia, la cual abrió en 1996. La frecuencia aumentó a medida que los comensales se dieron cuenta de que Palos era casi tan hábil con la parrilla como con el cuchillo de carnicero. Todavía prepara chorizo, carnitas y una variedad de chicharrones de los cerdos que destaza cada semana, aprovechando las habilidades que aprendió de carniceros mexicanos cuando crecía en Chicago. El modesto local de Arkansas es desde hace mucho tiempo una fuente de sustento y consuelo para los latinos locales y, en años más recientes, para los marshaleses atraídos al noroeste de Arkansas por empleos en las procesadoras locales de pollo. Las carnitas son el producto más vendido en el restaurante y la especialidad de Palos. Pero él te cocinará tacos con lo que se te antoje, incluido sirloin de primera calidad y cecina curada en casa, desde la vitrina de la carnicería. BRETT ANDERSON

Carnitas Ramirez

Ningún restaurante en la costa este ofrece carnitas en tantas variaciones como Carnitas Ramirez, en el East Village de Manhattan. Cabeza, espaldilla, rodillas y pezuñas: todo termina en el burbujeante caldero de cobre, o cazo, junto con escurridizos cueritos, orejas crujientes y trozos de sesos destinados a convertirse en tacos del tamaño de la palma de la mano. Saber un poco de español ayuda, ya que los pedidos se hacen en la zona donde se mantiene caliente la comida y todos los cortes están listados por sus nombres tradicionales. ¿Cuál es la diferencia entre maciza y matriz? No hay mejor lugar para averiguarlo. LUKE FORTNEY

Chalupas Poblanas El Tlecuile

Las noches de los fines de semana, Cleotilde Juárez Ramírez domina un pedazo de banqueta en Corona, parte de un tramo en Queens que alberga a la mayor concentración de neoyorquinos de ascendencia mexicana. Su puesto es sencillo: un comal del tamaño de una antena parabólica sobre un brasero. Adentro va una cucharada de manteca de cerdo, luego ocho tortillas de maíz, desplegadas en abanico y aderezadas ágilmente con cebollas, salsas roja y verde, y tiras irregulares de carne de res. Por 10 dólares, te llevas toda la pila, cálida y flexible, para acompañarla con un café de olla en una taza de barro. Los vendedores ambulantes llevan vidas inciertas, y Ramírez ha tenido que moverse por el vecindario varias veces, e incluso llegó a operar un local por un breve tiempo. Sin dejarse intimidar, ella sigue adelante. LIGAYA MISHAN

El Chile Toreado

A Santa Fe no le faltan las preparaciones con carne de cerdo. Pero las carnitas, la adobada y el pastor que salen de este modesto camión de comida son particularmente dignos de mención. Un plato de tacos mixtos es una buena manera de probar todas las opciones. Te advierto (o te digo para tentarte) que los jalapeños toreados que los acompañan no han sucumbido a la tendencia de suavizar esos chiles que se ve en otros lugares. El burrito de desayuno Luis Mix es una versión superlativa de su tipo. Relleno con chorizo, tocino, salchicha polaca, huevos, papa, queso y chile verde, es una comida ideal para ti y toda tu familia. BRIAN GALLAGHER

La Diabla Pozole y Mezcal

El chef José Avila, nativo de la Ciudad de México, es un erudito cuando se trata de la reconfortante sopa de granos de maíz que da nombre al restaurante. El pozole negro, en particular, es un espectáculo formidable: rico y revitalizante de la manera en que lo son las grandes sopas del mundo. Sin embargo, no subestimes los guisados, todo un género de estofados y carnes braseadas, que se pueden pedir como tacos o costras (básicamente, discos de queso a la plancha que hacen las veces de tortillas). El menú tiene una lista de más de doce, pero el huachinango, pargo rojo con mantequilla de piña y ensalada de col con cítricos, es difícil de olvidar. BRIAN GALLAGHER

Food Truck Paradise

La vista desde los carriles en dirección norte de la Interestatal 95 pasa de banal a espectacular al rodear City Point, donde aparecen dos decenas de camiones de comida. Los primeros vendedores en ocupar este tramo de Long Wharf Drive, posteriormente bautizado por las autoridades como el Paraíso de los Camiones de Comida (Food Truck Paradise), vendían hot dogs y flores. Hoy en día, son superados en gran número por camiones de cáterin que asan pinchos puertorriqueños y tortas ahogadas bañadas en salsa, con las banderas de sus países de origen ondeando con la brisa del mar. Las bebidas elaboradas son la especialidad de bueno, de todos. Elige entre mangonadas, raspados de aguacate y aguas frescas Shirley Temple, y luego toma asiento frente a la costa mientras pasa el tráfico. LUKE FORTNEY

Garcia's Mexican Food

Garcia's ha sido un asunto familiar desde que Julio y Yolanda Garcia lo abrieron en 1962, junto con los padres de Julio, Guadalupe y Nicolasa. El restaurante se mudó a la banqueta de enfrente en 1970, a una propiedad estrecha que solía albergar un vagón de tren comedor, lo cual parece apropiado. En manos de los hijos de los fundadores --John, Andy, Sandra y Julio Jr.-- Garcia's es como se ve un diner estadounidense idealizado en esta parte del país: salsas caseras, tortillas en lugar de pan tostado y platos de comida nutritiva a precios que explican por qué algunos clientes lo visitan varias veces al día. El Mexican No. 1, uno de los favoritos de los clientes habituales, reúne dos enchiladas, un tamal bañado en salsa, arroz, frijoles y un taco dorado por 11,99 dólares. El restaurante de 65 asientos también es algo así como un pionero. Con Andy Garcia a cargo de las brasas, Garcia's ha servido pecho de res ahumado en casa envuelto en tortillas durante más de 20 años. BRETT ANDERSON

Gorditas Santiago

Chicago es una ciudad de gorditas. Puedes encontrar variaciones increíbles de Aguascalientes, Zacatecas y Durango, como las que hay en este querido restaurante familiar con un interior cálido y acogedor, de paredes con paneles de ladrillo y azulejos decorativos en el techo. El atento personal se acerca con frecuencia y tus gorditas llegan rápido. Guisos regionales mexicanos, como el chicharrón prensado, vienen con tu elección de salsa roja o verde, al igual que la carne de res deshebrada y el asado. Las gorditas rellenas de chiles pasados ahumados y queso, o el untuoso asiento, son solo algunos de los más de 20 rellenos en el menú que traen un pedacito de la ciudad duranguense de Santiago Papasquiaro al medio oeste. BILL ESPARZA

Hugo's

Hugo's abrió en 2002, 18 años después de que el chef y copropietario, Hugo Ortega, llegara de forma ilegal a Texas cuando era un adolescente. Saltó de un tren en movimiento en San Antonio y finalmente aterrizó en Houston, donde consiguió un trabajo como lavaplatos en un restaurante propiedad de Tracy Vaught, ahora su esposa y socia comercial. (Desde entonces se ha convertido en un ciudadano naturalizado). Hugo's, el primer restaurante de la pareja, introdujo a Houston una cocina regionalmente distintiva que era más amplia y refinada de lo que los tejanos de entonces entendían mayoritariamente como cocina "mexicana del interior". Convertido ya en un león de la alta gastronomía en la cuna del tex-mex, Hugo's todavía ofrece platos típicos de tiempo atrás, como cabrito envuelto en hojas de plátano, pulpo a la parrilla y chapulines salteados, sin mencionar mezcales y vino mexicano. Hoy en día, los empleados del restaurante, en su mayoría mexicanos, brindan un cálido servicio de mantel blanco --"¿Le traigo un soporte para su sombrero vaquero, señora?"-- a los clientes habituales vestidos con pedrería y a las familias que celebran hitos importantes. BRETT ANDERSON

Ki'ikibáa

Los burritos de aquí tienen a sus fanáticos, y como todo en el menú, ciertamente son una orden que vale la pena. Pero las especialidades yucatecas del chef Manny Lopez son la opción a seguir. Los panuchos y salbutes son geniales coronados con cualquiera de las opciones disponibles, pero la cochinita pibil, una carne de cerdo asada a fuego lento con cítricos, debería ser el primer paso. Las sopas de relleno negro y menudo no siempre están disponibles, pero si lo están, asegúrate de pedir ambas. Los platos pequeños para compartir son un cliché en cierto tipo de restaurante, pero aquí son verdaderamente la mejor manera de probar la mayor parte posible del menú. BRIAN GALLAGHER

Lugya'h

Alfonso Martinez abrió Poncho's Tlayudas afuera de las oficinas de Comunidades Indígenas en Liderazgo con una visión para la comida y la comunidad oaxaqueñas en Los Ángeles. Su nuevo lugar es uno de los puntos destacados dentro del Maydan Market, donde el menú de la cena se ha expandido enormemente con memelas, pavo en mole y tamales tradicionales de frijol negro. Pero no puedes irte sin probar la moronga; la receta y técnica para esta delicada y deliciosa morcilla, salpicada de cebolla, yerbabuena y chiles secos, se ha transmitido como una reliquia familiar, y realmente es un tesoro local. TEJAL RAO

Mariscos El Profe

La competencia por el "mejor restaurante mexicano bajo una estructura de sombra en un estacionamiento" puede ser reñida en el suroeste. Pero Mariscos El Profe debe ser un contendiente. Los mariscos no son lo primero que te viene a la mente cuando escuchas "Arizona", pero el estado se encuentra justo al otro lado de la frontera con Sonora y sus tradiciones de mariscos bañados con limón y chile. En este camión de comida, el platillo de mariscos mixtos Ceviche ¡Es Lo Que Hay! es una introducción apropiada a los sabores marítimos picantes del marlín marinado, la lobina curada en sal y el pulpo tierno. Pero no descuides los placeres terrenales del aguachile de rib-eye. BRIAN GALLAGHER

Mariscos Jalisco

En todo Estados Unidos, la gastronomía de los pueblos pequeños de México ha dejado su huella, pero quizás esto se ve de manera más notable en lo que los tacos de camarón de Raul Ortega han hecho por San Juan de los Lagos, Jalisco. El camión de tacos blanco de Ortega ha estado estacionado a lo largo de Olympic Boulevard en el vecindario de Boyle Heights durante décadas. A partir de ahí, se ha extendido la leyenda de este taco. Originalmente un platillo de Cuaresma a base de camarones, se fríe dentro de una tortilla de maíz y se remata con una salsa de tomate mezclada con repollo crudo. La salsa se vierte por encima y una rebanada de aguacate cortada con cuchara corona el taco. Cuando los visitantes preguntan adónde ir si solo pueden visitar una taquería en Los Ángeles, Mariscos Jalisco es la respuesta. BILL ESPARZA

Mary and Tito's Cafe

Esto es Nuevo México, así que, como es natural, se ofrece chile rojo y verde en este lugar casero, que abrió sus puertas en 1963, y ambos son ejemplares. Pero la carne adobada, una especialidad aún más específica del estado, es el pedido obligatorio. Tiras de cerdo se marinan y luego se hornean en salsa de chile rojo, y los resultados son terrosos, picantes y ligeramente vegetales en proporciones perfectas. El platillo viene en varias iteraciones --enchilada, chimichanga y omelet entre ellas--, pero la sincronizada hecha con queso cheddar y una tortilla de harina frita es la mejor opción. Si se necesita más carne, los chicharrones al estilo Nuevo México son los cubos de cerdo graso y salado de tus sueños. BRIAN GALLAGHER

Mercado La Paloma

Lo primero que notas es la fila para entrar, la cual es para los extraordinarios mariscos de Gilberto Cetina en Holbox (y sí, lamento informar que esos aguachiles y tostadas valen la espera, al igual que una reservación para el menú de degustación). Pero esta antigua fábrica de ropa en el sur de Los Ángeles, un proyecto de desarrollo de Esperanza Community Housing Corporation, es el hogar de media decena de restaurantes interconectados y de una cantidad irracional de talento, hospitalidad y pura delicia que atraen a los angelinos de todos los ámbitos de la vida. Fátima Juárez tuvo una visión para Komal, que es a la vez un molino de vecindario, y muele variedades de maíz criollo de México para hacer masa fresca, y una cocina que se especializa en antojitos para picar y salsas cuidadosamente calibradas hechas con excelentes ingredientes y sutileza. TEJAL RAO

Mi Tocaya Antojería

Durante la mayor parte de la historia reciente, la comida mexicana del medio oeste ha sido un eufemismo para hablar de platillos mexicanos preparados por y para los blancos del medio oeste. Diana Dávila destruyó esa narrativa. La lengua en salsa de cacahuate fue uno de los primeros éxitos en el menú de Mi Tocaya, que ella abrió en 2017, una señal temprana de que la chef disfrutaba de desafiar a su audiencia. La carrera de Dávila comenzó en la taquería de sus padres en los suburbios de Chicago y despegó después de asistir a la Seasons of My Heart Cooking School de Susana Trilling en Oaxaca. Canalizando esa experiencia, continúa innovando en su alegre e intransigente antojería en la ciudad más mexicana del medio oeste. BRETT ANDERSON

Mis Tacones

Cuando la pareja formada por Polo Bañuelos y Carlos Reynosa, nativos de Los Ángeles, abrieron su local temporal, se fijaron como misión servir comida chicana casera del este de Los Ángeles alineada con su estilo de vida vegano en el noroeste del Pacífico. Ahora, un vibrante restaurante lleno de iconografía chicana en un arcoíris de tonos pastel, Mis Tacones sirve notable comida mexicana que resulta ser vegana. Es casi inexplicable lo deliciosos que pueden ser platos como los nachos, cubiertos con seitán al pastor, crema de nuez de la India y frijoles veganos. Y la chimichanga, gordita y ligeramente dorada, llamada la Chimi se sirve con evidente orgullo y atención. BILL ESPARZA

Nixta Taqueria

La taquería de Edgar Rico y Sara Mardanbigi no se parece a ninguna otra en esta ciudad repleta de tacos. Hay salsa de pescado en la salsa cruda, y polvo de furikake espolvoreado en las tostadas de atún. El sholeh zard está inspirado en el postre iraní que Mardanbigi comía de niña, mezclado con elementos del arroz con leche de la infancia mexicoestadounidense de Rico. Nixta es justificadamente conocida por sus tortillas: Rico elabora la masa con maíz criollo y mediante la nixtamalización. El menú de degustación, solo con reservación y servido de jueves a sábado, muestra aún más la asombrosa creatividad y ambición de la pareja. Pero la mayor parte del tiempo, Nixta sigue siendo lo que ha sido siempre: una taquería de barra de la máxima excelencia. PRIYA KRISHNA

Oro by Nixta

Gustavo Romero es de México, pero se estableció como chef cocinando gastronomía italiana en Florida, Chicago y el Área de la Bahía. Empezó a preparar comida mexicana luego de seguir a Kate, su esposa y socia comercial, a Mineápolis. Los Romero elevaron el estándar de la gastronomía mexicana de calidad a nivel local con la tortillería que abrieron durante la pandemia, sirviendo tacos desde un burro de planchar en la banqueta. Oro by Nixta, que abrió sus puertas en 2023, avanza considerablemente en ese proyecto. Romero canaliza su pasión por el maíz criollo nixtamalizado en un menú centrado en la masa, complementado con carnes estofadas y asadas, productos de temporada y una impresionante variedad de moles y salsas. El ambicioso pero modesto restaurante es una de las razones por las que el noreste de Mineápolis está entre los vecindarios más atractivos del país para cenar. BRETT ANDERSON

El Pollo Rey

El vecindario de Armourdale se convirtió en una de las comunidades mexicoestadounidenses fundamentales del medio oeste a principios del siglo XX, cuando los migrantes se vieron atraídos por los abundantes empleos en las empacadoras de carne y en los ferrocarriles a lo largo del río Kansas. Una visita a la zona está incompleta sin almorzar en El Pollo Rey. La vibra es una mezcla de barbecue de Kansas City con el noroeste de México. El aroma del pollo estilo Sinaloa, abierto en mariposa, que se eleva desde las parrillas de leña de nogal del restaurante, te atrapa antes de entrar. El pollo se sirve con guarniciones para tacos: tortillas, cebollas en escabeche, frijoles charros, salsa fresca. Puedes pedir medio pollo o uno entero. Y querrás algunas de las jugosas alitas Buffalo envueltas en aluminio, el único otro plato en el menú. BRETT ANDERSON

La Sirena

Eagle Harbor está a un corto paseo a pie de la puerta de La Sirena. El parque estatal de la península se divisa a lo lejos, y la inmensidad del lago Míchigan se asoma entre la niebla. Ese esplendor es fundamental para el encanto del restaurante que Carlos Salgado y Emilie Coulson Salgado abrieron el año pasado luego de mudarse al pueblo natal de Emilie. Ephraim (con una población aproximada de 400 habitantes) está lejos del condado de Orange, California, donde la pareja dirigía el innovador Taco María. La ética de ese restaurante se reorienta de forma más vívida en La Sirena durante el verano, cuando el turismo alcanza su punto máximo junto con una cosecha local rica en maíz dulce y cerezas ácidas, puerros silvestres y morillas. Todo se integra en un menú de degustación con ingredientes de primera calidad del natal México de Salgado, incluido el maíz criollo. Pero este restaurante de 22 plazas está abierto todo el año. A estas alturas, los lugareños saben que deben estar atentos a la ejemplar ensalada César de Salgado, pues el menú cambia con las estaciones, tal como lo hace Ephraim. BRETT ANDERSON

Sunset Park Plaza

Más allá del paso elevado de Belt Parkway, en la expansión industrial del suroeste de Brooklyn, más de doce vendedores ambulantes se apiñan en un estacionamiento baldío --justo al lado de la grúa de tamaño completo-- y lo transforman en Sunset Park Plaza. Hay música, hieleras de tepache casero (hecho de cáscaras de piña fermentadas) y nunca hay suficientes sillas plegables para todos. Todo es gloriosamente improvisado. Las tlayudas oaxaqueñas untadas con frijoles se tuestan sobre carbón en canastas para asar pescado. Los cocteles de mariscos carmesí llegan en vasos de plástico con tapa de domo para raspados. Y es imposible probar todo en una sola visita. Afortunadamente, cada fin de semana, la plaza vuelve a cobrar vida. LUKE FORTNEY

Tacos El Volcancito

Unos tacos al pastor increíbles podrían resultar inesperados en Charlotte, Carolina del Norte, pero los talentosos taqueros de la comunidad indígena mixe no conocen fronteras. María Hernández, la dueña, recluta a los taqueros en Oaxaca y Los Ángeles para hacer perfectas tiras en capas de carne de cerdo marinada, rebanadas de un impresionante y bien formado trompo, directo a las tortillas de maíz tostadas. Una fila de unas 50 personas se forma antes de que abra. Una multitud latina que incluye a centro y sudamericanos, junto con mexicanos de diferentes estados, se reúne en la barra de salsas para preparar sus tacos, emocionados de que ahora sea fácil encontrar en Charlotte una taquería "igualita a las que tienen en Los Ángeles", una nueva capital del taco al pastor. BILL ESPARZA

Taquería Elemi

Esta taquería en un centro comercial --el segundo proyecto de los propietarios Emiliano y Kristal Marentes, dueños del aclamado restaurante Elemi-- abrió discretamente el invierno pasado, pero sus tacos destacaron. El restaurante brilla en cada estilo de taco que ofrece. El más sobresaliente es el de pastor, cuya carne de cerdo se rebana mientras está parcialmente congelada para darle un grosor uniforme, para luego acomodarse en el trompo para que las puntas queden crujientes y caramelizadas, pero la carne se mantenga jugosa y cubierta de grasa. Las tortillas, elásticas y como si fueran una manta, nunca tienen más de unas horas de haber salido del comal, y las salsas revitalizantes saben como si estuvieran hechas con la misma rigurosa atención al detalle. El Paso ha sido durante mucho tiempo una de las grandes ciudades de los tacos en el país. Elemi demuestra que siempre hay espacio para más emoción. PRIYA KRISHNA

Tuxpan Taqueria

Diego Alcantar abrió Tuxpan Taqueria, nombrada en honor al pueblo de Michoacán donde nació, en 2022 con su madre, María, la chef del restaurante. Sirven tacos espectaculares, gorditas y, a principios del verano, quesadillas fritas rellenas con flores de calabaza cultivadas en estrechos canteros de bloques de hormigón en el exterior. Pero no puedes visitar Tuxpan Taqueria sin pedir una torta. La firma de la casa es una torta de milanesa de pollo chorreante y seductora mezclada con chilaquiles verdes. Al igual que las demás tortas, se sirve con una rebanada de tocino encima y el pan es un bollo portugués horneado localmente. Todas son tortas mexicoestadounidenses paradigmáticas en este pueblo de Nueva Inglaterra, de clase trabajadora por tradición y de mayoría latinoamericana. BRETT ANDERSON

Valle

Cuando el chef Roberto Alcocer abrió este lugar en 2021, tenía la intención de establecer un restaurante al norte de la frontera para la gastronomía de la principal región vitivinícola de México, el Valle de Guadalupe. Poco a poco, el menú de degustación de Alcocer evolucionó para incluir platillos de todo el país, dirigidos a los comensales estadounidenses que buscaban un sabor de México más familiar. El restaurante ha ganado muchos reconocimientos por el pescado local en mole chichilo, un etixtamal (o tamal de siete capas) enrollado, colocado sobre un pipián rojo, o una chancla de Wagyu al estilo poblano, los cuales capturan en su totalidad la belleza, la gracia, y los diversos ingredientes y técnicas de México. BILL ESPARZA

Vecino

Vecino abrió hace dos años en el Midtown de Detroit, pero sus raíces se extienden al suroeste de clase trabajadora de la ciudad, también conocido como Mexicantown. Ahí es donde Adriana Jiménez, copropietaria, pasó gran parte de su infancia, en una familia de restauranteros que huyó de la violencia en Ciudad de México en la década de 1990. Jiménez no regresó a la ciudad donde nació sino hasta la edad adulta, después de que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su siglas en inglés) la convirtiera en una residente legal permanente de Estados Unidos. Edgar Torres, un exchef de cuisine en Alinea, en Chicago, fue reclutado para entablar un diálogo con Vecino a través de la cocina moderna que ha florecido en Ciudad de México desde que la familia de Jiménez se fue. Los resultados --pargo entero abierto en mariposa, pintado con salsas verde y roja; tetelas esponjosas rellenas de tinga de zanahoria; deliciosa salsa de pepitas de calabaza sikil p'ak-- traen consigo la emoción de lo que Jiménez descubrió cuando finalmente regresó: una valiosa herencia que no sabía que tenía. BRETT ANDERSON

El Yaquesito

En Las Vegas, no es raro sentarse bajo el sol abrasador en una banca cubierta con una lona para comer tostadas de mariscos extravagantes apiladas de forma ornamentada con crustáceos de alta gama, y molcajetes repletos de bocadillos de mariscos. Lo que distingue al remolque azul océano de Jorge Silva es una especialidad matutina: cahuamanta, o sopa de mantarraya. Un número cada vez mayor de inmigrantes sonorenses se ha mudado a la llamada Ciudad del Pecado, un lugar desértico que se siente mucho como si estuvieran en casa. La cahuamanta de Silva es untuosa, ácida y viene con camarones firmes y ricas aletas de atún que añaden capas de sabores grasos. Sabe a un domingo en Ciudad Obregón, donde nació Silva. BILL ESPARZA

Sigue a New York Times Cooking en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Pinterest. Recibe actualizaciones regulares de New York Times Cooking, con sugerencias de recetas, consejos de cocina y consejos de compra.