¿Ya es seguro comer lechuga?

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Los expertos analizan si la variedad iceberg y otros productos agrícolas frescos siguen siendo un riesgo mientras va disminuyendo el mayor brote de ciclosporiasis en la historia de EE. UU.

Ha sido un verano de enfermedades de origen alimentario en Estados Unidos. Desde el 1 de mayo, decenas de miles de personas se han enfermado por cyclospora después de comer lechuga iceberg contaminada. Y en agosto, un brote de salmonella asociado con jalapeños afectó a al menos 345 personas en 27 estados.

En una encuesta de CBS News realizada a fines de julio, el 40 por ciento de los casi 2200 adultos estadounidenses participantes dijo que estaba comiendo menos productos agrícolas debido al brote de cyclospora, y casi la mitad dijo que tenía poca o ninguna confianza en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) para abordarlo.

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Kyle Diamantas, el comisionado interino de la FDA, dijo el lunes en un segmento de CNBC que el suministro de alimentos era seguro y que "los estadounidenses deben sentirse confiados al comer productos agrícolas frescos, incluidos los de hoja verde".

Pedimos a los expertos que dieran su opinión y aclararan los riesgos de comer los diversos alimentos implicados en los brotes recientes.

Lechuga

Gran parte del riesgo de ciclosporiasis de este verano ha provenido de la lechuga iceberg que se vinculó a un brote en 17 estados, y que fue cultivada en México y suministrada por Taylor Farms. Las autoridades de salud han confirmado más de 9400 casos en este brote, además de unas 400 hospitalizaciones y dos muertes.

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Si bien los casos continúan aumentando a medida que las autoridades confirman y reportan casos más antiguos, hay algunas señales de que lo peor del brote ha quedado atrás, dijo Daniel Weinberger, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale. A nivel nacional, hay menos pruebas que están dando positivo a cyclospora, dijo, y menos personas están acudiendo al médico por diarrea.

"Nada en la vida está libre de riesgos", dijo Weinberger, pero es posible que hayamos vuelto a un nivel de riesgo normal en lo que respecta a comer lechuga y otros vegetales de hoja verde. "Me siento cómodo con mi ensalada", dijo.

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Donald Schaffner, presidente del departamento de Ciencia de los alimentos en la Universidad de Rutgers, dijo que, dado que para este momento la lechuga afectada ya estaba fuera del suministro de alimentos, probablemente sea seguro volver a comer lechuga, incluida la de ensaladas en bolsa, restaurantes y cafeterías.

"Creo que el riesgo de la lechuga iceberg ha pasado en gran medida", dijo, "y ya ha pasado desde hace semanas".

Bayas, hierbas y otros productos agrícolas de verano

Antes de que las autoridades sanitarias identificaran a la lechuga iceberg como la principal culpable del brote de ciclosporiasis, muchos expertos recomendaron tener precaución con los productos agrícolas de verano vinculados a brotes anteriores del parásito, como frambuesas, cilantro, perejil, albahaca, tirabeques y guisantes dulces.

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En julio, las autoridades de salud de Carolina del Norte dijeron que muchas de las personas que se enfermaron de ciclosporiasis en ese estado habían informado que comieron cilantro y perejil antes de enfermarse. Pero el 11 de agosto, el departamento de salud de Carolina del Norte dijo en un comunicado que el número de nuevos casos allí había disminuido, lo que "sugiere que las fuentes de exposición más comunes ya han pasado por la cadena alimentaria".

No hay evidencia de que las bayas, las hierbas u otros productos agrícolas de verano estén enfermando a las personas, afirmó Schaffner, por lo que es seguro seguir consumiendo esos alimentos.

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Actualmente, la FDA está investigando tres brotes de ciclosporiasis adicionales y en curso, el mayor de los cuales tiene 172 casos. La agencia no ha identificado la fuente ni la ubicación de esos brotes, por lo que es posible que las autoridades de salud recomienden evitar nuevos alimentos en el futuro.

Dicho esto, el riesgo de contraer ciclosporiasis por uno de esos brotes más pequeños u otros productos agrícolas es relativamente bajo, dijo Ellen Shumaker, especialista en extensión de seguridad alimentaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Es normal que los casos de cyclospora aumenten en el verano, cuando las temperaturas más cálidas permiten que el parásito crezca, afirmó.

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Si estás en un grupo vulnerable --por ejemplo niños pequeños, adultos mayores y personas embarazadas o inmunodeprimidas--, es posible que debas tener cuidados especiales, como cocinar los productos agrícolas en lugar de comerlos crudos, dijo.

Jalapeños

El 5 de agosto, autoridades de salud federales anunciaron un brote de salmonela vinculado a jalapeños cultivados en Sinaloa, México, y distribuidos por Coast Citrus Distributors. De las 191 personas entrevistadas como parte del brote, informó la FDA, el 93 por ciento dijo que comió en restaurantes de estilo mexicano, incluidos Chipotle y Qdoba, antes de enfermarse. La agencia señaló que, a finales de julio, esas cadenas ya no servían los jalapeños afectados y que era seguro comer en esos establecimientos.

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Decenas de alimentos pre envasados que contienen jalapeños potencialmente afectados --incluyendo salsas, guacamole, pico de gallo y productos con jalapeños picados, así como algunos burritos y sándwiches preparados-- han sido retirados de sucursales de Whole Foods, Hannaford, Kroger, Stop & Shop, Target, Trader Joe's y Walmart en varios estados. Muchos de esos productos fueron vendidos a las tiendas por Taylor Farms.

Si compraste alguno de esos artículos, las autoridades aconsejan que los tires a la basura o los devuelvas para obtener un reembolso. Todos los productos retirados del mercado tienen fechas de "consumir preferentemente antes del" hasta el 16 de agosto.

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Las autoridades no han dicho que los jalapeños enteros que se venden en las tiendas de comestibles hayan estado implicados en el brote, dijo Schaffner.

En conclusión

La "gran mayoría" de los productos agrícolas que se venden en Estados Unidos es segura para su consumo, dijo Shumaker, y los beneficios de consumir frutas y verduras superan con creces los riesgos.

Aun así, incluso si lo peor de los brotes de ciclosporiasis y salmonella ha quedado atrás, siempre existe el riesgo de consumir alimentos contaminados --ya sea de una tienda de comestibles o de un restaurante--, dijo Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional de la Universidad George Washington. "No puedo decir que la próxima semana no veremos otro brote", afirmó.

Kowalcyk dijo que le preocupaba que el tamaño del brote de ciclosporiasis pudiera indicar que nuestro sistema alimentario se está volviendo más vulnerable a los problemas de seguridad. Los recortes de fondos y las pérdidas de personal en las agencias de salud federales y estatales, por ejemplo, han significado que podrían ser más lentas para responder a los brotes y rastrear sus causas, afirmó.

No hay respuestas claras sobre cómo manejar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos en el futuro, dijo Kowalcyk. Todos tienen niveles de tolerancia diferentes, señaló.

Una de las mejores cosas que puedes hacer es mantenerte alerta ante los retiros de alimentos del mercado, dijo Schaffner. Una buena manera de hacerlo es registrarte para recibir alertas en el sitio web de la FDA.

Alice Callahan es reportera del Times, y cubre nutrición y salud. Tiene un doctorado en nutrición de la Universidad de California, campus Davis.