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Luigi Mangione admite haber matado al ejecutivo de seguros abatido en Manhattan

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Jamie McDonald, the U.S. Attorney for the Southern District of New York, speaks to reporters after a hearing outside of the Thurgood Marshall United States Courthouse in Manhattan on Friday, Aug. 14, 2026. McDonald that his office does not have a plea agreement with Luigi Mangione and said that it would seek the maximum sentence of life in prison. (Anna Connors/The New York Times)
Jamie McDonald, the U.S. Attorney for the Southern District of New York, speaks to reporters after a hearing outside of the Thurgood Marshall United States Courthouse in Manhattan on Friday, Aug. 14, 2026. McDonald that his office does not have a plea agreement with Luigi Mangione and said that it would seek the maximum sentence of life in prison. (Anna Connors/The New York Times)
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En una audiencia en la que se declaró culpable de delitos federales, Mangione dijo que antes de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare soportó años de dolor durante su trato con la industria de seguros.

Luigi Mangione reveló el viernes en un tribunal federal que se hizo pasar por inversionista para obtener información de UnitedHealthcare sobre su conferencia anual de inversionistas en la ciudad de Nueva York en 2024. Viajó a la ciudad y mató a tiros al director ejecutivo de la empresa en una acera afuera del evento, dijo.

"Comprendía que mi acción lo haría temer su muerte o por sufrir lesiones corporales graves", dijo Mangione durante una audiencia en la que se declaró culpable de cargos federales por la muerte del ejecutivo, Brian Thompson. "Sabía que lo que hacía era ilegal".

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Durante la declaración de Mangione en la abarrotada sala del tribunal, la viuda de Thompson, Paulette Thompson, se encontraba sentada en la primera fila detrás de los fiscales federales. Bajó la mirada mientras otro familiar le rodeaba el hombro con un brazo.

Las confesiones de Mangione ante la jueza Margaret M. Garnett del Tribunal Federal de Distrito en Manhattan duraron solo unos minutos, pero fueron la primera vez que hablaba públicamente sobre el asesinato de Thompson, padre de dos hijos, el 4 de diciembre de 2024.

En su declaración, Mangione dijo que después de años de soportar un dolor severo por una lesión de espalda y de tratar con la industria de los seguros médicos, se enteró de la próxima conferencia de inversionistas de UnitedHealthcare y buscó averiguar su ubicación.

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Dijo que la misión declarada de UnitedHealthcare era "hacer que el sistema de salud funcione mejor para todos", y añadió que a la conferencia asistirían ejecutivos, directores y cientos de inversionistas, pero no médicos, enfermeros ni pacientes.

Con una voz bastante firme y poca emoción, detalló posteriormente lo que hizo en las semanas previas a la muerte de Thompson.

Dijo que usó una impresora 3D para fabricar partes de un arma de fuego, a la que equipó con un silenciador y un cargador. Relató que viajó a Manhattan en noviembre, con la intención de disparar contra Thompson.

Después de su llegada, dijo, envió un correo electrónico al "liderazgo de UnitedHealthcare" y se hizo pasar por inversionista de una firma que administra millones de dólares en activos, para obtener información sobre la conferencia.

Un representante de la empresa matriz de UnitedHealthcare se negó a confirmar si Mangione envió un correo electrónico a algún ejecutivo sobre la conferencia.

Cuando avanzó la audiencia, la jueza le preguntó a Mangione cómo se declaraba de los dos cargos de acoso que resultaron en la muerte de Thompson.

"Culpable", respondió.

Teddy Rosenbluth colaboró con reportería.

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

Hurubie Meko es reportera del Times y cubre temas de justicia penal en Nueva York, con especial atención a la fiscalía del distrito de Manhattan y los tribunales estatales.

Kate Christobek es una reportera que cubre noticias de última hora para el Times.

Teddy Rosenbluth colaboró con reportería.

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