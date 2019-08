El ardid destaca por su desfachatez. Aunque los fraudes han proliferado en Facebook durante años, quienes encabezan las estafas románticas con "militares" no solo están sacando provecho de una de las compañías más influyentes del mundo, sino también de las fuerzas armadas más poderosas, y lo están haciendo con éxito. Muchos estafadores operan desde sus celulares en Nigeria y otros países africanos; operan con varias víctimas al mismo tiempo. En entrevistas en Nigeria, seis hombres le dijeron a The New York Times que los fraudes románticos eran lucrativos y no implicaban grandes riesgos.