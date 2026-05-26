Colombia

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

La reguetonera paisa obtuvo el reconocimiento International Artist Award of Excellence, un galardón que la ubicó en el panorama internacional y concentró la atención mediática durante la ceremonia

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Karol G y Maluma se encontraron en la alfombra azul de los reconocidos premios AMAs - crédito @Variety

Desde Las Vegas, la entrega de los American Music Awards 2026 (AMAs) marcó una noche de alta visibilidad para la industria musical internacional. La cita tuvo lugar el 25 de mayo y reunió a intérpretes de distintos géneros en una programación centrada en presentaciones en vivo y entrega de reconocimientos.

En este escenario aparecieron los colombianos Maluma y Karol G, los reguetoneros paisas que concentraron la atención del público durante su paso por la famosa alfombra azul.

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La ceremonia mantuvo su icónica dinámica en la que los artistas circulan por espacios de registro visual antes de su ingreso al recinto principal; en ese recorrido se ubicaron los reguetoneros como representantes de Colombia dentro de la lista de invitados.

Maluma y Karol G asistieron a los American Music Awards 2026 dejando el nombre de Colombia en alto - crédito @Variety/X
Maluma y Karol G asistieron a los American Music Awards 2026 dejando el nombre de Colombia en alto - crédito @Variety/X

Maluma llegó al lugar con un traje de sastrería en dos piezas. El conjunto muestra base en tono azul grisáceo claro y el blazer correspondiente a un corte cruzado y doble botonadura. En su estructura incluye solapas amplias en pico y botones en contraste oscuro; además, el pantalón mantuvo una línea recta, con caída uniforme. La camisa que usó tenía una tonalidad verde oliva suave o gris verdoso, distinta a la camisa blanca tradicional en este tipo de eventos.

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Sobre el cuello del artista se observa una corbata de seda con diseño ornamental en tonos gris y plata. Maluma completó su outfit con un pañuelo de bolsillo oscuro con puntas definidas.

Maluma asistió a los American Music Awards 2026 en Las Vegas con un traje de dos piezas en tono azul grisáceo - crédito @Variety/X

Por otro lado, Karol G llegó con un diseño monocromático en negro. El conjunto integra técnicas de tejido y transparencias; además, hizo un evidente guiño a mostrar su esbelta figura. Por lo que en la parte superior se observa un top tipo crochet o red calada con mangas largas y estructura translúcida.

Debajo pareciera que tuviese un bralette de tirantes finos, todo en un conjunto de tejidos que muestra hilos sueltos y caídas irregulares.

La intérprete de TQG, Tusa, Latina Forever, entre otros, acompañó su vestuario con una falda con volumen amplio y corte largo. La construcción corresponde a tipo ball gown con tiro bajo y manteniendo su estética con la línea de color negro.

Karol G llegó a los AMAs 2026 con un conjunto negro de transparencias y tejido tipo crochet - crédito @Variety/X

La participación no se limitó a la alfombra azul, ya que Karol G también tuvo una presentación dentro del evento y allí interpretó su canción Ivony bonita, sin bailarines, un formato poco habitual en este tipo de shows, además, se destacó por una puesta en escena de tono sensual, con colores fríos tipo hielo y un juego de luces que marcó su silueta.

El vestuario que usó para esta presentación fue un bikini top asimétrico con un solo tirante ancho cruzado sobre el hombro derecho. La prenda incluye flecos largos y brillantes del mismo material metálico, como un tipo de tejido que le permitió dar movimiento durante la interpretación.

El atuendo se completó con una falda de corte similar, unida a la parte superior mediante un broche plateado. La parte inferior incluyó material suelto que aportó movimiento y con mucha brillantina, en una tela traslucida; este tipo de diseño se volvió frecuente entre artistas que integran el baile en sus presentaciones.

Karol G interpretó “Ivony bonita” en el escenario de los AMAs 2026 - crédito Mario Anzuoni/Reuters
Karol G interpretó “Ivony bonita” en el escenario de los AMAs 2026 - crédito Mario Anzuoni/Reuters

Cabe destacar que Karol G recibió el reconocimiento International Artist Award of Excellence, que recibió justo después de su presentación musical. Al recibir el premio, ella dijo: “Quiero decir que, más que nada, esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida, que es propósito. Encontré un propósito a través de mi música. Estoy feliz de poder interpretar una canción y decir cosas en mi canción que se convierten en una voz para muchas personas, un lugar de sanación, un lugar seguro. Y simplemente pienso que mi vida tiene sentido gracias a mi música y por poder ayudar a otros a través de ella. Así que, no lo sé. Estoy muy agradecida. Estoy muy feliz”.

Posteriormente, obtuvo el premio al Mejor Álbum Latino por su álbum Tropicoqueta. En esta categoría compitió con Fuerza Regida, Netón Vega, Peso Pluma y Rosalía.

Es importante destacar que Shakira no asistió a los aclamados premios AMAs pese a estar nominada en varias categorías, como al Tour del año o la Mejor Artista Femenina Latina. Sin embargo, su nombre está en tendencia debido al lanzamiento de Dai Dai, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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