Para asegurar que Irán abra el estrecho de Ormuz, Trump ha tenido que posponer lo más difícil

El presidente Trump aclama el acuerdo con Irán como innovador, aunque admite que no se ha negociado del todo. El arsenal nuclear, el enriquecimiento y los misiles no se han discutido.

El acuerdo temporal que el gobierno de Donald Trump anunció con Irán este fin de semana no es un acuerdo de paz. No es un acuerdo nuclear. No es un acuerdo sobre misiles.

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Es posible que eso llegue en unos meses --aunque un funcionario estadounidense de alto rango dijo que no se había acordado un plazo para las conversaciones nucleares-- o tal vez mucho más si se repite el historial de negociaciones con Irán. Pero, de momento, Trump ha descrito un acuerdo que podría prorrogar el alto al fuego y reabrir el estrecho de Ormuz, lo que mitigaría la mayor interrupción energética de los tiempos modernos.

La mejor noticia de esta negociación vertiginosa entre Washington y Teherán, con la mediación de un general paquistaní de línea dura, es que un conflicto que fácilmente podría haberse descontrolado aún más parece reducirse. Si se asume que tanto el presidente Trump como el líder supremo de Irán, escondido para evitar intentos de asesinato, aprueben la redacción final, el punto estratégico por el que pasa una cuarta parte del petróleo mundial debería reabrirse.

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No es poca cosa en un momento en que los republicanos temían llegar a las elecciones intermedias de noviembre con la gasolina rondando los 4,50 dólares por galón y un presidente que continúa una guerra a la que la mayoría de los estadounidenses dicen oponerse, según las encuestas. Para los iraníes, la apertura llega justo cuando su maltrecha economía parecía a punto de resquebrajarse por la pérdida de la mayor parte de sus ingresos del petróleo.

Pero para un presidente que había declarado hace solo 11 semanas que no habría "ningún acuerdo con Irán salvo RENDICIÓN INCONDICIONAL", el acuerdo que anunció este fin de semana distaba mucho de eso. Y su tono fue notablemente diferente.

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"Las negociaciones avanzan de forma ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes de que no se precipiten a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo corre a nuestro favor", escribió en las redes sociales.

Hasta que el líder supremo y otros funcionarios iraníes certifiquen el acuerdo, "el Bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto", escribió.

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Y añadió: "¡No puede haber errores! Nuestra relación con Irán se está convirtiendo en una relación mucho más profesional y productiva".

Sin embargo, Trump esencialmente cedió a la exigencia iraní de posponer los asuntos más complejos, al tiempo que aparentemente logró obligar a los iraníes a poner fin, al menos temporalmente, a su dominio sobre una de las vías marítimas más importantes del mundo.

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Al final, ambas partes no tuvieron más alternativa que ceder. Eligieron la menos mala de las opciones que cada uno consideraba desfavorables. Pero lo único que se consigue con esto es empezar a restablecer el statu quo más o menos como estaba el 28 de febrero, cuando Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iniciaron una guerra para poner fin por fin a los programas nuclear y de misiles de Irán.

Hasta ahora, no han logrado esos objetivos: Irán aún posee más de 10 toneladas de combustible nuclear, incluidos 440 kilogramos que se acercan a la calidad necesaria para una bomba, aunque están enterrados bajo escombros, a gran profundidad bajo tierra. Un plan inicial para dar un golpe de Estado, derrocar al gobierno y colocar en el poder a un expresidente iraní de línea dura, Mahmud Ahmadineyad, nunca se materializó.

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Si se reabre el estrecho, los ayudantes de Trump dicen que planean entrar en una segunda fase para volver a una negociación seria con los iraníes sobre las cuestiones que desencadenaron la guerra. Un funcionario de alto rango del gobierno estadounidense, que declinó dar su nombre, dijo a periodistas el domingo que, en general, los iraníes ya habían accedido a entregar su uranio enriquecido al 60 por ciento, la reserva que podría convertirse en una decena de bombas en un plazo relativamente breve.

Pero los iraníes no han dicho nada de entregar ese combustible que, junto con su capacidad para interrumpir el tráfico en el estrecho, es su mayor ventaja. El funcionario estadounidense también admitió que el mecanismo exacto mediante el cual Irán se desharía de su uranio altamente enriquecido sigue sin resolverse, al igual que si Irán, al final de la negociación, enviará todo el uranio adicional en su poder, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

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Estados Unidos también dijo que los iraníes habían acordado, verbalmente, algún tipo de suspensión del enriquecimiento de nuevo combustible nuclear. Pero el propio Trump dijo a periodistas hace nueve días en el Air Force One que los dirigentes de Teherán se habían echado atrás en el compromiso de suspender esa actividad por 20 años, y no está claro en qué punto se encuentran ahora sobre la cuestión.

Además, Irán se ha negado hasta ahora a debatir siquiera la limitación del tamaño y el alcance de sus misiles, algo en lo que Estados Unidos había dicho que insistiría. Se trata de una cuestión crítica para los israelíes, quienes están al alcance de muchos de los misiles balísticos de Irán.

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A pesar de la confianza de Estados Unidos en que se resolverían todas esas cuestiones, parecía posible que las negociaciones y el frágil alto al fuego se vinieran abajo en cualquier momento. El domingo, el funcionario estadounidense que habló con periodistas reconoció repetidamente que no se podía predecir a qué accedería Irán en última instancia o ni siquiera si el líder supremo daría formalmente su visto bueno.

Pero dijo que la reapertura del estrecho, que no incluiría ningún peaje iraní, eliminaría la presión económica, tranquilizaría a los mercados y crearía espacio para abordar las cuestiones nucleares. El funcionario no dijo cómo manejaría Estados Unidos la afirmación de Irán en los últimos tres meses de que ahora tiene soberanía sobre el estrecho, que solía transitarse como aguas internacionales.

Pero el funcionario sí dijo que el acuerdo con el gobierno de Trump equivalía a una "marcha atrás" por parte de los iraníes, porque no cobrarán peaje.

Trump no hizo sino aumentar las dudas el domingo por la tarde, cuando declaró en las redes sociales que "si hago un trato con Irán, será un trato bueno y adecuado, no como el que hizo Obama" en 2015, que limitó la actividad nuclear de Irán, pero no la eliminó.

"Nuestro acuerdo es exactamente lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe lo que es. Ni siquiera se ha negociado aún en su totalidad", reconoció. "Así que no escuchen a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada".

Entre los "perdedores" había destacados miembros del propio partido de Trump. Los republicanos más belicistas respecto a Irán dijeron que había cedido a la presión y no había logrado completar la misión. Entre los críticos más duros estaba el senador Roger Wicker, republicano por Misisipi y presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, quien había advertido de que "¡todo lo conseguido con la Operación Furia Épica sería en vano!".

Mike Pompeo, director de la CIA durante el primer mandato de Trump y luego su secretario de Estado, se mostró igualmente despectivo, lo que llevó a Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, a declarar en las redes sociales que Pompeo "debería cerrar su estúpida boca y dejar el verdadero trabajo a los profesionales".

Los negociadores experimentados que se habían opuesto a los ataques también tenían sus dudas.

"Esto es lo que ocurre cuando una guerra de elección mal concebida se convierte en una 'paz' necesaria muy defectuosa", dijo el domingo Aaron David Miller, antiguo negociador en Medio Oriente, ahora en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

"Se han abandonado los objetivos bélicos originales e irrealizables", dijo, "y ahora con poca influencia para asegurar lo que realmente importa: detener la capacidad nuclear de Irán y abrir permanentemente los estrechos".

Hasta hace unos días, el gobierno de Trump insistía en que no firmaría ningún acuerdo que no abordara de entrada la cuestión más difícil: el programa nuclear. Pero los funcionarios del gobierno cedieron, en parte porque necesitaban abrir el estrecho y en parte porque han llegado a reconocer la complejidad de negociar sobre el vasto complejo nuclear iraní, una tarea que llevó al gobierno de Obama casi dos años y dio lugar a un acuerdo de 160 páginas.

"No se puede hacer algo nuclear en 72 horas en el reverso de una servilleta", dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una entrevista en Nueva Delhi, donde se encontraba en una misión diplomática. "Los estrechos tienen que reabrirse inmediatamente, y entonces entraremos, bajo parámetros acordados, en conversaciones muy serias sobre el enriquecimiento, sobre el uranio altamente enriquecido y sobre su promesa de no tener nunca armas nucleares".

Cuando se le preguntó por qué Trump parecía haber cambiado de rumbo esta vez, el funcionario estadounidense dijo que Irán haría concesiones importantes, pero que las decisiones más difíciles aún estaban por llegar.

Los dos misterios que quedan por resolver son cómo abordará Estados Unidos las exigencias iraníes de descongelar miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados y de levantar años de sanciones impuestas a Irán para impedirle vender petróleo o comprar bienes y tecnología.

El funcionario estadounidense dijo que esas cuestiones --entre las más polémicas para el gobierno iraní, que se encuentra en apuros de liquidez-- aún no se habían abordado, aunque dejó abierta la posibilidad de que formaran parte de un intercambio. "Si no hay polvo, no hay dólares", dijo el funcionario, en referencia a las repetidas alusiones de Trump al "polvo nuclear", su forma de referirse al uranio altamente enriquecido que se encuentra principalmente en la planta nuclear de Isfahán, bombardeada por Estados Unidos en junio pasado.

Trump ha sugerido que nunca devolvería a Irán su dinero en efectivo, comparándose con el presidente Obama, quien devolvió 1700 millones de dólares que Irán había pagado por armas en la década de 1970 que nunca se entregaron.

Obama "dio a Irán enormes cantidades de DINERO EN EFECTIVO y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear", escribió Trump el domingo en las redes sociales. "Nuestro acuerdo es exactamente lo contrario". Pero en estos temas, como reconoció el propio Trump, todavía no hay acuerdo.

David E. Sanger cubre el gobierno de Trump y la seguridad nacional. Ha sido periodista del Times por más de cuatro décadas y ha escrito varios libros sobre los desafíos a la seguridad nacional estadounidense.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.