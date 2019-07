No obstante, economistas de todo el mundo aseguran que los bancos centrales ya no podrán actuar como los únicos salvadores la próxima vez que haya una recesión. Esa realidad está en conflicto con las restricciones políticas en Estados Unidos y Europa, donde los legisladores podrían no tener la capacidad o no estar dispuestos a desplegar con rapidez los paquetes de estímulos.