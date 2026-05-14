El director de la CIA viaja a Cuba mientras EE. UU. intensifica la presión a la isla

John Ratcliffe, director de la CIA, es el funcionario de más alto rango del gobierno de Trump que ha visitado el país.

John Ratcliffe, el director de la CIA, viajó a Cuba el jueves, según anunció el gobierno cubano.

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Ratcliffe es el funcionario de más alto rango que visita Cuba y el primero desde que el gobierno estadounidense comenzó a intensificar su campaña de presión contra el gobierno comunista.

El gobierno cubano dijo que Ratcliffe se había reunido con el ministro del Interior del país. La reunión, según el periódico cubano controlado por el Estado, fue para abordar "el escenario actual" entre los dos países.

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Funcionarios cubanos dijeron que habían aprovechado la reunión para dejar claro que su país no constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, informó el periódico estatal.

El gobierno de Donald Trump no ha dado a conocer explícitamente qué cambios políticos o económicos desea que se produzcan en Cuba, pero el objetivo general es, al parecer, poner fin al control político del Partido Comunista.

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El presidente Trump ha desplegado el poder estadounidense para bloquear los envíos de petróleo extranjero a Cuba, cuya debilitada economía ha entrado en crisis. Estados Unidos también ha incrementado los vuelos de reconocimiento militar y de inteligencia alrededor de la isla. Los vuelos forman parte de lo que se anticipa que sea un refuerzo militar estadounidense a mayor escala.

Funcionarios de Trump, encabezados por el secretario de Estado Marco Rubio, han mantenido conversaciones privadas con dirigentes cubanos con la esperanza de que la urgencia económica les obligue a hacer concesiones a las que se han resistido durante mucho tiempo.

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A finales de abril, una delegación de funcionarios del Departamento de Estado visitó La Habana para presionar a los dirigentes cubanos, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, sobre un posible acuerdo diplomático. El propio Rubio ha hablado directamente con Rodríguez Castro, un nieto del exdirigente Raúl Castro.

En declaraciones públicas, Rubio ha dado a entender que Estados Unidos podría conformarse con amplias reformas económicas del sistema socialista cubano en lugar de cambios drásticos en su estructura política. Pero en una entrevista concedida el miércoles a Fox News, Rubio dijo que dudaba de que fuera posible "cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén al mando de ese régimen".

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"Espero equivocarme. Les vamos a dar una oportunidad", añadió. "Pero no creo que vaya a ocurrir".

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

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Michael Crowley cubre el Departamento de Estado de EE. UU. y política exterior para el Times. Ha reportado desde una treintena de países y con frecuencia viaja con el secretario de Estado.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

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