Cuba afirma que se agotaron sus reservas de petróleo

El gobierno cubano lidia con una grave crisis energética debido al colapso de las infraestructuras y la disminución del suministro de Venezuela.

Tras meses de una crisis energética devastadora que ha provocado apagones generalizados, las reservas de petróleo de Cuba se han agotado, según dijo el gobierno, lo que probablemente sumirá al país en apagones nacionales aún más frecuentes, grandes y prolongados.

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El gobierno lleva más de dos años lidiando con una grave crisis energética debido al desmoronamiento de las infraestructuras y a la disminución del suministro de Venezuela, su antiguo benefactor.

Aunque Cuba produce algo de petróleo para uso doméstico, las centrales eléctricas no funcionan y los suministros se han agotado, dijo el miércoles por la noche Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba.

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"No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel", dijo de la O Levy. El funcionario dijo que en La Habana los apagones hoy superan el orden de 20, 22 horas.

Cuando vuelve la electricidad, puede ser por tan solo una hora y media, dijo.

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El combustible venezolano dejó de fluir a Cuba por completo en enero, después de que Estados Unidos capturara al líder de Venezuela y tomara el control de la industria petrolera del país. Posteriormente, el gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo efectivo que impedía que todo el petróleo extranjero llegara a Cuba, que también había recibido envíos de México.

Los gobiernos de La Habana y Washington mantienen negociaciones secretas desde hace semanas. Para Cuba, el objetivo es poner fin al bloqueo energético. Para Estados Unidos, las conversaciones se centran en poner fin al control del gobierno sobre la economía y acabar con la represión política. El gobierno cubano anunció que el jueves el director de la CIA, John Ratcliffe, había visitado Cuba.

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En los últimos meses, muchas ciudades cubanas más allá de La Habana han sufrido prolongados apagones diarios. La falta de petróleo ha obligado a la gente a depender del carbón o incluso de la leña para cocinar, y algunas personas han salido a la calle, golpeando ollas y sartenes para expresar su frustración.

Una entrega de 100.000 toneladas de petróleo de Rusia el mes pasado, permitida por el gobierno de Trump, supuso un respiro. Pero esos suministros se han agotado, dijo de la O Levy.

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Advirtió que se preveía que la escasez de energía empeoraría en las próximas semanas porque las temperaturas estaban subiendo y la demanda de la red eléctrica aumentaba durante los meses de verano.

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la situación energética era "particularmente tensa".

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"Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EE. UU somete a nuestro país", dijo en la red social X.

Antes de que llegara el cargamento de combustible ruso, Cuba dijo que había recibido una sola entrega de combustible desde diciembre. Cuba necesita al menos ocho entregas de buques petroleros cada mes para que el país funcione, dijo Díaz-Canel.

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El ministro de Energía dijo que ni siquiera la energía solar era una alternativa fiable porque la red eléctrica era demasiado débil para manejar la corriente eléctrica suministrada por los parques de paneles solares.

El gobierno de Trump ha culpado de la crisis energética de Cuba a lo que dijo que era la incapacidad del gobierno para gestionar su economía.

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"La razón por la que no tienen petróleo es porque no tienen dinero para pagarlo", dijo el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista en marzo con The New York Times, en la que descartó el papel del bloqueo petrolero del gobierno.

"El problema al que se enfrentan es que, normalmente, cuando la gente te da petróleo, espera que le pagues por eso", dijo. "Y estos tipos no tienen dinero".

Cuba produce 40.000 barriles al día, pero utiliza unos 100.000 barriles diarios. Depende de donaciones de México y Venezuela para compensar la diferencia.

"De lo poco que estamos generando se están protegiendo entre hospitales, lugares económicos de alta prioridad y otra cantidad de circuitos que tienen que protegerse por las fluctuaciones del sistema", dijo De la O Levy.

Jorge Piñón, experto en energía cubana de la Universidad de Texas, dijo que había pronosticado que lo más probable era que Cuba se quedara sin reservas de petróleo en marzo, pero que el país logró aguantar un poco más.

Ahora, incluso los camiones que transportan combustible diésel no tienen diésel para que sus motores funcionen, dijo.

"La cadena de suministro está vacía", dijo. "Ahí es donde están ahora. Antes, solían tener un poco de petróleo aquí y otro poco allá".

Los apagones han hecho que algunos cubanos tengan que dormir en los tejados para escapar del calor. Otros se despiertan a horas intempestivas, cuando la electricidad se enciende brevemente, para hacer café, cargar teléfonos y cocinar las comidas del día siguiente. Si se va la luz mientras cocinan, tienen que recurrir al carbón.

Hermes Marian, de 53 años, quien todos los días lleva al trabajo a los empleados de la refinería en Santiago de Cuba, ciudad del este del país, dijo que el bloqueo petrolero de Estados Unidos era injusto.

"No puede ser justo. No es es justo", dijo Marian. "Aquí quien está sufriendo es el pueblo".

Eliannis Urgellés López, de 40 años, de Guantánamo, también en el este de Cuba, utiliza un hornillo eléctrico para cocinar, pero tiene preparado carbón vegetal para cuando se va la luz.

Dijo que desde que se interrumpió el suministro de petróleo de Venezuela, una buena parte de su salario público se destina a comprar carbón.

"Venezuela era el sustento de todo", dijo. "De Venezuela dependíamos de muchas cosas: transporte, electricidad".

Ed Augustin colaboró con la reportería.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.

Ed Augustin colaboró con la reportería.