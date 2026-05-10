Punch, el mono solitario de Japón que conquistó internet, está creciendo

Punch, un macaco japonés conocido por aferrarse a un orangután de peluche, observa en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Ichikawa, prefectura de Chiba, Japón, el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Manami Yamada

Era la hora de comer en la montaña de los monos del zoológico de la ciudad de Ichikawa. Se oyeron gruñidos y chillidos entre los 56 macacos residentes cuando un cuidador del zoológico hizo la ronda con un cubo de manzanas, boniatos y coles.

Momentos después, apareció el residente más famoso de la montaña de los monos: Punch, el macaco de 9 meses que se convirtió en una sensación de internet después de ser abandonado por su madre al nacer y recurrir a un peluche de orangután para consolarse.

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“¡Mira cómo va!”, exclamó David Lena, español de 11 años, quien visitaba el zoológico de los frondosos suburbios de Tokio con sus padres por tercera vez en una semana. “Tengo muchísimas ganas de abrazarlo”.

Punch giró y saltó en el aire. Se colgó boca abajo mientras mordisqueaba una galleta. Desfiló por el recinto del brazo de un cuidador del zoo.

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La aventura de Punch comenzó en julio, cuando funcionarios del zoológico dijeron que su madre lo había abandonado debido a un parto difícil durante una ola de calor. Fue reintroducido en la tropa en enero, pero sin la guía de su madre tuvo dificultades para integrarse, y a menudo jugaba solo.

El mono Punch.

En Japón, ahora se le conoce cariñosamente como “Punch-kun”. (Kun es un término cariñoso para referirse a chicos). Ha inspirado camisetas del “Equipo Punch”, pegatinas en las redes sociales y figuras de acción. IKEA ha agotado el peluche de juguete del orangután que él hizo famoso. Cientos de personas han enviado cartas y dibujos al zoológico.

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La fama no es poca cosa para un macaco de dos kilos y medio. Ha venido acompañada de hordas de fans en busca de fotos, abundancia de chismes (“PUNCH TIENE NOVIA❤️”, informó recientemente un YouTuber, con un entusiasmo similar al de TMZ) y escrutinio cómico (Saturday Night Live fingió entrevistar a la madre de Punch, y Jon Stewart lo satirizó en The Daily Show).

Punch ha manejado el protagonismo mejor que la mayoría de las estrellas jóvenes. Desde que saltó a los titulares, se ha integrado poco a poco en su tropa y ha hecho amigos, tanto monos como humanos.

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También está empezando a desprenderse de algunas de las muletas de su juventud, incluido el orangután de peluche. Ya no corretea por la montaña de los monos con el juguete, aunque sigue acurrucándose a él por la noche. (El zoológico conserva dos peluches para poder limpiarlos a diario).

Sin embargo, miles de personas siguen yendo cada día al zoológico de la ciudad de Ichikawa, buscando ver en persona al mono y el meme. Punch los ignora en gran medida. Se entretiene jugando con las cadenas que cuelgan de las rocas de su recinto; se sienta para las sesiones de acicalamiento de los mayores; o, muy de vez en cuando, roba bocadillos a otros miembros de la tropa.

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Visitantes de Japón multiplicaron por diez su interés en el zoológico gracias a la popularidad internacional del macaco Punch y su conmovedora historia. (Cortesía: AFP)

En tiempos tumultuosos, Punch ha proporcionado a sus legiones de fans un alivio frente a las terribles noticias sobre la guerra, el cambio climático, el hambre o el aumento del precio de la gasolina, y se ha convertido en un símbolo mundial de resiliencia.

Riko Kusumoto, de 23 años, quien vende muebles para el hogar, tomó un autobús nocturno desde Kobe, a unos 550 kilómetros de distancia, hasta Ichikawa un día reciente, llevando consigo el juguete que Punch ha hecho famoso.

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“Cuando miro a Punch-kun, no tengo que pensar en cosas como el aumento de los precios o las guerras”, dijo. “Lo único que podía pensar era: ‘¡Aguanta, Punch! Pasé un rato muy agradable y reconfortante”.

Yuko Tanaka, de 66 años, visitó el zoológico con su hija, Manami, de 46 años. Dijo que le inspiró la determinación de Punch ante el abandono y el acoso. “No se rinde y vive su vida al máximo, y eso es lo que me conmueve”, dijo.

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La fama de Punch ha transformado la suerte del zoológico de la ciudad de Ichikawa, que se enfrentaba a déficits presupuestarios y luchaba por atraer clientes. Ha recibido más de 200.000 dólares, unos 32 millones de yenes, en donaciones desde febrero, cuando dio a conocer a Punch al mundo. El número de visitantes se ha triplicado aproximadamente desde hace un año, alcanzando los 90.000 en marzo.

Un macaco bebé de 7 meses, ha despertado la simpatía global luego de que sus intentos por socializar en un zoológico cercano a Tokio se volvieran virales en redes sociales

El zoológico no tenía ni idea de su potencial cuando compartió por primera vez su historia en las redes sociales el 5 de febrero.

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“Actualmente, hay un mono bebé en el recinto de los monos que sujeta un peluche”, escribieron los responsables del zoológico en X. “¡Se llama Punch y es un niño! Por favor, ¡cuiden con cariño el crecimiento de Punch!”.

Pronto, el zoológico se vio inundado de mensajes de ánimo de todo el mundo. También hubo quejas, incluso de personas preocupadas por las condiciones del zoológico. La montaña de los monos es una abarrotada formación rocosa artificial que carece de sombra.

A algunos aficionados les molestaron los videos que mostraban a los monos mayores arrastrando y golpeando a Punch. Grupos de defensa de los derechos de los animales, entre ellos PETA, pidieron al zoológico que trasladara a Punch a un santuario.

El zoológico ha defendido sus esfuerzos por reintegrar a Punch, y ha emitido media decena de declaraciones sobre el comportamiento de los primates, la dinámica de poder en las tropas y el acoso.

Un macaco japonés bebé llamado Punch arrastra un orangután de peluche en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Ichikawa, prefectura de Chiba, Japón, el 19 de febrero de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

“Hay quien piensa que Punch es adorable; hay quien siente lástima por él”, dijo Takashi Yasunaga, supervisor del zoológico. Dijo que el objetivo del zoológico era apoyar a Punch y “darle la mejor vida posible”.

Shumpei Miyakoshi es uno de los principales cuidadores de Punch. Le da de beber leche, y Punch suele agarrarse a su brazo a la hora de la merienda. A medida que Punch se hace mayor, Miyakoshi dijo que le gustaría verlo llevar una vida normal con su tropa.

“Ha cambiado mucho”, dijo. “Espero que algún día me olvide”.

Javier C. Hernández es el jefe de la corresponsalía de Tokio del Times, desde donde dirige la cobertura informativa sobre Japón. Ha informado desde Asia durante gran parte de la última década y anteriormente fue corresponsal para China en Pekín.

Hisako Ueno es periodista e investigadora radicada en Tokio, donde escribe sobre política, economía, trabajo, género y cultura japoneses.

© The New York Times 2026