En una foto proporcionada por el Departamento de Bomberos de Minas Gerais, una vista aérea de las secuelas de una presa colapsada que pertenecía a la gigantesca empresa minera brasileña Vale S.A., cerca de la ciudad de Brumadinho, en el sudeste de Brasil, el 25 de enero de 2019. La presa estalló el viernes, inundando casas cercanas, sumergiendo coches y autobuses bajo un río de lodo y dejando a 200 personas desaparecidas, según los socorristas que los buscaban. (Minas Gerais Fire Department via The New York Times)