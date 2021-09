El exclusivo menú que disfrutan los invitados en los Emmy 2021 y los increíbles obsequios que recibirán

La variada propuesta gastronómica incluye tentempiés de queso, paletas de chocolate con almendras horneadas en Alaska y exclusivos vinos italianos (Getty Images)

Si bien la asistencia es limitada en la ceremonia de este domingo 19 de septiembre para los Emmy 2021, y el tradicional Governors Ball no se llevará a cabo este año, debido a los protocolos sanitarios por el COVID-19, esto no significa que no haya, como sucede en todas las ediciones, excusas y oportunidades para celebrar a los nominados antes, durante y después de la 73° transmisión de los esperados premios de la televisión estadounidense.

En un evento de prensa previo, en la plaza de la Academia de Televisión, el presentador de este año, Cedric the Entertainer, prometió que el ambiente festivo también continuará durante la emisión.

“Va a ser una noche divertida”, adelantó Cedric, vestido elegantemente, como de costumbre, con un traje burdeos y un sombrero a juego. Bromeando que los asistentes usarían disfraces de The Masked Singer y no se revelarían hasta el final de la noche, agregó: “Vamos a elevar un poco el juego”.

Como corresponde a una velada de los Emmy, la comida y la bebida no solo son abundantes, sino que también están bien elegidas . En el evento de prensa se exhibieron varios ejemplos.

Eric Greenspan, un chef famoso y estrella de Guy’s Grocery Games de Food Network, preparó una versión de los sándwiches de queso a la parrilla por los que es conocido. “El queso asado es un tentempié increíble”, dijo Greenspan. “Todo el mundo puede disfrutarlo. Y lo divertido de los Emmy, y lo divertido de los eventos que hicimos, fue que teníamos nominados [de todas las categorías], en todos los ámbitos. Así que quería algo que tuviera un gran atractivo. Creo que todo el mundo necesita un poco de consuelo en estos días”.

Un pensamiento similar se introdujo en las creaciones de Sherry Yard, quien protagonizó Masterchef Legends, del canal Fox . “Para mí, cualquier alimento en un palillo -estilo brouché- es una fiesta, y los Emmy son la mejor fiesta”, dijo Yard sobre sus paletas de galletas de chocolate con harina de almendras horneadas en Alaska . “Estar involucrado con la televisión tanto tiempo como lo he hecho, se trata de divertirse y compartir”, advirtió.

Los vinos Gianmario Villa de Franciacorta, que se sirvieron en las recepciones previas a los Emmy estarán también presentes. Estos vinos espumosos de la marca darán a los invitados la oportunidad de apreciar la vida como lo hacen los italianos. “Si estás celebrando una ocasión especial, o si quieres darte un capricho una tarde con tus amigos y familiares, un italiano abre un vino Franciacorta, es una celebración de felicidad y elegancia”, destacaron desde la organización del gran evento.

Sterling Vineyards ofrece vinos a todos los asistentes, pero les dará a los ganadores un regalo especial: una botella de vino con su nombre en caligrafía artística, cortesía de la artista Ashley Taylor. “Es absolutamente desafiante”, dijo Taylor sobre poner los nombres de los ganadores en las botellas a tiempo para que tomen su regalo antes de irse con sus premios. “Es como escribir en una pelota de béisbol”.

Los Emmy de este año incluso tienen sus propias bebidas especialmente elaboradas : el Foraged Martini, el Reboot Royale y el Café Crimson. El mixólogo de Ketel One, Charles Joly, se inspiró en la televisión y el cine para crear las bebidas. “Especialmente con el Reboot Royale, el Cosmopolitan está tan ligado a la televisión a través de Sex and the City, que regresará este otoño. Y siempre ha habido un martini en la mano de las celebridades, siempre y cuando la gente haya estado frente a una cámara”.

Además de vino y licores, se sirve Fiji Water n la alfombra roja y durante la transmisión para mantener a los nominados e invitados hidratados en el calor de finales de septiembre típico del hemisferio norte.

Los Emmy incluso tienen un automóvil oficial: el EV6, un nuevo vehículo eléctrico de Kia America que saldrá en 2022. Al explicar por qué la marca presentó el nuevo modelo en los Emmy, James Bell, Director de Comunicaciones Corporativas de Kia America, dijo: “Nos encanta el espíritu de innovación que se celebra aquí. Estamos probando nuevas líneas, probando nuevos límites, encontrando nuevas audiencias, todo eso que el programa va a celebrar. Entonces, pensamos que era un gran lugar para presentar nuestra marca”.

Los souvenirs, “de película”

Como en años anteriores, los presentadores y nominados recibirán obsequios, aunque estos también tienen el beneficio de retribuir a la Fundación de la Academia de Televisión y sus reconocidas iniciativas educativas, que ayudan a lanzar carreras, y a la próxima generación de ganadores del Emmy.

“No es una suite de regalos, es una suite de donaciones”, afirmó Jodi Delaney, directora ejecutiva de Academy Foundation. “De lo que tratamos es de brindar oportunidades a los estudiantes que normalmente no tendrían acceso a la industria a través de nuestro programa de pasantías, los Premios de Televisión Universitaria y el Seminario de la Facultad. Este año hay cinco nominados que fueron pasantes nuestros, lo que hace que nuestros corazones canten de alegría”, añadió.

Incluso los obsequios ofrecidos a través de Backstage Creations retribuyen, incluidas las gafas de sol de Genusee fabricadas con botellas de agua de plástico recicladas en Flint, Michigan. “Creo que alrededor del 80 por ciento de las empresas que contribuyen a esto son propiedad de mujeres”, agregó Delaney.

Otros obsequios incluyen una Caja Agni Women’s Health con alimentos y tés biodisponibles; una suscripción a Calm; fragancias de Empiria Fragrances, propiedad de Black; Aceite corporal G-Labs UK y tarjeta RFID; Impresora fotográfica HP Sprocket Studio; Producto Minty + ReliePH; el libro Misfits , de Michaela Coel, nominado a varios premios Emmy este año por I Will Destroy You de HBO ; una mascarilla Never Go Alone; Dispositivo de masaje facial Nu Skin LumiSpa; chocolates artesanales Petrova; Prospero Tequila Blanco; Crema corporal batida Real Fruit Body; Velas Rock n Rose Aromas; Palomitas de maíz SkinnyPop; Masajeador TheraCane; Paquete de productos Tiber River; y cócteles Two Chicks. También se incluyen estadías en ESPACIO Waikiki, Four Seasons Resort Nevis en las Indias Occidentales y el resort ecológico Bocas Bali en Panamá.

