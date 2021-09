Premios Emmy 2021: todos los nominados, hora y canal para seguir la ceremonia por TV

La edición 73° de los premios Emmy se realizará en Los Ángeles y será presentada por Cedric the Entertainer (EFE)

Este domingo se entregan los premios Emmy, los galardones más importantes de la televisión estadounidense. La gala de premiación se realiza de forma presencial pero desde el exterior del Microsoft Theater de Los Ángeles y con un número limitado de asistentes que tienen que estar vacunados y tener un PCR negativo antes del gran evento.

Obligados por segundo año a abandonar la tradicional gala masiva de celebridades, Cedric the Entertainer será el anfitrión de un espectáculo reducido que se ha trasladado a una carpa al aire libre para apacigurar la preocupación por la variante Delta del coronavirus.

A pesar de los requisitos de vacunación, pruebas y uso de mascarillas para cada asistente, Jennifer Aniston es una de las estrellas que avisó que no asistirá para preservar su salud. Y muchos de los miembros del reparto de la serie dramática favorita “The Crown”, probablemente participarán desde Londres, dijeron los organizadores.

“Tenemos algunas personas que quieren participar remotamente y lo entendemos”, dijo Maury McIntyre, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, al sitio especializado Variety esta semana. “Son sólo unos 500 en la carpa, pero 500 sigue siendo mucho para algunas personas”, agregó McIntyre, que además informó que todos los invitados y nominados deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo.

La última edición, realizada el pasado 20 de septiembre con Jimmy Kimmel como anfitrión, fue la de menor audiencia de la historia con 6,1 millones de espectadores.

"The Crown" es la favorita para ganar el premio a Mejor Serie Dramática

“The Crown” y “The Mandalorian” son las series con más nominaciones con 24 candidaturas cada una. Por detrás del exitoso drama de Netflix y de la primera serie no animada de “Star Wars” se situó la producción de Marvel “WandaVision”, que obtuvo 23.

“The Boys”, “Bridgerton”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Lovecraft Country”, “The Mandalorian”, “Pose” y “This is Us” son las candidatas a la mejor serie dramática. Por su parte, el reconocimiento a la mejor comedia se decidirá entre “Black-ish”, “Cobra Kai”, “Emily in Paris”, “Hacks”, “The Flight Attendant”, “The Kominsky Method”, “Pen15” y “Ted Lasso”.

Por otro lado, “WandaVision”, “Mare of Easttown”, “I May Destroy You”, “The Queen’s Gambit” y “The Underground Railroad” se enfrentarán por el Emmy a la mejor miniserie.

HBO tomó la delantera con un total de 130 nominaciones, seguido por Netflix con 129.

Kate Winslet en "Mare of Easttown"

Entre los latinos que serán candidatos al Emmy figuran Anya Taylor-Joy como mejor actriz de una serie limitada por “The Queen’s Gambit”. Además, Lin-Manuel Miranda recibió una nominación al mejor actor por la adaptación televisiva de su exitoso musical “Hamilton”.

Asimismo, MJ Rodríguez podría llevarse el Emmy a la mejor actriz por “Pose”; competirá contra Uzo Aduba (“In Treatment”), Olivia Colman (“The Crown”), Emma Corrin “(The Crown”), Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) y Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”).

Horario y dónde ver la gala

Los premios Emmy 2021 se realizan este domingo 19 de septiembre desde Los Ángeles (Reuters)

La ceremonia será transmitida por la cadena CBS en los Estados Unidos. mientras que, en los países de Latinoamérica, el evento se podrá ver en vivo a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (idioma original) a las 19.00 (COL / MEX) / 21.00 (ARG / CHI).

Los corrillos previos entre los especialistas apuestan por “Ted Lasso”, una comedia conmovedora sobre un estadounidense que entrena a un equipo inglés de fútbol en apuros, y la serie de la realeza británica “The Crown”, como posibles grandes triunfadores de la noche.

“Ted Lasso” obtuvo 20 nominaciones, incluida la de mejor serie de comedia, y nominaciones para el actor protagonista Jason Sudeikis y otros seis actores. La serie podría dar a la plataforma de streaming Apple TV+ su primera gran victoria.

Tras una atractiva temporada centrada en el infeliz matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana, los expertos predicen que “The Crown” se llevaría su primer Emmy a la mejor serie dramática, marcando un hito para Netflix.

A continuación, la lista completa de nominados en los premios Emmy 2021:

Mejor miniserie:

I May Destroy You

Mare of Easttown

The Queen’s Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor comedia:

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Mejor serie dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor actor de comedia:

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor actriz de comedia:

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor secundario en comedia:

Carl Clemons-Hopkins (Hanks)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Paul Reiser (The Kominsky Method)

Mejor actriz secundaria en comedia:

Rosie Perez ( The Flight Attendant)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple ( Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor actriz principal en serie dramática:

Uzo Aduba (In Treatment)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Mejor actor principal en serie dramática:

Sterling K. Brown (This Is Us)

Josh O’Connor (The Crown)

Jonathan Majors (Lovecraft Country)

Rege-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor actor de reparto en serie dramática:

Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”)

O-T Fagbenie (“The Handmaid’s Tale”)

John Lithgow (“Perry Mason”)

Tobias Menzies (“The Crown”)

Max Minghella (“The Handmaid’s Tale”)

Chris Sullivan (“This Is Us”)

Bradley Whitford (“The Handmaid’s Tale”)

Michael K. Williams (“Lovecraft Country”)

Mejor actriz de reparto en serie dramática:

Gillian Anderson (“The Crown”)

Helena Bonham Carter (“The Crown”)

Madeline Brewer (“The Handmaid’s Tale”)

Ann Dowd (“The Handmaid’s Tale”)

Aunjanue Ellis (“Lovecraft Country”)

Emerald Fennell (“The Crown”)

Yvonne Strahovski (“The Handmaid’s Tale”)

Samira Wiley (“The Handmaid’s Tale”)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión:

Michaela Coel (“I May Destroy You”)

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)

Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión:

Paul Bettany (“WandaVision”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ewan McGregor (“Halston”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Leslie Odom Jr. (“Hamilton”)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión:

Renée Elise Goldsberry (“Hamilton”)

Kathryn Hahn (“WandaVision”)

Moses Ingram (“The Queen’s Gambit”)

Julianne Nicholson (“Mare Of Easttown”)

Jean Smart (“Mare Of Easttown”)

Phillipa Soo (“Hamilton”)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión:

Thomas Brodie Sangster (“The Queen’s Gambit”)

Daveed Diggs (“Hamilton”)

Paapa Essiedu (” May Destroy You”)

Jonathan Groff (“Hamilton”)

Evan Peters (“Mare Of Easttown”)

Anthony Ramos (“Hamilton”)

Mejor actor invitado en una serie dramática:

Courtney B. Vance (Lovecraft Country)

Charles Dance (The Crown)

Don Cheadle (The Falcon and the Winter Soldier)

Timothy Olyphant (The Mandalorian)

Carl Weathers (The Mandalorian)

Mejor actriz invitada en una serie dramática:

Sophie Okonedo (Ratched)

Clarie Foy (The Crown)

Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

McKenna Grace (The Handmaid’s Tale)

Phylicia Rashad (This Is Us)

Mejor actriz invitada en una comedia:

Yvette Nicole Brown (A Black Lady Sketch Show)

Issa Rae (A Black Lady Sketch Show)

Jane Adams (Hacks)

Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Kristen Wiig (Saturday Night Live)

Bernadette Peters (Zoey’s Extraordinary Playlist)

Mejor actor invitado en una comedia:

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Dave Chappelle (Saturday Night Live)

Daniel Kaluuya (Saturday Night Live)

Dan Levy (Saturday Night Live)

Morgan Freeman (The Kominsky Method)

Filme de televisión:

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie’s Love

Uncle Frank

Programas de variedades y talk-show:

Conan

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Mejor reality:

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

