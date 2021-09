Premios Emmy y COVID-19: el protocolo sanitario de la gala más esperada

El evento se lleva a cabo al aire libre y con todos los cuidados necesarios (CULTURA EMMY)

Después de la experiencia 2020, el regreso presencial de los Premios Emmy 2021 se vive con gran expectativa a nivel mundial . Su 72° entrega fue sin duda un evento que quedará marcado en la historia. En plena pandemia, se recurrió a múltiples conexiones en directo: se trasladaron equipos a los lugares donde estaban nominadas y nominadas de distintas partes del mundo para lograr televisar en vivo y en directo, con videollamadas mediante, con máxima calidad.

Aún así, en 2020 se registró el nivel de audiencia más bajo de la historia, con 6,9 millones de espectadores y el gran Jimmy Kimmel como anfitrión. ¿Cómo es la edición 2021 en el Estado con mayor cantidad de contagios del país? En un comienzo, el plan era realizar la ceremonia en el Microsoft Theater pero, con el aumento de casos en Los Ángeles por la variante Delta, hubo que realizar un pequeño giro para poder realizar el evento en vivo sin resignar la presencialidad ni tampoco el cuidado de cada participante.

Así, en lugar de realizarse en el Microsoft Theater Event Deck como estaba previsto, se está llevando a cabo en una carpa al aire libre con aire acondicionado, con mesas redondas y asientos distanciados en el Event Deck del LA Live , con la conducción del comediante Cedric Antonio Kyles. Este punto es especialmente importante ya que, según coinciden importantes organismos sanitarios internacionales como la OMS, OPS y Unicef, “el riesgo de transmisión es mucho menor al aire libre que en los espacios cerrados”. Aún así, hay otras medidas primordiales como “guardar la distancia de al menos un metro de los demás; usar una mascarilla de tela cuando estén cerca de otros; lavarse las manos con frecuencia; y verificar antes de salir de casa que no tienen síntomas de la COVID-19″.

Todas las personas que asistan al evento de modo presencial deben mostrar su certificado de vacunación (EFE/Etienne Laurent)

En este sentido, los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense prestó atención a todos los detalles y dispuso estrictos protocolos de bioseguridad . Para cumplir con el distanciamiento recomendado, cada grupo nominado no pudo invitar a más de 4 personas. Además, todos deben usar mascarilla, estar vacunadas y tienen que haber demostrado un PCR con resultado negativo de 48 horas antes de la gala . Asimismo, también la presencia de medios de comunicación es limitada.

“Tenemos algunas personas que quieren participar remotamente y lo entendemos”, esbozó el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión, Maury McIntyre, al sitio Variety. “Son sólo unos 500 en la carpa, pero 500 sigue siendo mucho para algunas personas”.

En esa línea, hay quienes decidieron no asistir de modo presencial al evento , tal como Jennifer Aniston. Asimismo, algunos miembros de la serie dramática “The Crown”, que es una de las series con más nominaciones (24) junto a “The Mandalorian”, seguramente participen desde Londres. Así, con las restricciones y negativas, la gala no será masiva este año pero sí será presencial, lo cual era esperado por celebridades y fans de todo el mundo.

El 65.8% de personas está vacunada en California, al menos con una dosis (REUTERS/Mario Anzuoni)

La situación epidemiológica en California

Luego del rebrote por la variante Delta, las tasas de transmisión están disminuyendo en el Estado más poblado de Estados Unidos. Hoy se registra 22% menos de pacientes hospitalizados que dos semanas atrás. Además, están aumentando los tests de coronavirus diarios realizados, con un promedio de 207,032 diarios.

Aún así, California encabeza la lista estadounidense de lugares con más contagios del país , según datos World Meters. Le siguen Texas, Florida y Nueva York. A nivel histórico, se registraron 42.892.688 casos confirmados de COVID-19 desde que inició la pandemia, 32.500.997 recuperaciones, y 691.788 decesos por su causa.

Según Los Ángeles Times, hay 4.615.987 de casos en California en total, y 9.038 registrados el día de hoy, un número muy parecido al de ayer: 9.385. En relación a las muertes, hoy hubo la misma cantidad de muertes que el día previo: 125.

A pesar de esta cantidad de casos, el 65.8% de personas estaría vacunada al menos parcialmente en California. Diagnosticado en sus 58 condados, durante la última semana se calcula un promedio de 8,992 nuevos casos confirmados por día, considerando que el 3.5% de las pruebas totales ha dado positiva.

Los adultos jóvenes son los que más se contagian, pero los adultos mayores quienes más consecuencias trágicas sufren. Los hogares de ancianos representan el 14% de las muertes, pero solo el 3% de los contagios.

Un dato curioso que publicó el medio es que “Los latinos y los negros han contraído el virus en mayor proporción que los blancos y los asiáticos y mueren con más frecuencia que otras razas en relación con su porcentaje de población”.

“Mientras tengamos un gran número de personas no vacunadas aquí en el condado, estamos a merced de la naturaleza cíclica de la pandemia”, señaló la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer.

